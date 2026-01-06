MadWalk 2025 highlights
Screen News 06.01.2026

Box office: Ξεκίνημα με το δεξί με το Avatar να ξεπερνά το 1 δις. δολάρια

Η νέα ταινία του James Cameron ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια και τροφοδοτεί αισιοδοξία για την κινηματογραφική χρονιά
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Χόλιγουντ μπήκε στο 2026 με σαφώς πιο αισιόδοξους οιωνούς σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, έχοντας ως αιχμή του δόρατος το «Avatar: Fire and Ash». Η νέα ταινία του James Cameron διατηρήθηκε για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα στην πρώτη θέση του box office, επιβεβαιώνοντας ότι το κινηματογραφικό σύμπαν της Πανδώρας εξακολουθεί να διαθέτει τεράστια εμπορική δυναμική.

Μέσα σε μόλις 3 εβδομάδες προβολής, το «Avatar: Fire and Ash» ξεπέρασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως. Στη Βόρεια Αμερική, η ταινία συγκέντρωσε 40 εκατομμύρια δολάρια κατά το τρίτο της Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των στούντιο. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από τις διεθνείς αγορές, όπου οι εισπράξεις έχουν φτάσει τα 777.1 εκατομμύρια δολάρια. Η Walt Disney Company χαρακτήρισε την επίδοση αυτή ως ένα ακόμη μνημειώδες επίτευγμα για το πρωτοποριακό franchise του James Cameron.

Η εορταστική περίοδος αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποδοτική συνολικά για τα κινηματογραφικά ταμεία, καθώς τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και η προσέλευση στις αίθουσες ενισχύθηκε. Εκτός από το «Avatar: Fire and Ash», σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εισιτηρίων έπαιξαν η Sydney Sweeney, ο Timothée Chalamet και το «Zootopia 2».

Εντυπωσιακή αντοχή στο χρόνο παρουσίασε το «Zootopia 2», το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση με έσοδα 19 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας πτώση μόλις 4% σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Σε διάστημα 6 εβδομάδων, η ταινία έχει συγκεντρώσει συνολικά 1.59 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την καθιστά τη δεύτερη πιο εμπορική animated παραγωγή της Disney, πίσω μόνο από το «The Lion King» του 2019.

Σημαντική πορεία κατέγραψε και το «The Housemaid» με πρωταγωνίστριες τη Sydney Sweeney και την Amanda Seyfried. Η ταινία απέφερε 14.9 εκατομμύρια δολάρια στο τελευταίο Σαββατοκύριακο και έφτασε συνολικά τα 75.7 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική μέσα σε 3 εβδομάδες. Σε διεθνές επίπεδο, τα έσοδα ανέρχονται σε 57.3 εκατομμύρια δολάρια, με κόστος παραγωγής μόλις 35 εκατομμύρια δολάρια.

Η παρουσία του Timothée Chalamet συνέχισε να στηρίζει και το «Marty Supreme» του Josh Safdie. Η ταινία συγκέντρωσε 12.6 εκατομμύρια δολάρια στο τρίτο της Σαββατοκύριακο και έχει φτάσει συνολικά τα 56 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική, ξεπερνώντας την προηγούμενη εμπορική επιτυχία του σκηνοθέτη, το «Uncut Gems».

Συνολικά, οι περισσότερες ταινίες που προβάλλονται αυτή την περίοδο παρουσίασαν μικρές μόνο απώλειες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι συνολικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 26.5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο Σαββατοκύριακο του 2025, ενισχύοντας την αίσθηση ότι το 2026 ξεκινά με θετικό πρόσημο.

Η κινηματογραφική βιομηχανία αφήνει πίσω της ένα δύσκολο 2025, κατά το οποίο οι πωλήσεις εισιτηρίων σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά ανήλθαν σε 8.9 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 20% χαμηλότερα από τα προ πανδημίας επίπεδα. Παρά τη μικρή αύξηση σε σχέση με το 2024, ο αριθμός των εισιτηρίων μειώθηκε στα περίπου 780 εκατομμύρια.

Οι προσδοκίες για τη συνέχεια του 2026 παραμένουν υψηλές, με ένα πρόγραμμα κυκλοφοριών που περιλαμβάνει νέες ταινίες από μεγάλα franchises όπως «Toy Story», «Avengers», «Spider Man», «Super Mario Bros» και «Dune», δημιουργώντας την αίσθηση ότι το box office μπορεί να βιώσει την πιο ισχυρή του χρονιά της δεκαετίας.

Top 10 κορυφαίες ταινίες

1 «Avatar Fire and Ash» πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως

2 «Zootopia 2» 1.59 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως

3 «The Housemaid» 133 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως

4 «Marty Supreme» 56 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως

5 «Anaconda» 10 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως

6 «The SpongeBob Movie Search for SquarePants» 8.2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως

7 «David» 8 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως

8 «Song Sung Blue» 5.9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως

9 «Wicked: For Good» 3.3 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως

10 «Five Nights at Freddy’s 2» 2.7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως

