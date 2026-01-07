H Nicole Kidman και o Keith Urban χωρίζουν επίσημα μετά από 19 χρόνια γάμου

Η Nicole Kidman και ο Keith Urban είναι πλέον και επίσημα διαζευγμένοι, βάζοντας τέλος σε έναν γάμο 19 ετών που είχε καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και σταθερούς στον χώρο της διεθνούς ψυχαγωγίας. Η απόφαση εκδόθηκε από δικαστήριο στο Νάσβιλ του Τενεσί, το οποίο επικύρωσε τη λύση του γάμου τους και τους κήρυξε νομικά ελεύθερους.

Η δικαστής Stephanie J Williams ενέκρινε τη συμφωνία του ζευγαριού αναφορικά με τη διανομή της περιουσίας και την επιμέλεια των παιδιών τους, κρίνοντας ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του διαζυγίου. Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι υπάρχουν «ασυμφιλίωτες διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών που καθιστούν τη συνέχιση του γάμου μη ρεαλιστική και αδύνατη». Η Nicole Kidman και ο Keith Urban δεν παρέστησαν στη διαδικασία, έχοντας παραιτηθεί από το δικαίωμα φυσικής παρουσίας.

Η Nicole Kidman είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο, εξέλιξη που προκάλεσε έκπληξη στο ευρύ κοινό, αν και οι νομικές λεπτομέρειες είχαν ήδη ρυθμιστεί. Η νομοθεσία του Τενεσί προβλέπει περίοδο αναμονής 90 ημερών για ζευγάρια με ανήλικα παιδιά, προϋπόθεση που τηρήθηκε πριν την οριστική απόφαση. Η Nicole Kidman και ο Keith Urban είναι και οι δύο 58 ετών και έχουν αποκτήσει μαζί 2 κόρες. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Nicole Kidman έχει την απιμέλεια των παιδιών, ενώ προβλέπεται ότι η οικογένεια θα συνεχίσει να διαμένει στο Νάσβιλ, όπου μεγάλωσαν τα παιδιά. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει καταβολή διατροφής ή συζυγικής υποστήριξης και προβλέπει περίπου ισότιμη κατανομή των κοινών περιουσιακών στοιχείων.

Η Nicole Kidman και ο Keith Urban γνωρίστηκαν στο Λος Αντζελες το 2005 και παντρεύτηκαν στο Σίδνεϊ το 2006. Κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής αποτέλεσαν σταθερή παρουσία σε μεγάλες δημόσιες εμφανίσεις, με τον Keith Urban να συνοδεύει τη Nicole Kidman σε τελετές των Oscars και την Nicole Kidman να βρίσκεται στο πλευρό του Keith Urban σε κορυφαίες μουσικές διοργανώσεις όπως τα Academy of Country Music Awards. Παρότι κατά καιρούς είχαν μιλήσει δημόσια για δυσκολίες στον γάμο τους, δεν υπήρχαν σαφή σημάδια ότι ο χωρισμός ήταν άμεσος.

