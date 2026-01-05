Ο τηλεοπτικός και πολιτικός χώρος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Τα social media πλημμύρισαν με μηνύματα αγάπης και ευγνωμοσύνης για τον άνθρωπο που είπε «Καλημέρα Ελλάδα» σε γενιές τηλεθεατών

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη στις 4 Ιανουαρίου προκάλεσε βαθιά συγκίνηση και αιφνιδιασμό σε δημοσιογράφους, παρουσιαστές, πολιτικούς και στο τηλεοπτικό κοινό. Ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με την πρωινή ενημέρωση και τη φράση «Καλημέρα Ελλάδα» αφήνει πίσω του μια βαριά παρακαταθήκη επαγγελματισμού, συνέπειας και ανθρωπιάς.

Από τις πρώτες ώρες, τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν αποχαιρετισμούς. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για έναν δάσκαλο, έναν σταθερό συνοδοιπόρο και έναν άνθρωπο που δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει στη δύναμη της δημοσιογραφίας.

Το αντίο του τηλεοπτικού χώρου στον Γιώργο Παπαδάκη

Ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε τη συντριβή του, τονίζοντας πως για εκείνον δεν έφυγε μόνο ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, αλλά ένας φίλος και μέντορας. Μίλησε για έναν άνθρωπο με αρχές, ήθος και αίσθημα ευθύνης, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για γενιές επαγγελματιών.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον αποχαιρέτησε με ένα λιτό αλλά φορτισμένο μήνυμα ευγνωμοσύνης, ανακαλώντας τις πρώτες του στιγμές στην Αθήνα και τη στήριξη που έλαβε.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στη βαθιά στενοχώρια που του προκάλεσε η απώλεια, επισημαίνοντας ότι ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε έχοντας αφήσει πίσω του μια λαμπρή πορεία και ένα ισχυρό αποτύπωμα εντιμότητας και ανθρωπιάς.

Η Σάσα Σταμάτη μοιράστηκε μια εικόνα-ανάμνηση, λέγοντας πως έτσι θα τον κρατά για πάντα στη μνήμη της, αποχαιρετώντας τον με σεβασμό και συγκίνηση.

Ο Παναγιώτης Στάθης στάθηκε στις συμβουλές και τη στήριξη που δέχθηκε από εκείνον, σημειώνοντας ότι η παρακαταθήκη του θα λειτουργεί ως οδηγός και πυξίδα για όλους.

Η Ρούλα Κορομηλά μίλησε για σοκ και απέραντη θλίψη, τονίζοντας πως ο Γιώργος Παπαδάκης θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά της.

Η Ελένη Τσολάκη περιέγραψε έναν άνθρωπο δοτικό και γενναιόδωρο, αποχαιρετώντας τον με σεβασμό.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη, εμφανώς συγκλονισμένη, μίλησε για τον δάσκαλο που αγάπησε και δυσκολεύτηκε να πιστέψει την απώλειά του.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στην αυθεντικότητα, την ακούραστη παρουσία του και τη στήριξη που έδειχνε στους νεότερους δημοσιογράφους, θυμίζοντας τη μακρόχρονη κοινή τους πορεία στον ΑΝΤ1.

Η Κατερίνα Καινούργιου σημείωσε ότι, παρότι η «καρδιά» της ελληνικής δημοσιογραφίας μοιάζει να σταμάτησε, η φωνή και το έργο του θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από την προσφορά και την ακεραιότητά του.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανάρτηση του Γρηγόρη Γρηγοριάδη, ο οποίος μίλησε για μια πορεία σχεδόν δύο δεκαετιών στο πλευρό του, από τη Θεσσαλονίκη έως την Αθήνα. Περιέγραψε τον Γιώργο Παπαδάκη ως δάσκαλο ζωής και δημοσιογραφίας, έναν άνθρωπο που πίστεψε σε εκείνον και του έδωσε χώρο να εξελιχθεί.

Η Μαρία Αναστασοπούλου στάθηκε στη συνέπεια και την επιμονή του, τονίζοντας ότι διαμόρφωσε όχι μόνο τα πρωινά μας, αλλά και ανθρώπους, αποδεικνύοντας ότι η δημοσιογραφία είναι καθημερινός μόχθος και όχι απλή εικόνα.

Ο Χρήστος Φερεντίνος μοιράστηκε μια παλιά ιστορία από μια φάρσα έξω από το σπίτι του Γιώργου Παπαδάκη, θυμίζοντας το τρανταχτό γέλιο, τη ζεστασιά και τη γενναιοδωρία του.

Το αντίο του πολιτικού χώρου στον Γιώργο Παπαδάκη

Συλλυπητήρια μηνύματα έστειλε και ο πολιτικός κόσμος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για έναν δημοσιογράφο που σφράγισε την τηλεοπτική πραγματικότητα για τρεις δεκαετίες. Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι η φράση «Καλημέρα Ελλάδα» δεν θα ακούγεται ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο, χαρακτηρίζοντάς τον πρωτοπόρο και σημείο αναφοράς της πρωινής ενημέρωσης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκαν στη διαχρονική του επιρροή, στην αντοχή του στον χρόνο και στη συμβολή του στην ανάδειξη των προβλημάτων της κοινωνίας. Από την αντιπολίτευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για τη μαχητικότητα και την αυθεντικότητα της δημοσιογραφικής του πορείας, ο Σωκράτης Φάμελλος για το ήθος και τη δεοντολογία που τον χαρακτήριζαν, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε το ανεξίτηλο αποτύπωμα που άφησε στον κλάδο.

Τέλος, η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής μιας μακρόβιας εκπομπής, αλλά δημιουργός δημοσιογραφικής σχολής, που διαμόρφωσε την πρωινή ενημέρωση όπως τη γνωρίσαμε.

Ο Γιώργος Παπαδάκης μπορεί να έφυγε, όμως το έργο του, οι άνθρωποι που πίστεψε και οι αξίες που υπηρέτησε θα συνεχίσουν να τον κρατούν ζωντανό στη μνήμη της ελληνικής δημοσιογραφίας.

