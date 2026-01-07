MadWalk 2025 highlights
Celeb News 07.01.2026

Το μέρος και η ώρα της κηδείας του Γιώργου Παπαδάκη

Η παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Βαθιά συγκίνηση και οδύνη σκόρπισε η είδηση της απώλειας του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που υπέστη λίγες ώρες νωρίτερα, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ιατρικό προσωπικό προχώρησε σε παρατεταμένη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, διάρκειας περίπου 45 λεπτών, χωρίς ωστόσο θετικό αποτέλεσμα.

Μέσα από επίσημη ανακοίνωση, η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη γνωστοποίησε ότι η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30 το πρωί, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, στον Δήμο Χαλκιδέων. Στο ίδιο μήνυμα, οι οικείοι του εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς όλους όσοι τους συμπαραστέκονται αυτές τις δύσκολες στιγμές, δείχνοντας σεβασμό και διακριτικότητα στο πένθος τους.

Γιώργος Παπαδάκης: Το συγκινητικό αντίο στην έναρξη του «Καλημέρα Ελλάδα»

Αντί στεφάνων, η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του προσφέροντας δωρεά σε κοινωφελείς οργανισμούς, όπως ο σύλλογος ΑμεΑ «Το Εργαστήρι» και «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η ανακοίνωση κλείνει με τις υπογραφές της συζύγου του, Τίνας, των παιδιών του, Κωνσταντίνου, Ιάσονα και Φοίβου, καθώς και των εγγονιών του, Γιώργου και Αλέξανδρου.

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και είχε ρίζες από την Κρήτη. Υπηρέτησε με συνέπεια και πάθος τη δημοσιογραφία για δεκαετίες, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο στον έντυπο όσο και στον τηλεοπτικό λόγο. Τα πρώτα του τηλεοπτικά βήματα έγιναν στην ΕΡΤ, με την εκπομπή «Τρεις στον αέρα», δίπλα στη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου. Από το 1992 και έπειτα, συνδέθηκε άρρηκτα με την πρωινή ενημέρωση του ΑΝΤ1, μέσα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», την οποία παρουσίαζε αδιάλειπτα μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Στην προσωπική του ζωή, είχε παντρευτεί δύο φορές. Από τον πρώτο του γάμο απέκτησε τον γιο του, Κωνσταντίνο, ενώ από τον δεύτερο γάμο του με την Τίνα Παπαδελή απέκτησε τους Ιάσονα και Φοίβο.

