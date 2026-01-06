Ταξιδεύεις στο εξωτερικό; Η ρύθμιση που πρέπει να κλείσεις οπωσδήποτε στο κινητό σου

Μια απλή ρύθμιση που σε προστατεύει από υπερχρεώσεις

Η βαλίτσα είναι έτοιμη, τα έγγραφα στη θέση τους, το power bank φορτισμένο και το κινητό … αναπόσπαστο κομμάτι των διακοπών. Πριν όμως κλειδώσεις την πόρτα και μπεις στο ταξί, υπάρχει μία μικρή ρύθμιση που μπορεί να σου γλιτώσει δυσάρεστες εκπλήξεις στον λογαριασμό.

Η λύση είναι απλή: κλείσε την αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο στο κινητό σου.

Η…αθώα ρύθμιση που καίει δεδομένα

Σύμφωνα με την Georgia Brivida από τη Sim Local -εταιρεία που ειδικεύεται στις διεθνείς SIM- η αυτόματη αναπαραγωγή είναι από τις βασικότερες αιτίες υπερκατανάλωσης δεδομένων στο εξωτερικό. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στα βίντεο να παίζουν μόνα τους όσο κάνεις scroll σε εφαρμογές όπως Instagram, TikTok, Facebook ή YouTube, χωρίς καν να πατήσεις το play. Στο Wi-Fi του σπιτιού σου δεν το καταλαβαίνεις. Εκτός χώρας, όμως, μπορεί να αποδειχθεί πανάκριβη συνήθεια.

Για να καταλάβεις το μέγεθος του προβλήματος:

Ένα 10λεπτο στο YouTube ή στο Netflix μπορεί να καταναλώσει έως και 100MB

Κάθε λεπτό στο TikTok «καίει» περίπου 2MB

Μισή ώρα scroll όσο περιμένεις στο αεροδρόμιο μπορεί να σου στοιχίσει 60MB, χωρίς καν να έχεις ανοίξει χάρτες ή μηνύματα

Το πιο ύπουλο; Όλα αυτά γίνονται χωρίς να το καταλάβεις. Δεν έκανες κάποιο λάθος, απλώς χρησιμοποίησες το κινητό σου όπως πάντα. Αν δεν έχεις ενεργό πακέτο δεδομένων για εξωτερικό, οι επιπλέον χρεώσεις μπορούν να εκτοξευθούν.

Η λύση σε 30 δευτερόλεπτα

Το καλό νέο είναι ότι μπορείς να το προλάβεις πολύ εύκολα.

Για iPhone: Ρυθμίσεις – Προσβασιμότητα – Κίνηση – Απενεργοποίησε την επιλογή «Αυτόματη προεπισκόπηση βίντεο»

Ρυθμίσεις – Προσβασιμότητα – Κίνηση – Απενεργοποίησε την επιλογή «Αυτόματη προεπισκόπηση βίντεο» Για Android: Ρυθμίσεις – Google – Όλες οι Υπηρεσίες – Αναζήτηση, Βοηθός & Voice – Άλλες Ρυθμίσεις – Αυτόματη αναπαραγωγή προεπισκοπήσεων βίντεο – Επίλεξε «Ποτέ»

Μια κίνηση μισού λεπτού αρκεί για να αποφύγεις άσκοπη κατανάλωση δεδομένων και δυσάρεστες χρεώσεις. Κάν’ το πριν φύγεις και απόλαυσε τις διακοπές σου χωρίς άγχος.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

