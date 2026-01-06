MadWalk 2025 highlights
Beauty 06.01.2026

Irish Waves: Το viral hair trend που θα σε κάνει να πετάξεις τα εργαλεία styling με θερμότητα

mallia_frizarisma
Τα Irish Waves φέρνουν την επανάσταση στα «μπερδεμένα» μαλλιά, μεταμορφώνοντας την ανομοιόμορφη υφή στο πιο viral και ζωντανό hair trend της χρονιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν περνάς έστω και λίγο χρόνο στη beauty μεριά του TikTok, είναι πολύ πιθανό να έχεις πετύχει τον όρο Irish Waves ή Irish Curls. Είναι αυτά τα μαλλιά που δείχνουν ίσια στην κορυφή και κυματιστά από κάτω, μεταμορφώνονται μέσα από μια ρουτίνα σε ένα σύνολο από ζωντανές, καλοσχηματισμένες μπούκλες.

Τα λεγόμενα Irish Waves αφορούν μια ανομοιόμορφη υφή, όπου διαφορετικά σημεία του κεφαλιού «συμπεριφέρονται» διαφορετικά. Και όχι, δεν έχουν καμία πραγματική σχέση με την Ιρλανδία.

mpoukles
Pinterest

Διάβασε επίσης: Τα έξυπνα beauty items που κάνουν το νεσεσέρ των διακοπών σου πλήρες, χωρίς να είναι δύσκολο να κλείσει

Τι είναι τα Irish Waves

Ο όρος περιγράφει μαλλιά με περισσότερα από ένα μοτίβα υφής. Συνήθως, τα κάτω στρώματα είναι πιο κυματιστά ή σγουρά, ενώ τα επάνω δείχνουν πιο ίσια ή χαλαρά. Αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο που στεγνώνουν τα μαλλιά. Tα κάτω τμήματα διατηρούν περισσότερη υγρασία και στεγνώνουν πιο αργά, ενώ τα επάνω εκτίθενται περισσότερο στον αέρα, στον ήλιο και στη φθορά από εργαλεία θερμότητας.

Το αποτέλεσμα γίνεται πιο έντονο σε μαλλιά χωρίς πολλά layers ή με ίσιο κόψιμο, καθώς το βάρος των πάνω τμημάτων «τραβά» την υφή προς τα κάτω, κάνοντάς τη να δείχνει πιο επίπεδη.

@lillyvanbrooklyn This was in 2020. This is my hair without styling (only blow dried it 70%) i noticed: the healthier my hair the more “wavy” texture i find after a wash. Now i know it’s because i have Irish curls! I used to hide it but i started to embrace it. It’s way more common than you’d think! #irishcurls #hair ♬ original sound – txtertots

Πώς να καταλάβεις αν τα έχεις

Πολλές ανακαλύπτουν την πραγματική υφή των μαλλιών τους όταν σταματούν να χρησιμοποιούν εργαλεία θερμότητας και τα αφήνουν να στεγνώσουν φυσικά. Η μετάβαση αυτή δεν είναι άμεση. Mπορεί να χρειαστούν μήνες ή και χρόνια μέχρι τα μαλλιά να ανακτήσουν τον φυσικό τους χαρακτήρα, ειδικά αν υπάρχει παλαιότερη φθορά.

Αν βλέπεις ότι διαφορετικά σημεία του κεφαλιού σου σχηματίζουν διαφορετικού τύπου κυματισμούς ή μπούκλες, είναι πολύ πιθανό να ανήκεις σε αυτή την κατηγορία. Για πολλές, αυτή η συνειδητοποίηση λειτουργεί ανακουφιστικά, δεν «κάνεις κάτι λάθος», απλώς τα μαλλιά σου έχουν περισσότερες από μία υφές.

mallia
https://www.instagram.com/dimitrishair/

Πώς να τα φροντίσεις σωστά

Το κλειδί για να αναδειχθούν οι Irish Waves είναι η ισορροπία ανάμεσα στην ενυδάτωση και το χτένισμα. Τα μαλλιά χρειάζονται προϊόντα που δίνουν σχήμα χωρίς να τα βαραίνουν, αφήνοντας χώρο για κίνηση και όγκο.

Ένα σωστό κούρεμα από επαγγελματία που ειδικεύεται σε σγουρές ή κυματιστές υφές μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά, καθώς βοηθά να «δεθούν» τα διαφορετικά μοτίβα μεταξύ τους. Αντίθετα, η συνεχής εναλλαγή ανάμεσα σε φυσικό styling και έντονη θερμότητα μπορεί να ενισχύσει τις διαφορές στην υφή και να κάνει τα πιο ίσια σημεία ακόμα πιο επίπεδα.

Διάβασε επίσης: Το νέο lob κούρεμα της Hailey Bieber είναι η αλλαγή που θες να έχεις πριν τη νέα χρονιά

 

