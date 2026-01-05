Critics Choice Awards 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another

Ο Timothée Chalamet αναδείχθηκε καλύτερος ηθοποιός για την ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme» -Συνολικά 4 βραβεία για το φιλμ «Sinners»

Η ταινία «One Battle After Another» αναδείχθηκε καλύτερη ταινία της χρονιάς στα Critics Choice Awards 2026, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Σάντα Μόνικα και επιβεβαίωσε τον κυρίαρχο ρόλο της στη φετινή κινηματογραφική σεζόν. Το έργο απέσπασε παράλληλα και το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, με τον Paul Thomas Anderson να τιμάται για τη συνολική του δημιουργική προσέγγιση. Ισχυρή παρουσία είχε και η ταινία «Sinners», η οποία κατέκτησε συνολικά 4 βραβεία. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για τον Ryan Coogler, το βραβείο καλύτερης μουσικής για τον Ludwig Göransson και το βραβείο καλύτερου νέου ηθοποιού για τον Miles Caton. Το φιλμ διακρίθηκε επίσης στη νέα κατηγορία καλύτερου casting και συνόλου ερμηνειών, με τη Francine Maisler να λαμβάνει τη σχετική τιμητική διάκριση.

Στις ερμηνευτικές κατηγορίες του κινηματογράφου, ο Timothée Chalamet αναδείχθηκε καλύτερος ηθοποιός για την ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme», ενώ η Jessie Buckley τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για την ταινία «Hamnet». Στους δεύτερους ρόλους, ο Jacob Elordi κέρδισε το βραβείο καλύτερου β΄ ανδρικού ρόλου για την ταινία «Frankenstein» και η Amy Madigan απέσπασε το βραβείο καλύτερου β΄ γυναικείου ρόλου για την ταινία «Weapons».

Διάβασε επίσης: Το One Battle After Another του Paul Thomas Anderson κάνει πρεμιέρα στο HBO Max

Σημαντικές διακρίσεις σημειώθηκαν και στις κατηγορίες κινουμένων σχεδίων και μουσικής. Η ταινία «KPop Demon Hunters» αναδείχθηκε καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων, ενώ το τραγούδι «Golden» από την ίδια παραγωγή απέσπασε το βραβείο καλύτερου τραγουδιού της χρονιάς.

Στον τηλεοπτικό τομέα, η σειρά «The Pitt» κέρδισε το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς, με τον Noah Wyle και την Katherine LaNasa να διακρίνονται στις αντίστοιχες ερμηνευτικές κατηγορίες. Η σειρά «Adolescence» αναδείχθηκε καλύτερη μίνι σειρά, συγκεντρώνοντας επίσης βραβεία για τις ερμηνείες των Stephen Graham, Erin Doherty και Owen Cooper. Στην κατηγορία κωμωδίας, η σειρά «The Studio» κατέκτησε το βραβείο καλύτερης κωμικής σειράς, με τους Seth Rogen και Ike Barinholtz να τιμώνται για τις ερμηνείες τους.

Το βραβείο καλύτερου talk show απονεμήθηκε στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επιρροή του Jimmy Kimmel στη late night τηλεόραση. Την τελετή παρουσίασε για 4η συνεχόμενη χρονιά η Chelsea Handler.

Οι νικητές των Critics Choice Awards 2026

Καλύτερη Ταινία: «One Battle After Another»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Timothée Chalamet

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Jessie Buckley

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Jacob Elordi

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Amy Madigan

Καλύτερος Νέος Ηθοποιός ή Ηθοποιός: Miles Caton

Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson

Πρωτότυπο Σενάριο: Ryan Coogler

Διασκευασμένο Σενάριο: Paul Thomas Anderson

Καλύτερο Κάστινγκ και Σύνολο Ερμηνειών: Francine Maisler

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Tamara Deverell και Shane Vieau

Μοντάζ: Stephen Mirrione

Κοστούμια: Kate Hawley

Κομμώσεις και Μακιγιάζ: Mike Hill και Jordan Samuel και Cliona Furey

Οπτικά Εφέ: Joe Letteri και Richard Baneham και Eric Saindon και Daniel Barrett

Σχεδιασμός Κασκαντέρ: Wade Eastwood

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «KPop Demon Hunters»

Καλύτερη Κωμωδία: «The Naked Gun»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «The Secret Agent»

Καλύτερο Τραγούδι: «Golden» από την ταινία «KPop Demon Hunters»

Καλύτερη Μουσική: Ludwig Göransson

Ήχος: Al Nelson και Gwendolyn Yates Whittle και Gary A. Rizzo και Juan Peralta και Gareth John

Καλύτερη Δραματική Σειρά: «The Pitt»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Noah Wyle

Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Rhea Seehorn

Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Tramell Tillman

Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Katherine LaNasa

Καλύτερη Κωμική Σειρά: «The Studio»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Seth Rogen

Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Jean Smart

Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Ike Barinholtz

Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Janelle James

Καλύτερη Μίνι Σειρά: «Adolescence»

Καλύτερη Ταινία για Τηλεόραση: «Bridget Jones Mad About the Boy»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ταινία για Τηλεόραση: Stephen Graham

Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ταινία για Τηλεόραση: Sarah Snook

Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ταινία για Τηλεόραση: Owen Cooper

Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ταινία για Τηλεόραση: Erin Doherty

Καλύτερη Ξενόγλωσση Σειρά: «Squid Game»

Καλύτερη Σειρά Κινουμένων Σχεδίων: «South Park»

Καλύτερο Talk Show: «Jimmy Kimmel Live!»

Καλύτερη Σειρά Ποικίλης Ύλης: «Last Week Tonight With John Oliver»

Καλύτερο Κωμικό Σπέσιαλ: «SNL50 The Anniversary Special»

Διάβασε επίσης: Τα φιλμ που ανυπομονούμε να βγουν στα σινεμά το 2026

Δες κι αυτό…