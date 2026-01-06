Netflix Ιανουάριος 2026: Όλες οι σειρές και ταινίες που δεν πρέπει να χάσεις

Η νέα χρονιά ξεκινά με δράση, έρωτες και μυστήριο στο Netflix

Ο Ιανουάριος του 2026 φέρνει στο Netflix έναν εντυπωσιακό καταιγισμό νέων σειρών και ταινιών, ιδανικό για να συνεχίσουμε το binge-watching μετά τις γιορτές. Από συναρπαστικά θρίλερ και περιπέτειες επιστημονικής φαντασίας, μέχρι γλυκόπικρα δράματα και ανάλαφρες κωμωδίες, η νέα χρονιά ξεκινά γεμάτη ποικιλία και εκπλήξεις για κάθε γούστο.

Ετοιμαστείτε να γνωρίσετε νέους χαρακτήρες, να εξερευνήσετε άγνωστους κόσμους και να απολαύσετε παραγωγές που θα καθορίσουν τις πρώτες ημέρες του 2026.

Διάβασε επίσης: The Stringer-The Man Who Took The Photo: Όταν η κάμερα γράφει ιστορία – Το νέο ντοκιμαντέρ φαινόμενο του Netflix

Σειρές που ξεχωρίζουν

Stranger Things 5: Batch 3 – από 1/1

Η παρέα του Χόκινς αντιμετωπίζει τον Βέκνα με κάθε κόστος, ενώ η Εντ κρύβεται και οι κίνδυνοι παραμονεύουν παντού. Η πολυαναμενόμενη συνέχεια υπόσχεται δράση και αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η Φυγή – από 1/1

Ένας πατέρας σε απόγνωση αναζητά την κόρη του, εμπλέκεται σε μυστηριώδη δολοφονία και αποκαλύπτει οικογενειακά μυστικά που θα αλλάξουν τα πάντα.

Έρωτας 9 με 5 – από 1/1

Στο φόντο μιας εταιρείας εσωρούχων, η υπάλληλος και ο γοητευτικός γιος του αφεντικού προσπαθούν να κατακτήσουν τη θέση του CEO, ενώ ο έρωτας και οι ίντριγκες τους μπερδεύουν τα σχέδια.

Η εποχή της μύγας – από 1/1

Δύο γυναίκες που προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους ανοίγουν μια επιχείρηση απολύμανσης, αλλά μια μυστήρια πελάτισσα τις αναγκάζει να επιστρέψουν σε σκοτεινά μονοπάτια του παρελθόντος.

Η γη της αμαρτίας – από 2/1

Όταν ένας έφηβος εξαφανίζεται, μια αστυνομικός μπλέκεται σε μια έρευνα που ανασύρει παλιές οικογενειακές αντιπαλότητες και μυστικά.

Unlocked: Ένα πείραμα στις φυλακές – Σεζόν 2, από 7/1

Ένα ριάλιτι που παρακολουθεί ένα τολμηρό πείραμα σε φυλακές της Αριζόνα, με στόχο να ενθαρρύνει την αυτενέργεια των κρατουμένων.

Η δική του και η δική της – από 8/1

Ένα αποξενωμένο ζευγάρι, ντετέκτιβ και ρεπόρτερ, ανταγωνίζονται για να εξιχνιάσουν έναν φόνο που θεωρούν ο ένας τον άλλον υπεύθυνο.

Κυρίαρχα Αρσενικά: Σεζόν 4 – από 9/1

Οι τέσσερις φίλοι αντιμετωπίζουν την πατρότητα, την πίστη και τις προκλήσεις της AI, προσπαθώντας να βρουν χώρο για την ελευθερία τους.

The Boyfriend: Σεζόν 2 – από 13/1

Στο παγωμένο Χοκάιντο, νέοι έρωτες και φιλίες αναπτύσσονται ανάμεσα σε μια παρέα αντρών που βιώνουν την πρώτη αγάπη και τον ανεκπλήρωτο πόθο.

Η Βασίλισσα του Flow: Σεζόν 3 – από 14/1

Έρωτας, μουσική και οικογενειακές περιπέτειες γεμίζουν τη ζωή της Τζέιμι και του Τσάρλι, μέχρι που μια απειλή αναστατώνει τα πάντα.

Τα Εφτά Ρολόγια της Αγκάθα Κρίστι – από 15/1

Μια νεαρή αριστοκράτισσα προσπαθεί να λύσει ένα φόνο που σημειώθηκε σε ένα πάρτι, σε μια νέα μεταφορά του μυθιστορήματος της Κρίστι.

The Upshaws: Μέρος 7 – από 15/1

Η Ρετζίνα μπαίνει στην πολιτική, το γκαράζ του Μπένι δοκιμάζεται, αλλά η οικογένεια βρίσκει πάντα τρόπους να παραμένει ενωμένη και χαρούμενη.

Χωρισμός λόγω έρωτα – από 15/1

Ένας έρωτας ανάμεσα σε γυναίκα που προσπαθεί να σώσει το οικογενειακό της εστιατόριο και τον μπράβο ενόςτοκογλύφου σφραγίζει τη μοίρα δύο οικογενειών.

Φτάνοντας στην ακμή της – από 22/1

Μια πρώην αθλήτρια του πατινάζ επιστρέφει στον πάγο για να σώσει την οικογενειακή επιχείρηση και αντιμετωπίζει τα συναισθήματά της για τον πρώτο της έρωτα.

Bridgerton: Σεζόν 4 Μέρος 1 – από 29/1

Νέες ρομαντικές περιπέτειες και παθιασμένοι έρωτες στη Λονδίνο του 19ου αιώνα, με ένταση και δραματικές ανατροπές.

Free Bert – Έρχεται σύντομα

Ένας αδέξιος μπαμπάς και η οικογένειά του προκαλούν χάος όταν προσπαθούν να ταιριάξουν με τις σνομπ οικογένειες του νέου σχολείου.

Ταινίες που ξεχωρίζουν

Άνθρωποι που Συναντάμε στις Διακοπές – από 9/1

Δύο διαφορετικοί φίλοι αναρωτιούνται αν είναι το τέλειο ζευγάρι μετά από πολλές καλοκαιρινές διακοπές μαζί.

Ο Πλαστογράφος – από 23/1

Ένας καλλιτέχνης γίνεται κορυφαίος πλαστογράφος για συμμορίες της Ρώμης του ’70, σε μια δραματική ταινία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα.

Ντοκιμαντέρ

Απαγωγή: Ελίζαμπεθ Σμαρτ – από 21/1

Η ιστορία της 14χρονης Ελίζαμπεθ Σμαρτ που απήχθη το 2002 και η προσπάθειά της να επιβιώσει.

Take That – Έρχεται σύντομα

Ένα ντοκιμαντέρ για την άνοδο, πτώση και επανένωση του θρυλικού boy band του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διάβασε επίσης: Τέλος εποχής: Το Netflix κόβει πολυσυζητημένη σειρά έπειτα από 2 σεζόν

Δες κι αυτό…