MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Fashion 05.01.2026

Τα καλύτερα celebrity looks από το κόκκινο χαλί των Critics Choice Awards 2026

Οι celebrities έδωσαν τον τόνο της σεζόν των βραβείων με εντυπωσιακές εμφανίσεις στο red carpet των Critics Choice Awards
Μαρία Χατζηγιάννη

Η βραδιά των 31ων Critics Choice Awards στο Barker Hangar του Λος Άντζελες δεν σηματοδότησε μόνο την επίσημη έναρξη της κούρσας προς τα Oscars του Μαρτίου, αλλά και ένα από τα πρώτα μεγάλα fashion moments της σεζόν. Με οικοδέσποινα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την Chelsea Handler και ταινίες όπως το Sinners, το One Battle After Another και το Hamnet να κυριαρχούν στις υποψηφιότητες, τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood βρέθηκαν στο επίκεντρο, εντός και εκτός σκηνής.

Πριν όμως οι κριτικοί πάρουν τον λόγο, το κόκκινο χαλί έκλεψε την παράσταση. Υποψήφιες όπως η Ariana Grande, η Emma Stone, η Elle Fanning και η Teyana Taylor μετέτρεψαν τη βραδιά σε μια άτυπη πασαρέλα υψηλής λάμψης, δίνοντας τον τόνο για το awards season style. Η Grande εμφανίστηκε σε μια Glinda-inspired δημιουργία Alberta Ferretti, αποπνέοντας κινηματογραφικό ρομαντισμό, ενώ η Elle Fanning εντυπωσίασε με ένα τολμηρό, μεταλλικό mesh φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, αποδεικνύοντας πως η μόδα φέτος δεν φοβάται τη δραματικότητα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι red carpet εμφανίσεις που έκαναν το naked dress το πιο hot trend του 2025

Με τα φώτα στραμμένα σε stars όπως ο Leonardo DiCaprio, ο Timothée Chalamet και ο Michael B. Jordan, τα Critics Choice Awards λειτούργησαν ως η ιδανική πρόγευση για όσα θα ακολουθήσουν. Αν κάτι έγινε ξεκάθαρο από αυτή τη βραδιά, είναι πως ο δρόμος προς τα Oscars περνά πρώτα από το κόκκινο χαλί, και το στιλ έχει ήδη ανέβει επίπεδο.

Ariana Grande

Με Alberta Ferretti και κοσμήματα Swarovski

ariana_grande
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Elle Fanning

Με Ralph Lauren και Cartier κοσμήματα.

elle_fanning
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Kylie Jenner

Με vintage Versace

Teyana Taylor

Με Saint Laurent

teyana_taylor
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Jessie Buckley

Με Dior

ΑΠΕ_ΜΠΕ

Jacob Elordi

Με Bottega Veneta και κοσμήματα Cartier

jacob_elordi
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Michael B. Jordan

Με Louis Vuitton

michael_b_jordan
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Mia Goth

Dior

mia_goth
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Amanda Seyfried

amanda_seyfried
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Amy Madigan

Dior

amy_madigan
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Paul Mescal

Με Gucci και Cartier κοσμήματα

paul_mesacal
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Odessa A’zion

Ott Dubai

οdessa_azion
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ethan Hawke

Bode

ethan_hawke
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Mckenna Grace

mckenna_grace
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Britt Lower

britt_lower
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι καλύτερες vintage εμφανίσεις που είδαμε στο κόκκινο χαλί το 2025

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Critics Choice Awards Fashion red carpet
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Critics Choice Awards 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another

Critics Choice Awards 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another

05.01.2026
Επόμενο
Με εγκεφαλική βλάβη η ηθοποιός του Lost μετά από σοβαρό ατύχημα

Με εγκεφαλική βλάβη η ηθοποιός του Lost μετά από σοβαρό ατύχημα

05.01.2026

Δες επίσης

Αυτά τα 3 χτενίσματα αναδεικνύουν το κασκόλ σου σε κάθε look
Beauty

Αυτά τα 3 χτενίσματα αναδεικνύουν το κασκόλ σου σε κάθε look

05.01.2026
Ghost roots: Η εναλλακτική τάση στα μαλλιά που μετατρέπει τις ρίζες σε statement
Beauty

Ghost roots: Η εναλλακτική τάση στα μαλλιά που μετατρέπει τις ρίζες σε statement

05.01.2026
Μεταμόρφωσε τα χέρια σου σε σφιχτά και γραμμωμένα με τη μέθοδο 7-7-7
Fitness

Μεταμόρφωσε τα χέρια σου σε σφιχτά και γραμμωμένα με τη μέθοδο 7-7-7

05.01.2026
Αυτό είναι το fashion trend που θα φέρει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα
Fashion

Αυτό είναι το fashion trend που θα φέρει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα

05.01.2026
Αυτό το shoe trend που θα σε κάνει να αφήσεις τα slingbacks πίσω στη ντουλάπα
Fashion

Αυτό το shoe trend που θα σε κάνει να αφήσεις τα slingbacks πίσω στη ντουλάπα

05.01.2026
Τα 4 ζώδια που κοιμούνται όπου σταθούν – Από τη θέση του λεωφορείου μέχρι την καρέκλα του σινεμά
Life

Τα 4 ζώδια που κοιμούνται όπου σταθούν – Από τη θέση του λεωφορείου μέχρι την καρέκλα του σινεμά

05.01.2026
Τα καλύτερα tips για γρήγορο και οργανωμένο ξεστόλισμα
Life

Τα καλύτερα tips για γρήγορο και οργανωμένο ξεστόλισμα

04.01.2026
Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ
Food

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

04.01.2026
Coffee Lovers: Αυτά είναι τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς καφέ
Life

Coffee Lovers: Αυτά είναι τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς καφέ

04.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Μ. Αποστολάκη στο “Π”: ΠΑΣΟΚ: Με το βλέμμα στους πολλούς, απέναντι στην κυβέρνηση των λίγων και ισχυρών

Μ. Αποστολάκη στο “Π”: ΠΑΣΟΚ: Με το βλέμμα στους πολλούς, απέναντι στην κυβέρνηση των λίγων και ισχυρών

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος