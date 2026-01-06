Αυτά τα μακαρόν από κάστανο και σοκολάτα θα σου δώσουν την πιο γκουρμέ νότα τον χειμώνα

Τα Χριστούγεννα γίνονται ακόμα πιο γλυκά με ένα μακαρόν που συνδυάζει την απαλή γεύση του κάστανου με τη σοκολάτα. Αυτή η λιχουδιά είναι ιδανική για όσους θέλουν να φέρουν στο τραπέζι τους μια πιο εκλεπτυσμένη γιορτινή νότα, χωρίς να χάνεται η παραδοσιακή αίσθηση της γιορτής. Η γεύση του κάστανου δένει τέλεια με τη σοκολάτα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που λιώνει στο στόμα και κλέβει τις εντυπώσεις.

Εκτός από τη γεύση, η εμφάνιση του μακαρόν είναι εξίσου εντυπωσιακή. Τα απαλά καστανόχρωμα χρώματα του κάστανου συνδυάζονται με τη γυαλάδα της σοκολάτας, κάνοντάς το ένα γιορτινό κομμάτι τέχνης που ξεχωρίζει στο τραπέζι.

Υλικά:

200 γρ. πουρέ κάστανου (ψημένο ή βρασμένο και πολτοποιημένο)

100 γρ. σοκολάτα γάλακτος ή μαύρη, λιωμένη

2 κουτ. σούπας βούτυρο

50 γρ. ζάχαρη άχνη

1 κουτ. γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1 πρέζα αλάτι

150 γρ. αλεύρι αμυγδάλου

Ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα

Εκτέλεση:

Αρχικά ζυγίζεις όλα τα υλικά και προθερμαίνεις τον φούρνο στους 170°C. Σε ένα μπολ ανακατεύεις τον πουρέ κάστανου με τη λιωμένη σοκολάτα και το βούτυρο μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Προσθέτεις τη ζάχαρη άχνη, τη βανίλια και το αλάτι, ανακατεύοντας καλά. Στη συνέχεια ρίχνεις το αλεύρι αμυγδάλου και ανακατεύεις απαλά μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως, δημιουργώντας μια ζύμη μαλακή αλλά σταθερή. Παίρνεις μικρές ποσότητες και σχηματίζεις μπαλάκια, τα οποία τοποθετείς σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Πασπαλίζεις με ζάχαρη άχνη και ψήνεις για περίπου 12–15 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθούν χωρίς να χάνουν την αφράτη υφή τους. Αφήνεις να κρυώσουν ελαφρά πριν τα σερβίρεις, απολαμβάνοντάς τα μόνα τους ή συνοδεύοντας ζεστή σοκολάτα και καφέ.

