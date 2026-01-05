Τα μεγάλα love story που «έσβησαν» οριστικά – Αυτοί είναι οι πιο τρανταχτοί χωρισμοί του 2025

Το 2025 αποδεικνύεται μια χρονιά μεγάλων ανατροπών για την προσωπική ζωή των διασήμων. Εκεί που περιμέναμε προσκλητήρια γάμου, είδαμε ανακοινώσεις χωρισμού, και ζευγάρια που θεωρούνταν «αχώριστα» αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικά μονοπάτια.
Από την εγχώρια σκηνή μέχρι τους λόφους του Hollywood, αυτά είναι τα διαζύγια και οι χωρισμοί που συζητήθηκαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
Διάβασε επίσης: Γάμοι 2025: Τα λαμπερά ζευγάρια που είπαν «I Do» και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας φέτος
Μελίνα Νικολαΐδη – Δημήτρης Φιντιρίκος
Ένα ειδύλλιο που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς και απασχόλησε έντονα τα media, έφτασε στο τέλος του. Παρά τις κοινές τους εμφανίσεις και τη χημεία που έδειχναν να έχουν, η κόρη της Δέσποινας Βανδή και ο γνωστός επιχειρηματίας αποφάσισαν να κλείσουν αυτόν τον κύκλο, αφήνοντας τους θαυμαστές τους με την απορία για το τι οδήγησε σε αυτή την απόφαση.
Δέσποινα Καμπούρη – Βαγγέλης Ταρασιάδης
Ένας από τους πιο αθόρυβους και σοκαριστικούς χωρισμούς της χρονιάς. Μετά από πολλά χρόνια κοινής πορείας και τη δημιουργία μιας όμορφης οικογένειας, η Δέσποινα και ο Βαγγέλης αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο. Προτεραιότητά τους παραμένουν τα παιδιά τους, διατηρώντας μια πολιτισμένη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Κόνι Μεταξά – Μάριος Καπότσης
Το «it» couple της ελληνικής showbiz, που ο γάμος τους στην Κρήτη είχε γίνει talk-of-the-town, δεν είναι πια μαζί. Οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις φαίνεται πως δημιούργησαν φθορά στη σχέση τους, οδηγώντας τους σε έναν χωρισμό που κανείς δεν περίμενε τόσο σύντομα.
Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Αλεξάνδρου
Ίσως ο χωρισμός που προκάλεσε τον μεγαλύτερο «σεισμό» στα social media. Το ζευγάρι που μοιραζόταν κάθε στιγμή της ζωής του με τους followers του, αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους. Παρά την κοινή τους πορεία και την απόκτηση του γιου τους, οι δρόμοι τους χώρισαν, προκαλώντας χιλιάδες σχόλια στις ψηφιακές πλατφόρμες.
Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης
Ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου. Μετά από χρόνια συμπόρευσης στη ζωή και στη σκηνή, η είδηση του χωρισμού τους έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Οι δυο τους παραμένουν δύο καλοί φίλοι και συνεργάτες, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη μπορεί να αλλάξει μορφή, αλλά δεν χάνεται.
Έλενα Παπαρίζου – Ανδρέας Καψάλης
Η Number One της καρδιάς μας και ο άλλοτε αγαπημένος της αποφάσισαν να δώσουν τέλος στη σχέση τους. Παρά το χαμηλό προφίλ που κρατούσαν πάντα, η είδηση δεν άργησε να διαρρεύσει, προκαλώντας θλίψη στους θαυμαστές της τραγουδίστριας που έβλεπαν στο πρόσωπο του Ανδρέα το λιμάνι της.
Demy – Κώστας Κωνσταντίνου
Μετά από αρκετά χρόνια σχέσης και συγκατοίκησης, η Demy και ο Κώστας Κωνσταντίνου δεν είναι πλέον μαζί. Η τραγουδίστρια, που πάντα προστάτευε την προσωπική της ζωή, φαίνεται πως γυρίζει σελίδα, εστιάζοντας στη νέα της δουλειά και στις ζωντανές της εμφανίσεις.
Ανθή Σαλαγκούδη – Κοσμάς Κουμιανός
Η γνωστή δημοσιογράφος και ο καταξιωμένος φωτογράφος, παρότι έδειχναν να ταιριάζουν απόλυτα αισθητικά και πνευματικά, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που προέκυψαν στη σχέση τους. Ο χωρισμός τους έγινε σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού.
Μαρί Κωνσταντάτου – Γιάννης Κεντ
Ένα ζευγάρι που μοιραζόταν την αγάπη του για τις τέχνες και το θέατρο. Η Μαρί Κωνσταντάτου και ο επιχειρηματίας Γιάννης Κεντ αποφάσισαν να ολοκληρώσουν την κοινή τους πορεία, ξαφνιάζοντας τον κύκλο τους, καθώς η σχέση τους έδειχνε ιδιαίτερα δεμένη.
Klavdia – Oge
Ο χώρος της μουσικής βιομηχανίας έχασε ένα από τα πιο cool ζευγάρια του. Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια και ο γνωστός παραγωγός/rapper αποφάσισαν να σταματήσουν να είναι ζευγάρι στη ζωή, αν και πολλοί ελπίζουν πως η καλλιτεχνική τους χημεία θα τους φέρει ξανά κοντά στο μέλλον.
Χρύσπα – Παναγιώτης Νικολάου
Μετά από πολλά χρόνια γάμου, η Χρύσπα και ο σύζυγός της αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικές κατευθύνσεις. Η τραγουδίστρια φαίνεται να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της, αφήνοντας πίσω της μια μακροχρόνια σχέση που χαρακτήρισε μεγάλο μέρος της πορείας της.
Τα «διαζύγια» του Hollywood
Katy Perry – Orlando Bloom
Ένας χωρισμός που κανείς δεν ήθελε να πιστέψει. Η pop star και ο ηθοποιός, που πέρασαν από σαράντα κύματα μέχρι να σταθεροποιηθούν και να αποκτήσουν την κόρη τους, ανακοίνωσαν πως χωρίζουν. Το Hollywood έχασε ένα από τα πιο λαμπερά του ζευγάρια.
Nicole
– Keith Urban
Θεωρούνταν το «πιο σταθερό ζευγάρι» της βιομηχανίας. Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες κοινής ζωής, η Nicole και ο Keith αποφάσισαν να δώσουν τέλος στον γάμο τους, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και οι πιο δυνατοί δεσμοί μπορούν να δοκιμαστούν ανεπανόρθωτα.
Monica Bellucci – Tim Burton
Η απόλυτη μούσα και ο εκκεντρικός σκηνοθέτης δεν είναι πια μαζί. Το ειδύλλιο που έμοιαζε βγαλμένο από γοτθικό παραμύθι έφτασε στο τέλος του, αφήνοντας την καλλιτεχνική κοινότητα με μια γλυκόπικρη γεύση για αυτή τη σύντομη αλλά έντονη συνύπαρξη.
Tom Cruise – Ana de Armas
Αν και η σχέση τους δεν μετρούσε για πολύ καιρό, οι φήμες για τον χωρισμό τους είναι πια επιβεβαιωμένες. Η διαφορά ηλικίας και οι απαιτητικές καριέρες τους φαίνεται πως στάθηκαν εμπόδιο σε αυτό το power couple που όλοι περίμεναν να δουν στο κόκκινο χαλί.
Κοιτάζοντας τη λίστα των χωρισμών του 2025, γίνεται σαφές ότι η φετινή χρονιά δεν έκανε διακρίσεις. Από τα εφηβικά ειδύλλια που έσβησαν γρήγορα, μέχρι τους γάμους δεκαετιών που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι, το συμπέρασμα είναι ένα: Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Στον λαμπερό κόσμο της showbiz, όπου οι προβολείς συχνά μεγεθύνουν τα προβλήματα και η ιδιωτικότητα είναι πολυτέλεια, οι άνθρωποι αυτοί μας υπενθύμισαν ότι πίσω από τα φίλτρα του Instagram και τα κόκκινα χαλιά, υπάρχουν πραγματικά συναισθήματα, φθορά και δύσκολες αποφάσεις.
Διάβασε επίσης: 2025: Η πιο «γλυκιά» χρονιά της showbiz – Όλες οι νέες μανούλες και οι moms-to-be του 2026
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.