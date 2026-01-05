MadWalk 2025 highlights
TV 05.01.2026

Γιώργος Παπαδάκης: Το συγκινητικό αντίο στην έναρξη του «Καλημέρα Ελλάδα»

Γιώργος Παπαδάκης: Το συγκινητικό αντίο στην έναρξη του «Καλημέρα Ελλάδα»
Συγκλονισμένοι ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού μίλησαν on air για τον άνθρωπο που καθιέρωσε την πρωινή ενημέρωση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Βαρύ πένθος προκάλεσε σε ολόκληρη τη χώρα το απόγευμα της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου, η αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ο εμβληματικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, σκορπίζοντας συγκίνηση και σιωπή στον χώρο της ενημέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή στην οικία του, έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, που αποδείχθηκε μοιραίο.

Το πρωινό της επόμενης ημέρας, το κλίμα στο πλατό του «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο. Οι νέοι παρουσιαστές της εκπομπής, Παναγιώτης Στάθης και Άννα Λιβαθυνού, εμφανώς συγκινημένοι, αποχαιρέτησαν on air τον άνθρωπο που όχι μόνο ταύτισε το όνομά του με την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, αλλά ουσιαστικά τη δημιούργησε.

Γιώργος Παπαδάκης: Το συγκινητικό αντίο στην έναρξη του «Καλημέρα Ελλάδα»

«Η σημερινή ημέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη για όλους μας, για κάθε άνθρωπο του ΑΝΤ1, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Για όσους συνεργάστηκαν μαζί του, αλλά και για όσους μεγάλωσαν επαγγελματικά δίπλα του», ανέφερε ο Παναγιώτης Στάθης, με τη φωνή του να «σπάει». Παίρνοντας τον λόγο, η Άννα Λιβαθυνού ζήτησε κατανόηση από το τηλεοπτικό κοινό, υπογραμμίζοντας πως η απώλεια ήταν ξαφνική και βαθιά οδυνηρή. «Ο Γιώργος δεν έφυγε πραγματικά. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Μεγαλώσαμε μαζί του και χάρη σε εκείνον αγαπήσαμε τη δημοσιογραφία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Παναγιώτης Στάθης επέστρεψε τονίζοντας ότι το «Καλημέρα Ελλάδα» φέρει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του Γιώργου Παπαδάκη, επισημαίνοντας πως η αυθεντική φωνή της εκπομπής θα ταυτίζεται για πάντα με το όνομά του. «Αν μου έλεγαν κάποτε ότι θα παρουσίαζα αυτή την εκπομπή, θα μου φαινόταν απίστευτο. Το ίδιο αδιανόητο είναι και το γεγονός ότι τον αποχαιρετώ από αυτό εδώ το πλατό», ανέφερε συγκλονισμένος.

Λίγο αργότερα, προβλήθηκε ένα συγκινητικό αφιερωματικό βίντεο με στιγμές από τη μακρόχρονη πορεία του, ενώ τα βουρκωμένα βλέμματα συνεργατών πίσω από τις κάμερες μαρτυρούσαν το μέγεθος της απώλειας για την τηλεοπτική οικογένεια του ΑΝΤ1.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Καλημέρα Ελλάδα ΠΕΘΑΝΕ
Ο τηλεοπτικός και πολιτικός χώρος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο τηλεοπτικός και πολιτικός χώρος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

05.01.2026
Critics Choice Awards 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another

Critics Choice Awards 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another

05.01.2026

