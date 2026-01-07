MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Screen News 07.01.2026

Σε πρώτο πλάνο οι X-Men στο νέο trailer του Avengers: Doomsday

Οι Patrick Stewart Ian McKellen και James Marsden επανεμφανίζονται στον νέο προάγγελο της ταινίας που κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Marvel επιβεβαιώνει επισήμως την είσοδο των X Men στη νέα εποχή των Avengers μέσα από το τελευταίο teaser της ταινίας «Avengers: Doomsday», σηματοδοτώντας μια ιστορική σύμπραξη χαρακτήρων που καθόρισαν διαφορετικές γενιές θεατών. Ο Patrick Stewart επιστρέφει στον ρόλο του Professor Charles Xavier, ο Ian McKellen ενσαρκώνει εκ νέου τον Magneto και ο James Marsden επανεμφανίζεται ως Cyclops, φέρνοντας στο προσκήνιο γνώριμα πρόσωπα από το κινηματογραφικό σύμπαν των X Men.

Το teaser παρουσιάζει τον Patrick Stewart και τον Ian McKellen σε μια σκηνή έντονης συμβολικής φόρτισης, καθώς οι δύο εμβληματικοί χαρακτήρες συναντιούνται σε μια παρτίδα σκακιού, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική αντιπαράθεση μεταξύ Professor Charles Xavier και Magneto. Στη συνέχεια, ο James Marsden εμφανίζεται σε σκηνή δράσης ως Cyclops, εξαπολύοντας τις χαρακτηριστικές οπτικές του δέσμες, πριν εμφανιστεί το μήνυμα ότι οι X Men επιστρέφουν στο «Avengers: Doomsday».

Διάβασε επίσης: Box office: Ξεκίνημα με το δεξί με το Avatar να ξεπερνά το 1 δις. δολάρια

Η νέα αυτή αποκάλυψη έρχεται μετά από προηγούμενα teaser που είχαν ήδη επιβεβαιώσει την επιστροφή του Chris Evans στον ρόλο του Steve Rogers και Captain America, καθώς και του Chris Hemsworth ως Thor. Πρόκειται για την πρώτη ταινία Avengers μετά το «Avengers: Endgame» του 2019 και αναμένεται να αποτελέσει κομβικό κεφάλαιο στη λεγόμενη Multiverse Saga της Marvel.

Οι πρώτες πληροφορίες για το «Avengers: Doomsday» είχαν παρουσιαστεί στο San Diego Comic Con τον Ιούλιο του 2024, όταν ανακοινώθηκε και η μεγάλη επιστροφή του Robert Downey Jr. στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, αυτή τη φορά στον ρόλο του Doctor Doom. Ο νέος υπερανταγωνιστής διαδέχεται τον Thanos του Josh Brolin, ανοίγοντας έναν νέο αφηγηματικό κύκλο για το franchise.

Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν επίσης οι Anthony Mackie, Danny Ramirez, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke και Simu Liu, ενώ δυναμική είναι και η παρουσία ηθοποιών που συνδέθηκαν στο παρελθόν με τους X Men, όπως οι Alan Cumming, Rebecca Romijn και Kelsey Grammer. Το «Avengers: Doomsday» αναμένεται να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στα διαφορετικά κινηματογραφικά σύμπαντα της Marvel, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη συνέχεια με το «Avengers: Secret Wars».

Η ταινία «Avengers Doomsday» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου, με τις προσδοκίες να είναι ιδιαίτερα υψηλές για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα σύμπραξη ηρώων στο σύγχρονο σινεμά υπερηρώων.

Διάβασε επίσης: Στρώνεται το κόκκινο χαλί για τις Χρυσές Σφαίρες – Οι υποψηφιότητες και τα τιμητικά βραβεία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Avengers: Doomsday Marvel TRAILER X-Men ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Survivor 2026: 6 ακόμα Επαρχιώτες αποκαλύπτονται

Survivor 2026: 6 ακόμα Επαρχιώτες αποκαλύπτονται

07.01.2026
Επόμενο
H Nicole Kidman και o Keith Urban χωρίζουν επίσημα μετά από 19 χρόνια γάμου

H Nicole Kidman και o Keith Urban χωρίζουν επίσημα μετά από 19 χρόνια γάμου

07.01.2026

Δες επίσης

Annie Awards 2026: KPop Demon Hunters και Elio προηγούνται στις υποψηφιότητες
Cinema

Annie Awards 2026: KPop Demon Hunters και Elio προηγούνται στις υποψηφιότητες

07.01.2026
Το Stranger Things επιστρέφει στο Netflix με ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ
Cinema

Το Stranger Things επιστρέφει στο Netflix με ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ

07.01.2026
Δες το trailer του The Rip με τον Matt Damon και τον Ben Affleck
Cinema

Δες το trailer του The Rip με τον Matt Damon και τον Ben Affleck

07.01.2026
Γιάννης Σμαραγδής για Καποδίστρια: «Έχουν κοπεί σε 2 εβδομάδες 480.000 εισιτήρια»
Cinema

Γιάννης Σμαραγδής για Καποδίστρια: «Έχουν κοπεί σε 2 εβδομάδες 480.000 εισιτήρια»

07.01.2026
Το φινάλε του Stranger Things εκτόξευσε τα τραγούδια του Prince
Cinema

Το φινάλε του Stranger Things εκτόξευσε τα τραγούδια του Prince

07.01.2026
Η Emily επιστρέφει στο Netflix για 6η σεζόν με άρωμα Ελλάδας
Cinema

Η Emily επιστρέφει στο Netflix για 6η σεζόν με άρωμα Ελλάδας

07.01.2026
Στρώνεται το κόκκινο χαλί για τις Χρυσές Σφαίρες – Οι υποψηφιότητες και τα τιμητικά βραβεία
Cinema

Στρώνεται το κόκκινο χαλί για τις Χρυσές Σφαίρες – Οι υποψηφιότητες και τα τιμητικά βραβεία

07.01.2026
Το τέλος πλησιάζει: Τι θα δούμε στη 4η και τελευταία σεζόν του Ginny & Georgia στο Netflix
Cinema

Το τέλος πλησιάζει: Τι θα δούμε στη 4η και τελευταία σεζόν του Ginny & Georgia στο Netflix

07.01.2026
Netflix Ιανουάριος 2026: Όλες οι σειρές και ταινίες που δεν πρέπει να χάσεις
Cinema

Netflix Ιανουάριος 2026: Όλες οι σειρές και ταινίες που δεν πρέπει να χάσεις

06.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025