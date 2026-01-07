Σε πρώτο πλάνο οι X-Men στο νέο trailer του Avengers: Doomsday

Η Marvel επιβεβαιώνει επισήμως την είσοδο των X Men στη νέα εποχή των Avengers μέσα από το τελευταίο teaser της ταινίας «Avengers: Doomsday», σηματοδοτώντας μια ιστορική σύμπραξη χαρακτήρων που καθόρισαν διαφορετικές γενιές θεατών. Ο Patrick Stewart επιστρέφει στον ρόλο του Professor Charles Xavier, ο Ian McKellen ενσαρκώνει εκ νέου τον Magneto και ο James Marsden επανεμφανίζεται ως Cyclops, φέρνοντας στο προσκήνιο γνώριμα πρόσωπα από το κινηματογραφικό σύμπαν των X Men.

Το teaser παρουσιάζει τον Patrick Stewart και τον Ian McKellen σε μια σκηνή έντονης συμβολικής φόρτισης, καθώς οι δύο εμβληματικοί χαρακτήρες συναντιούνται σε μια παρτίδα σκακιού, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική αντιπαράθεση μεταξύ Professor Charles Xavier και Magneto. Στη συνέχεια, ο James Marsden εμφανίζεται σε σκηνή δράσης ως Cyclops, εξαπολύοντας τις χαρακτηριστικές οπτικές του δέσμες, πριν εμφανιστεί το μήνυμα ότι οι X Men επιστρέφουν στο «Avengers: Doomsday».

Η νέα αυτή αποκάλυψη έρχεται μετά από προηγούμενα teaser που είχαν ήδη επιβεβαιώσει την επιστροφή του Chris Evans στον ρόλο του Steve Rogers και Captain America, καθώς και του Chris Hemsworth ως Thor. Πρόκειται για την πρώτη ταινία Avengers μετά το «Avengers: Endgame» του 2019 και αναμένεται να αποτελέσει κομβικό κεφάλαιο στη λεγόμενη Multiverse Saga της Marvel.

Οι πρώτες πληροφορίες για το «Avengers: Doomsday» είχαν παρουσιαστεί στο San Diego Comic Con τον Ιούλιο του 2024, όταν ανακοινώθηκε και η μεγάλη επιστροφή του Robert Downey Jr. στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, αυτή τη φορά στον ρόλο του Doctor Doom. Ο νέος υπερανταγωνιστής διαδέχεται τον Thanos του Josh Brolin, ανοίγοντας έναν νέο αφηγηματικό κύκλο για το franchise.

Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν επίσης οι Anthony Mackie, Danny Ramirez, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke και Simu Liu, ενώ δυναμική είναι και η παρουσία ηθοποιών που συνδέθηκαν στο παρελθόν με τους X Men, όπως οι Alan Cumming, Rebecca Romijn και Kelsey Grammer. Το «Avengers: Doomsday» αναμένεται να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στα διαφορετικά κινηματογραφικά σύμπαντα της Marvel, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη συνέχεια με το «Avengers: Secret Wars».

Η ταινία «Avengers Doomsday» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου, με τις προσδοκίες να είναι ιδιαίτερα υψηλές για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα σύμπραξη ηρώων στο σύγχρονο σινεμά υπερηρώων.

