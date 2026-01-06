MadWalk 2025 highlights
Σχέσεις 06.01.2026

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Συμπεριφορές που μπορεί να δείχνουν ότι κάτι έχει αλλάξει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι η σχέση μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Τι γίνεται, όμως, όταν αρχίζεις να νιώθεις ότι κάτι έχει αλλάξει; Όταν το ένστικτό σου σου λέει ότι κάτι δεν «κουμπώνει» όπως πριν; Αν έχεις υποψίες ότι ο/η σύντροφός σου μπορεί να σε απατά, υπάρχουν ορισμένα σημάδια στη συμπεριφορά και στη γλώσσα του σώματος που αξίζει να παρατηρήσεις, όχι για να βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα, αλλά για να καταλάβεις αν κάτι χρειάζεται συζήτηση.

Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Inbaal Honigman αποκαλύπτει πέντε ενδείξεις που, σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να συνδέονται με απιστία.

7-38-55: Η τεχνική επικοινωνίας που μειώνει τους καβγάδες στα ζευγάρια - Τι είναι και πώς λειτουργεί
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 5 θέματα που συζητούν τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια (και γιατί λειτουργούν)

1. Αποφεύγουν την οπτική επαφή

Όταν κάποιος κρύβει κάτι, η διατήρηση επαφής με τα μάτια γίνεται συχνά δύσκολη. «Αν ο/η σύντροφός σας είναι άπιστος/-η, μπορεί να παρατηρήσετε ότι αποφεύγει να σας κοιτάξει στα μάτια», εξηγεί η Honigman. Αν σε απλές συζητήσεις -για τη δουλειά ή την καθημερινότητα- το βλέμμα του/της περιπλανιέται συνεχώς, ίσως προσπαθεί ασυνείδητα να αποφύγει την αλήθεια.

2. Γίνονται αμυντικοί όταν μιλούν για τη δουλειά

Η δουλειά είναι συχνά το «καταφύγιο» για μυστικά. Αν ο/η σύντροφός σου αποφεύγει το θέμα ή αντιδρά υπερβολικά όταν το φέρνεις στην κουβέντα, αυτό μπορεί να είναι ένα καμπανάκι. Σύμφωνα με την ειδικό, ένα χαλαρό και ανοιχτό σώμα δείχνει ειλικρίνεια. Αντίθετα, σφιγμένα χέρια, σταυρωμένα μπράτσα ή απότομες αντιδράσεις υποδηλώνουν άμυνα και πιθανώς κάτι που δεν θέλει να ειπωθεί.

Όταν το φλερτ γίνεται χειραγώγηση: Τι είναι το «Negging» και γιατί καταστρέφει τις σχέσεις
Pinterest.com

3. Υπάρχει μόνιμη ένταση στο σώμα τους

Η απιστία δημιουργεί άγχος, και το σώμα δύσκολα το κρύβει. «Η ένταση στη στάση του σώματος είναι φυσική αντίδραση σε ψυχική αναστάτωση», αναφέρει η Honigman. Αν το ταίρι σου μοιάζει διαρκώς σφιγμένο, σε επιφυλακή ή σαν να βρίσκεται σε μόνιμη άμυνα, ίσως κουβαλά κάτι που τον/την βαραίνει.

4. Κρατούν το κινητό τους… σαν θησαυρό

Το κινητό συχνά γίνεται το επίκεντρο της μυστικότητας. «Όταν κάποιος προσπαθεί να κρύψει κάτι, είναι υπερβολικά προσεκτικός με το τηλέφωνό του», σημειώνει η ειδικός. Αν παρατηρείς ότι δεν το αφήνει ποτέ εκτός οπτικού πεδίου, αν αγχώνεται όταν το ακουμπάς ή αν αλλάζει συμπεριφορά μόλις έρθει ειδοποίηση, αυτό μπορεί να μην είναι τυχαίο.

Pinterest.com

5. Περπατούν νευρικά και πιο γρήγορα

Ακόμα και ο τρόπος που περπατά κάποιος μπορεί να αποκαλύψει εσωτερική ένταση. «Όταν ο/η σύντροφός σας περπατά πιο γρήγορα από εσάς ή δείχνει ανήσυχος/-η, μπορεί να νιώθει άβολα», εξηγεί η Honigman. Συνδυαστικά σημάδια όπως ιδρωμένες παλάμες, νευρικές κινήσεις ή βλέμματα γύρω τους, μπορεί να δείχνουν φόβο ή ενοχή.

Τι σημαίνουν όλα αυτά;

Κανένα από αυτά τα σημάδια δεν αποτελεί απόδειξη από μόνο του. Όμως, όταν εμφανίζονται μαζί και επίμονα, ίσως δείχνουν ότι κάτι στη σχέση χρειάζεται προσοχή. Το σημαντικό δεν είναι να κατασκοπεύσεις, αλλά να ακούσεις το ένστικτό σου καιαν νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά να ανοίξεις μια ειλικρινή συζήτηση. Γιατί η αλήθεια, όσο δύσκολη κι αν είναι, είναι πάντα πιο ξεκούραστη από την αβεβαιότητα.

Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 7 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι το 1ο ραντεβού στέφθηκε με επιτυχία

απιστία σημάδια σχέσεις
