Το τελευταίο αντίο: Οι εμβληματικές προσωπικότητες που «έφυγαν» το 2025

Το 2025 θα καταγραφεί στην ιστορική μνήμη ως μια χρονιά βαθιάς τομής και εθνικής περισυλλογής. Ήταν η χρονιά που ο χρόνος αποφάσισε να κλείσει οριστικά μερικά από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της πολιτικής, της τέχνης και της κοινωνικής μας ζωής. Προσωπικότητες που υπήρξαν σημεία αναφοράς για ολόκληρες γενιές, άνθρωποι που διαμόρφωσαν την αισθητική μας, την πολιτική μας σκέψη και τις νύχτες μας, πέρασαν στην αιωνιότητα.

Σε αυτό το αφιέρωμα, τιμούμε τη μνήμη εκείνων που με το έργο και τη στάση τους άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον κόσμο, θυμίζοντάς μας πως, αν και οι άνθρωποι φεύγουν, η κληρονομιά τους παραμένει ζωντανή.

Οι μεγάλες απώλειες του 2025

Διονύσης Σαββόπουλος

Ο «Νιόνιος» της ελληνικής μουσικής, ο άνθρωπος που πάντρεψε το ροκ με την παράδοση και τον στίχο με την κοινωνική διαμαρτυρία, σίγησε το 2025. Ο Σαββόπουλος δεν ήταν απλώς ένας τραγουδοποιός, ήταν ο εκφραστής μιας ολόκληρης γενιάς που αναζητούσε ταυτότητα στη μεταπολεμική Ελλάδα και ατάφερε να γίνει η φωνή που ένωνε το παρελθόν με το παρόν, αφήνοντας ένα κενό δυσαναπλήρωτο στη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα.

Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ένας από τους πιο ευγενείς και πολυδιάστατους δημοσιογράφους της χώρας, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, έφυγε αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο συγγραφικό και ενημερωτικό έργο. Γιος του θρυλικού Λάμπρου Κωνσταντάρα, χάραξε τη δική του αυτόνομη πορεία στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και την πολιτική, διακρινόμενος πάντα για το ήθος, τη σεμνότητα και την πνευματώδη του πένα.

Γιώργος Σταυρόπουλος (Mr Boutias)

Η απώλεια του Γιώργου Σταυρόπουλου, ευρύτερα γνωστού ως «Mr Boutias», σκόρπισε θλίψη στους λάτρεις του κλασικού ελληνικού lifestyle και της νυχτερινής Αθήνας. Ως μια εμβληματική μορφή της κοσμικής ζωής, ο Σταυρόπουλος υπήρξε ένας αυθεντικός bon viveur, συνδέοντας το όνομά του με μια εποχή λάμψης και ανεμελιάς που πλέον φαντάζει μακρινή.

Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και τρισέγγονη της εμβληματικής συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένεια και τους φίλους της. Η απώλειά της ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας. Τις τελευταίες ώρες πριν πεθάνει, νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό» μετά από αιφνίδια επιληπτική κρίση.

Άννα Κυριακού

Η αγαπημένη «θεία Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες και μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού θεάτρου, η Άννα Κυριακού, πέρασε στην αιωνιότητα. Με μια καριέρα που εκτεινόταν από το Εθνικό Θέατρο μέχρι τη χρυσή εποχή της τηλεόρασης, η Κυριακού συνδύαζε το σπάνιο ταλέντο της δραματικής ηθοποιού με μια μοναδική κωμική φινέτσα.

Κίλι Σφακιανάκη

Η Κίλι Σφακιανάκη, η σύζυγος και αθόρυβη δύναμη πίσω από τον Νότη Σφακιανάκη, έφυγε από τη ζωή προκαλώντας συγκίνηση. Παρότι η ίδια επέλεγε πάντα να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η παρουσία της δίπλα στον δημοφιλή τραγουδιστή επί δεκαετίες ήταν καθοριστική για την οικογενειακή και προσωπική τους πορεία.

Γεράσιμος Μιχελής

Ο Γεράσιμος Μιχελής, ένας ηθοποιός με βαθιά παιδεία και σημαντική διαδρομή στο θέατρο και την τηλεόραση (ξεχωρίζοντας σε σειρές όπως το Παρά Πέντε), άφησε την τελευταία του πνοή το 2025. Η σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπιζε την τέχνη του και η χαρακτηριστική του φυσιογνωμία θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη του κοινού.

Νίκος Γαλανός

Ο «ζεν πρεμιέ» του ελληνικού κινηματογράφου, ο Νίκος Γαλανός, έκλεισε τα μάτια του, αφήνοντας πίσω του δεκάδες ρόλους που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο γοητευτικούς και ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του. Από τις ταινίες της Φίνος Φιλμ μέχρι τις σύγχρονες τηλεοπτικές επιτυχίες, ο Γαλανός υπήρξε ένας εργάτης της τέχνης με σπάνια αξιοπρέπεια.

Κατερίνα Γιουλάκη

Η εμβληματική «Κατερίνα» του ελληνικού σινεμά και της τηλεόρασης, η Κατερίνα Γιουλάκη, απεβίωσε το 2025. Με την αμίμητη ικανότητά της να ενσαρκώνει τη μέση Ελληνίδα με χιούμορ και δυναμισμό, η Γιουλάκη υπήρξε μια από τις πιο οικείες φυσιογνωμίες της ελληνικής οικογένειας για δεκαετίες.

Ηρώ Καριοφύλλη

Η δημοσιογράφος Ηρώ Καριοφύλλη, γνωστή για το μαχητικό της ρεπορτάζ και την ακεραιότητά της, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας ένα κενό στον χώρο της ενημέρωσης. Η προσήλωσή της στην αλήθεια και ο επαγγελματισμός της αποτέλεσαν παράδειγμα για τους νεότερους συναδέλφους της.

Καίτη Κωνσταντίνου

Η ηθοποιός που χάρισε στο ελληνικό κοινό μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές της σύγχρονης κωμωδίας, η Καίτη Κωνσταντίνου, δεν είναι πια μαζί μας. Η «Σωσώ» των Εγκλημάτων θα παραμείνει ένας ρόλος-σταθμός, απόδειξη του ευφυούς και ανατρεπτικού ταλέντου μιας σπουδαίας καλλιτέχνιδας.

Ράνια Ιωαννίδου

Η Ράνια Ιωαννίδου, η αγαπημένη «παπαδιά» από το Καφέ της Χαράς, απεβίωσε αφήνοντας πίσω της γλυκές αναμνήσεις. Με τη ζεστασιά της και την αυθεντικότητά της, κατάφερε να γίνει αγαπητή σε μικρούς και μεγάλους μέσα από τους ρόλους της στο θέατρο και την τηλεόραση.

Αλέξης Κούγιας

Ο κορυφαίος ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή στις αρχές του 2025, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Μια προσωπικότητα πληθωρική και συχνά αμφιλεγόμενη, ο Κούγιας σφράγισε τη νομική ζωή της Ελλάδας, αναλαμβάνοντας τις πιο πολύκροτες υποθέσεις και παραμένοντας στο επίκεντρο της δημοσιότητας μέχρι το τέλος.

Ιάσονας Τριανταφυλλίδης

Ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου και δημοσιογράφος Ιάσονας Τριανταφυλλίδης, ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση του παλιού ελληνικού σινεμά και της τέχνης, απεβίωσε το 2025. Το έργο του στη διάσωση και προβολή της καλλιτεχνικής μας κληρονομιάς παραμένει πολύτιμο.

Μίμης Δομάζος

Ο «Στρατηγός» του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Μίμης Δομάζος, πέρασε στο πάνθεον των ηρώων του αθλητισμού. Ο άνθρωπος που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο Γουέμπλεϊ και ενέπνευσε χιλιάδες παιδιά να αγαπήσουν την μπάλα, υπήρξε το απόλυτο σύμβολο ηγετικότητας και τεχνικής κατάρτισης στα γήπεδα.

Καίτη Γκρέυ

Η θρυλική φωνή του λαϊκού τραγουδιού, η Καίτη Γκρέυ, σίγησε σε ηλικία άνω των 100 ετών. Η γυναίκα που ερμήνευσε μερικά από τα μεγαλύτερα τραγούδια του 20ού αιώνα και υπήρξε η απόλυτη ντίβα της πίστας, ολοκλήρωσε μια μυθική ζωή γεμάτη πάθος και μουσική.

Κώστας Σημίτης

Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη και την εποχή του «εκσυγχρονισμού», ο Κώστας Σημίτης, απεβίωσε το 2025. Η πολιτική του διαδρομή παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Ozzy Osbourne

Ο «Πρίγκιπας του Σκότους», ο εμβληματικός Ozzy Osbourne, έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2025. Ο θρύλος της heavy metal άφησε πίσω του μια μουσική αυτοκρατορία και μια ζωή που ο ίδιος έζησε στα άκρα, παραμένοντας μέχρι τέλους ένας ακατάβλητος σόουμαν.

Giorgio Armani

Ο βασιλιάς της ιταλικής μόδας, Giorgio Armani, απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2025 σε ηλικία 91 ετών. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιόρισε την κομψότητα και τον μινιμαλισμό, χτίζοντας έναν κολοσσό από το μηδέν, άφησε την τελευταία του πνοή στο Μιλάνο, έχοντας κατακτήσει την κορυφή του παγκόσμιου στυλ.

Robert Redford

Ο τελευταίος μεγάλος γόης και οραματιστής του Χόλιγουντ, ο Robert Redford, απεβίωσε το 2025. Πέρα από τους εμβληματικούς του ρόλους, ο Redford θα μνημονεύεται πάντα ως ο ιδρυτής του φεστιβάλ Sundance και ο άνθρωπος που στήριξε τον ανεξάρτητο κινηματογράφο όσο κανείς άλλος.

Claudia Cardinale

Η μούσα του ιταλικού κινηματογράφου, η Claudia Cardinale, έφυγε αφήνοντας τη λάμψη της να φωτίζει την ιστορία της έβδομης τέχνης. Με την εξωτική ομορφιά της και τις συνεργασίες της με σκηνοθέτες όπως ο Φελίνι και ο Βισκόντι, υπήρξε ένα παγκόσμιο σύμβολο της χρυσής εποχής του σινεμά.

Floyd Levine

Ο Floyd Levine, μια από τις πιο σημαντικές μορφές της τζαζ ιστοριογραφίας και μουσικής, έκλεισε τον κύκλο του το 2025. Η συνεισφορά του στη διατήρηση και την ανάδειξη της παραδοσιακής τζαζ της Νέας Ορλεάνης αποτελεί μια ανεκτίμητη κληρονομιά για τους απανταχού μουσικόφιλους.

Diane Keaton

Η είδηση του θανάτου της Diane Keaton, της αγαπημένης ηθοποιού που σημάδεψε ολόκληρες δεκαετίες του αμερικανικού κινηματογράφου, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε συναδέλφους, θαυμαστές και φίλους σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τοPeople, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στην Καλιφόρνια.

Brigitte Bardot

Ο κόσμος του πολιτισμού αποχαιρέτησε πριν μερικές μέρες την εμβληματική Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το ίδρυμα προστασίας ζώων που έφερε το όνομά της.

