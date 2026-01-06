MadWalk 2025 highlights
Ταξίδι 06.01.2026

Ταξιδεύεις στο εξωτερικό; Η ρύθμιση που πρέπει να κλείσεις οπωσδήποτε στο κινητό σου

Ταξιδεύεις στο εξωτερικό; Η ρύθμιση που πρέπει να κλείσεις οπωσδήποτε στο κινητό σου
Μια απλή ρύθμιση που σε προστατεύει από υπερχρεώσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η βαλίτσα είναι έτοιμη, τα έγγραφα στη θέση τους, το power bank φορτισμένο και το κινητό … αναπόσπαστο κομμάτι των διακοπών. Πριν όμως κλειδώσεις την πόρτα και μπεις στο ταξί, υπάρχει μία μικρή ρύθμιση που μπορεί να σου γλιτώσει δυσάρεστες εκπλήξεις στον λογαριασμό.

Η λύση είναι απλή: κλείσε την αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο στο κινητό σου.

κινητό ύπνος
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Από την επικινδυνότητα μέχρι την ποιότητα: Οι 7 πιο κοινοί μύθοι για τις low cost πτήσεις

Η…αθώα ρύθμιση που καίει δεδομένα

Σύμφωνα με την Georgia Brivida από τη Sim Local -εταιρεία που ειδικεύεται στις διεθνείς SIM- η αυτόματη αναπαραγωγή είναι από τις βασικότερες αιτίες υπερκατανάλωσης δεδομένων στο εξωτερικό. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στα βίντεο να παίζουν μόνα τους όσο κάνεις scroll σε εφαρμογές όπως Instagram, TikTok, Facebook ή YouTube, χωρίς καν να πατήσεις το play. Στο Wi-Fi του σπιτιού σου δεν το καταλαβαίνεις. Εκτός χώρας, όμως, μπορεί να αποδειχθεί πανάκριβη συνήθεια.

εφαρμογές κινητό
Pinterest.com

Για να καταλάβεις το μέγεθος του προβλήματος:

  • Ένα 10λεπτο στο YouTube ή στο Netflix μπορεί να καταναλώσει έως και 100MB
  • Κάθε λεπτό στο TikTok «καίει» περίπου 2MB
  • Μισή ώρα scroll όσο περιμένεις στο αεροδρόμιο μπορεί να σου στοιχίσει 60MB, χωρίς καν να έχεις ανοίξει χάρτες ή μηνύματα
Διατήρησε το κινητό σου φρέσκο και αψεγάδιαστο με 5 απλές κινήσεις
Pinterest.com

Το πιο ύπουλο; Όλα αυτά γίνονται χωρίς να το καταλάβεις. Δεν έκανες κάποιο λάθος, απλώς χρησιμοποίησες το κινητό σου όπως πάντα. Αν δεν έχεις ενεργό πακέτο δεδομένων για εξωτερικό, οι επιπλέον χρεώσεις μπορούν να εκτοξευθούν.

Η λύση σε 30 δευτερόλεπτα

Το καλό νέο είναι ότι μπορείς να το προλάβεις πολύ εύκολα.

  • Για iPhone: Ρυθμίσεις – Προσβασιμότητα – Κίνηση – Απενεργοποίησε την επιλογή «Αυτόματη προεπισκόπηση βίντεο»
  • Για Android: Ρυθμίσεις – Google – Όλες οι Υπηρεσίες – Αναζήτηση, Βοηθός & Voice – Άλλες Ρυθμίσεις – Αυτόματη αναπαραγωγή προεπισκοπήσεων βίντεο – Επίλεξε «Ποτέ»
Διατήρησε το κινητό σου φρέσκο και αψεγάδιαστο με 5 απλές κινήσεις
Pinterest.com

Μια κίνηση μισού λεπτού αρκεί για να αποφύγεις άσκοπη κατανάλωση δεδομένων και δυσάρεστες χρεώσεις. Κάν’ το πριν φύγεις και απόλαυσε τις διακοπές σου χωρίς άγχος.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Οι top 5 εφαρμογές που πρέπει να έχεις στο κινητό για να οργανώσεις χειμερινό ταξίδι χωρίς άγχος

Δες κι αυτό…

Irish Waves: Το viral hair trend που θα σε κάνει να πετάξεις τα εργαλεία styling με θερμότητα

Irish Waves: Το viral hair trend που θα σε κάνει να πετάξεις τα εργαλεία styling με θερμότητα

06.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

06.01.2026

