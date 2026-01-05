Τα καλύτερα celebrity looks από το κόκκινο χαλί των Critics Choice Awards 2026

Η βραδιά των 31ων Critics Choice Awards στο Barker Hangar του Λος Άντζελες δεν σηματοδότησε μόνο την επίσημη έναρξη της κούρσας προς τα Oscars του Μαρτίου, αλλά και ένα από τα πρώτα μεγάλα fashion moments της σεζόν. Με οικοδέσποινα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την Chelsea Handler και ταινίες όπως το Sinners, το One Battle After Another και το Hamnet να κυριαρχούν στις υποψηφιότητες, τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood βρέθηκαν στο επίκεντρο, εντός και εκτός σκηνής.

Πριν όμως οι κριτικοί πάρουν τον λόγο, το κόκκινο χαλί έκλεψε την παράσταση. Υποψήφιες όπως η Ariana Grande, η Emma Stone, η Elle Fanning και η Teyana Taylor μετέτρεψαν τη βραδιά σε μια άτυπη πασαρέλα υψηλής λάμψης, δίνοντας τον τόνο για το awards season style. Η Grande εμφανίστηκε σε μια Glinda-inspired δημιουργία Alberta Ferretti, αποπνέοντας κινηματογραφικό ρομαντισμό, ενώ η Elle Fanning εντυπωσίασε με ένα τολμηρό, μεταλλικό mesh φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, αποδεικνύοντας πως η μόδα φέτος δεν φοβάται τη δραματικότητα.

Διάβασε επίσης: Οι red carpet εμφανίσεις που έκαναν το naked dress το πιο hot trend του 2025

Με τα φώτα στραμμένα σε stars όπως ο Leonardo DiCaprio, ο Timothée Chalamet και ο Michael B. Jordan, τα Critics Choice Awards λειτούργησαν ως η ιδανική πρόγευση για όσα θα ακολουθήσουν. Αν κάτι έγινε ξεκάθαρο από αυτή τη βραδιά, είναι πως ο δρόμος προς τα Oscars περνά πρώτα από το κόκκινο χαλί, και το στιλ έχει ήδη ανέβει επίπεδο.

Ariana Grande

Με Alberta Ferretti και κοσμήματα Swarovski

Elle Fanning

Με Ralph Lauren και Cartier κοσμήματα.

Kylie Jenner

Με vintage Versace

Teyana Taylor

Με Saint Laurent

Jessie Buckley

Με Dior

Jacob Elordi

Με Bottega Veneta και κοσμήματα Cartier

Michael B. Jordan

Με Louis Vuitton

Mia Goth

Dior

Amanda Seyfried

Amy Madigan

Dior

Paul Mescal

Με Gucci και Cartier κοσμήματα

Odessa A’zion

Ott Dubai

Ethan Hawke

Bode

Mckenna Grace

Britt Lower

Διάβασε επίσης: Οι καλύτερες vintage εμφανίσεις που είδαμε στο κόκκινο χαλί το 2025

Δες κι αυτό…