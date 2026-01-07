MadWalk 2025 highlights
Streaming News 07.01.2026

Η Emily επιστρέφει στο Netflix για 6η σεζόν με άρωμα Ελλάδας

Η Emily επιστρέφει με νέες προκλήσεις, επαγγελματικές εξελίξεις και μια ιστορία που ίσως την οδηγήσει μέχρι την Αθήνα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το μέλλον της σειράς Emily in Paris φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται, έπειτα από ένα από τα πιο έντονα cliffhangers της μέχρι σήμερα. Στο φινάλε της πέμπτης σεζόν, η Emily, μετά από τη ζωή της στο Παρίσι και τη Ρώμη, χωρίζει επίσημα από τον Ιταλό σύντροφό της, Marcello Muratori. Την ίδια στιγμή, ο Chef Gabriel επανεμφανίζεται στο προσκήνιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων στη σχέση τους.

Στις 5 Ιανουαρίου, το Netflix ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση της σειράς για έκτη σεζόν μέσω του Tudum. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, η πέμπτη σεζόν συγκέντρωσε 26,8 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως μέσα σε μόλις 11 ημέρες, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε 24 χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία, η Ιταλία, η Βραζιλία και η Γερμανία. Παράλληλα, βρέθηκε στο Top 10 συνολικά σε 91 χώρες.

Netflix

Η επιστροφή για έκτη σεζόν θεωρείται πλέον δεδομένη, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για εξέλιξη της ιστορίας που ενδέχεται να εκτυλίσσεται εν μέρει στην Ελλάδα. Δημιουργός της σειράς παραμένει ο Darren Star, ο οποίος στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να συνεχίσει το Emily in Paris για όσο διάστημα υπάρχει ενδιαφέρον από το Netflix.

Όσον αφορά το καστ, η Camille (Camille Razat) έχει ήδη αποχωρήσει από τη σειρά μετά την ολοκλήρωση της προσωπικής της ιστορίας στην τέταρτη σεζόν. Αβέβαιο παραμένει το αν θα επιστρέψει ο Marcello, ο οποίος στο τέλος της πέμπτης σεζόν επιλέγει να επιστρέψει στο Solitano, όπου διατηρεί τον οίκο πολυτελών κασμιρένιων ειδών του. Παράλληλα, δεν είναι ξεκάθαρο αν θα συνεχίσει να εμφανίζεται και η Genevieve, θετή κόρη της Sylvie, η οποία αποχώρησε από το Agence Grateau μετά από σύντομη και προβληματική παρουσία.

Emily in Paris
Οι βασικοί χαρακτήρες, ωστόσο, φαίνεται πως θα επιστρέψουν, καθώς οι ιστορίες τους παραμένουν ανοιχτές. Οι Alfie (Lucien Laviscount) και Nico (Paul Forman) αναμένεται να συνεχίσουν να διεκδικούν τη Mindy (Ashley Park), ενώ πιθανή θεωρείται και η επιστροφή της Princess Jane (Minnie Driver), η οποία στο τέλος της προηγούμενης σεζόν επένδυσε στο Agence Grateau.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία πρεμιέρας, η σειρά ακολουθεί συνήθως ετήσιο κύκλο προβολής. Σεναριακά, η Emily δηλώνει ότι πλέον θεωρεί το Παρίσι σπίτι της, κάτι που προϊδεάζει για επιστροφή της βασικής ομάδας στη Γαλλία. Ταυτόχρονα, το Agence Grateau βρίσκεται αντιμέτωπο με κρίσιμες προκλήσεις για το μέλλον του.

Rupert-Everett-Emily In Paris
Στο προσωπικό επίπεδο, η επαναπροσέγγιση της Emily με τον Gabriel φαίνεται να αποτελεί κεντρικό άξονα της νέας σεζόν. Η κάρτα που της στέλνει από τη Μεσόγειο, με το μήνυμα «Meet me in Greece», αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η ιστορία να μεταφερθεί, έστω και προσωρινά, στην Ελλάδα και ίσως στην Αθήνα.

