O Joe Keery ξεπερνά την Taylor Swift στο Spotify μετά το φινάλε του Stranger Things

Το τραγούδι του Joe Keery ξεπέρασε την Taylor Swift στο Spotify, με την επιτυχία να συνδέεται με την τελευταία σεζόν του Stranger Things και την υποστήριξη των fans

Ο Joe Keery, γνωστός από τον ρόλο του Steve Harrington στη σειρά Stranger Things, ξεπέρασε την Taylor Swift στο Spotify, με το τραγούδι του End of Beginning να φτάνει στην πρώτη θέση των charts. Το κομμάτι ανήκει στο άλμπουμ του Decide του 2022 και η άνοδος του σχετίζεται με την αυξημένη προσοχή των fans της σειράς μετά την προβολή του φινάλε.

Η Taylor Swift, με το τραγούδι της The Fate of Ophelia από το άλμπουμ The Life of a Showgirl, είχε παραμείνει 78 ημέρες στην κορυφή πριν την ανατροπή. Η αλλαγή στην κατάταξη αντικατοπτρίζει την επιρροή που έχουν οι δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές στις μουσικές τάσεις, αλλά και τη δύναμη των fan bases στην ψηφιακή εποχή.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Δίχασε το οριστικό φινάλε της σειράς – Πώς το σχολίασαν κριτικοί και κοινό

Ο ηθοποιός κυκλοφορεί μουσική υπό το όνομα DJO και είναι μέλος της ψυχεδελικής ροκ μπάντας Post Animal. Πριν από τη συμμετοχή του στο Stranger Things, είχε ήδη ξεκινήσει τη μουσική του καριέρα και έχει κυκλοφορήσει τρία solo άλμπουμ. Το τραγούδι End of Beginning αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της διπλής του δραστηριότητας στον χώρο της υποκριτικής και της μουσικής, ενώ η πρόσφατη άνοδος του στα Spotify charts επιβεβαιώνει την αυξανόμενη απήχησή του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο ίδιος έχει αναφερθεί σε προηγούμενες συνεντεύξεις για τη γνωριμία του με την Taylor Swift στο Electric Lady Studios στη Νέα Υόρκη, όπου η pop star είχε εκφράσει την εκτίμησή της για το τραγούδι του. Παρά τις ευκαιρίες για μελλοντικές συνεργασίες, ο Keery δηλώνει ότι προς το παρόν επικεντρώνεται στη συνέχιση της μουσικής του πορείας, χωρίς να αποκλείει οποιοδήποτε project στο μέλλον.

Διάβασε επίσης: Το Netflix «κράσαρε» στο φινάλε του Stranger Things και οι fans τρελάθηκαν

Δες κι αυτό…