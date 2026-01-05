Χειμώνιασε; Τα καλύτερα επεισόδια των «Friends» για να δεις από τη ζεστασιά του σπιτιού σου

MadWalk 2025 highlights
Τα πιο εμβληματικά επεισόδια των «Friends» που άφησαν εποχή, με γέλιο, συγκίνηση και στιγμές που όλοι θυμόμαστε
Μαρία Χατζηγιάννη

Λίγα τηλεοπτικά σόου κατάφεραν να αντέξουν στον χρόνο όπως το Friends. Πάνω από 30 χρόνια μετά την πρεμιέρα του, η διάσημη κωμική σειρά συνεχίζει να μαγεύει το κοινό με το χιούμορ και τη ζεστασιά της. Οι ατάκες του Chandler, τα στιλάτα ’90s look της Rachel και οι αμέτρητες αξέχαστες στιγμές των 6 φίλων εξακολουθούν να μας κάνουν να γελάμε και να νοσταλγούμε.

Ακολουθεί μια επιλογή από τα επεισόδια που ξεχώρισαν, γεμάτα γέλιο, συγκίνηση και ατάκες που έχουν μείνει αξέχαστες, ιδανικά για να τα ξαναδείς και να θυμηθείς τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σειράς.

The One Where It All Began (Season 1, Episode 1)

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς μας συστήνει τους 6 κεντρικούς χαρακτήρες και θέτει τις βάσεις για τις μελλοντικές ιστορίες. Από τη ρομαντική σχέση Rachel και Ross μέχρι τη δυνατή φιλία του Joey και του Chandler, όλα ξεκινούν εδώ.

The One Where Ross Finds Out (Season 2, Episode 7)

Το πρώτο φιλί μεταξύ Rachel και Ross αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σειράς. Η ένταση κορυφώνεται μέσα από ένα μεθυσμένο μήνυμα φωνής της Rachel, ενώ το φιλί που ακολουθεί έχει μείνει αξέχαστο στους fans.

The One With the Embryos (Season 4, Episode 12)

Ένα από τα πιο γεμάτα δράση επεισόδια της σειράς, όπου η Phoebe γίνεται παρένθετη μητέρα και οι υπόλοιποι φίλοι εμπλέκονται σε έναν έντονο διαγωνισμό γνώσεων με έπαθλο τα διαμερίσματα τους. Η ένταση και η κωμική αίσθηση φτάνουν στα ύψη.

The One With All the Thanksgivings (Season 5, Episode 8)

Το flashback αυτό αποκαλύπτει τις πιο αμήχανες στιγμές των φίλων σε προηγούμενες γιορτές. Από το περιστατικό με τη γαλοπούλα στο κεφάλι του Joey μέχρι το ατύχημα με το δάχτυλο του Chandler, το επεισόδιο είναι γεμάτο γέλιο και αναμνήσεις.

The One With the Cop (Season 5, Episode 16)

Ένα επεισόδιο που έδωσε αφορμή για το θρυλικό «Pivot». Ο Ross αγοράζει έναν καινούριο καναπέ και αρνείται να πληρώσει για τη μεταφορά, βάζοντας σε δράση την Rachel και τον Chandler με απρόβλεπτα αποτελέσματα.

The One With Rachel’s Sister (Season 6, Episode 13)

Το επεισόδιο φέρνει στο προσκήνιο τη Reese Witherspoon ως την κακομαθημένη μικρή αδερφή της Rachel, Jill. Οι εμφανίσεις διάσημων καλεσμένων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σειράς, και αυτή είναι μια από τις πιο εμβληματικές.

The One Where Rachel Has A Baby (Season 8, Episodes 23 & 24)

H Rachel και o Ross καλωσορίζουν την κόρη τους, Emma, μετά από 21 ώρες τοκετού. Το δράμα συνεχίζεται με την παρανόηση σχετικά με το δαχτυλίδι αρραβώνων, προσφέροντας ένταση, γέλιο και συγκίνηση σε ένα επεισόδιο που δύσκολα ξεχνιέται.

