Πώς η Gen Z επανέφερε την pop κληρονομιά της Britney Spears το 2025

Το 2025 ανέδειξε μια καθαρή μετατόπιση στο κυρίαρχο αφήγημα της pop μουσικής, καθώς μια νέα γενιά καλλιτεχνών στράφηκε σε μια σταρ που σημάδεψε μια εποχή που προηγήθηκε της δικής τους, μια εποχή όπου οι ίδιες δεν είχαν ακόμα γεννηθεί. Η Sabrina Carpenter, η Tate McRae και η Addison Rae ανήκουν στη γενιά των μετα μετα Britney Spears pop stars, δημιουργών που αναγνωρίζουν ανοιχτά την επιρροή της Britney Spears χωρίς να έχουν βιώσει τη μετεωρική της άνοδο σε πραγματικό χρόνο.

Διάβασε επίσης: Οι top καλλιτέχνες του 2025 σύμφωνα με το Billboard

Η 26χρονη Sabrina Carpenter πόζαρε το καλοκαίρι στον David LaChapelle για το εξώφυλλο του Rolling Stone, ένα γεγονός που ενεργοποίησε αναπόφευκτα τη σύγκριση με το εμβληματικό εξώφυλλο του 1999, όπου ο ίδιος φωτογράφος είχε απαθανατίσει την τότε 17χρονη Britney Spears. Η σύγκριση αυτή δεν αφορά οπτική ομοιότητα ή αναπαραγωγή αισθητικού concept, αλλά λειτουργεί σε ιστορικό και συμβολικό επίπεδο. Και στις δύο περιπτώσεις, το Rolling Stone φιλοξενεί μια νεαρή ποπ καλλιτέχνιδα σε μια κρίσιμη στιγμή μετάβασης προς την πλήρη κυριαρχία της στο mainstream, πυροδοτώντας μια συζήτηση γύρω από τη γυναικεία σεξουαλικότητα, τον έλεγχο της εικόνας και τις κοινωνικές προσδοκίες.

Το εξώφυλλο της Britney Spears υπήρξε προκλητικό για την εποχή του και συνδέθηκε με έντονη δημόσια αντιπαράθεση, ενώ εκείνο της Sabrina Carpenter εντάσσεται σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, όπου η καλλιτέχνιδα εμφανίζεται με αυξημένη αυτογνωσία και μεγαλύτερο έλεγχο της αφήγησης γύρω από το σώμα και την ταυτότητά της, σε έναν δρόμο που άνοιξε η ίδια η Britney Spears. Σε πρόσφατο προφίλ της, η Sabrina Carpenter είχε δηλώσει «Δεν φταίω εγώ που δούλευα από τα 12 και δεν μου επιτρέπεται να εξελιχθώ», συνοψίζοντας μια στάση αυτογνωσίας απέναντι στη σεξουαλικότητα, τη δημόσια εικόνα και τις κοινωνικές προσδοκίες.

Η Tate McRae, 22 ετών, και η Addison Rae, 25 ετών, εκφράζουν την ίδια εμπειρία, μιας ζωής καταγεγραμμένης από πολύ νωρίς στο διαδίκτυο. Η Tate McRae, πρώην διαγωνιζόμενη στο «So You Think You Can Dance», χρειάστηκε να επαναπροσδιορίσει την καλλιτεχνική της ταυτότητα για να βρει τη θέση της στην pop. Όπως έχει πει, η συνειδητή απόφαση να είναι μια pop star που χορεύει άλλαξε την πορεία της. Το άλμπουμ «So Close to What» και το τραγούδι «Sports Car» αξιοποιούν έντονα τη σωματικότητα και την κινησιολογία που καθιέρωσε η Britney Spears, από τη χρήση της καρέκλας μέχρι τη χορογραφική αφήγηση.

Διάβασε επίσης: 5,3 δις. δολάρια έβγαλαν απατεώνες από ψεύτικους λογαριασμούς καλλιτεχνών

Η επιρροή της Britney Spears γίνεται ακόμη πιο άμεση στην περίπτωση της Addison Rae, η οποία γεννήθηκε το 2000, τη χρονιά κυκλοφορίας του «Oops I Did It Again». Προερχόμενη από τη Λουιζιάνα και με αφετηρία τον χορό, η Addison Rae έχει μιλήσει ανοιχτά για τον θαυμασμό της προς τη διαδρομή της Britney Spears. Σε συνέντευξή της έχει δηλώσει «Μου έδωσε την αίσθηση ότι μπορείς να αλλάξεις εντελώς τη ζωή σου ακόμη κι αν προέρχεσαι από μια μικρή πόλη». Το ντεμπούτο άλμπουμ της «Addison» αντλεί ηχητικές και αισθητικές αναφορές από την εποχή του «Blackout», ενώ το τραγούδι «High Fashion» περιλαμβάνει σαφείς νύξεις, ακόμη και εμφανή αναφορά στο άρωμα «Fantasy» της Britney Spears.

Την ίδια περίοδο, η φιγούρα της Britney Spears επανήλθε δυναμικά στον δημόσιο διάλογο. Η φημολογούμενη βιογραφική ταινία και η ευρύτερη επανεκτίμηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης και τη μουσική βιομηχανία άλλαξαν ριζικά την πρόσληψη της κληρονομιάς της. Από παράδειγμα προς αποφυγή, το όνομά της μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς και σε αισθητικό και πολιτισμικό πρότυπο.

Παρότι η Britney Spears έχει κρατήσει αποστάσεις από τη μουσική βιομηχανία και έχει γράψει ότι «έχει τραυματιστεί για μια ζωή», εκφράζοντας ανοιχτά αμφιβολία για το αν θα εμφανιστεί ξανά στη σκηνή, η ιστορία της εξακολουθεί να επηρεάζει. Η κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της το 2023 λειτούργησε ως καταλύτης για μια συλλογική επανεξέταση του παρελθόντος και προσέφερε σε καλλιτέχνιδες όπως η Sabrina Carpenter, η Tate McRae και η Addison Rae το πλαίσιο για να διεκδικήσουν τον έλεγχο της εικόνας τους.

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter δίνει τη «συνταγή» για αποτυχημένα τραγούδια

Η νέα αυτή γενιά δεν διεκδικεί αθωότητα. Επιλέγει συνειδητά να προκαλεί, να χορεύει και να μιλά για τη σεξουαλικότητα με επίγνωση της ιστορίας που προηγήθηκε. Και ίσως ακριβώς επειδή μεγάλωσε βλέποντας πώς αντιμετωπίστηκε η Britney Spears, να είναι καλύτερα προετοιμασμένη ώστε να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη.

Αν κάτι γίνεται σαφές από την πορεία της Sabrina Carpenter, της Tate McRae και της Addison Rae, είναι ότι η σχέση τους με την Britney Spears δεν είναι σχέση μίμησης, αλλά συνειδητής συνομιλίας με την ιστορία της ποπ. Δεν αντιγράφουν την αισθητική, τις πόζες ή τη δημόσια εικόνα της, ούτε επιχειρούν να αναπαραγάγουν μια εποχή που δεν έζησαν. Αντίθετα, αντιμετωπίζουν τη διαδρομή της ως ένα ζωντανό αρχείο εμπειριών, επιτυχιών και τραυμάτων, από το οποίο αντλούν γνώση για το πώς λειτουργεί η βιομηχανία, πώς κατασκευάζεται η εικόνα και πώς μπορεί να χαθεί ο έλεγχος όταν η αφήγηση δεν ανήκει στον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Διάβασε επίσης: Miss Possessive Tour: Η περιοδεία της Tate McRae «έσπασε» ρεκόρ

Η Britney Spears υπήρξε το σημείο μηδέν μιας ποπ κουλτούρας που έμαθε να καταναλώνει τη γυναικεία σεξουαλικότητα χωρίς να αναγνωρίζει το κόστος της. Η Sabrina Carpenter, η Tate McRae και η Addison Rae κινούνται μέσα στο ίδιο πεδίο, αλλά με πλήρη επίγνωση των παγίδων του. Χρησιμοποιούν το σώμα, τον χορό και τη σεξουαλική έκφραση όχι ως αφελή πρόκληση, αλλά ως εργαλεία αφήγησης και διεκδίκησης ελέγχου, έχοντας δει εκ των υστέρων τι συνέβη όταν αυτός ο έλεγχος αφαιρέθηκε από την Britney Spears.

Διάβασε επίσης: Η Addison Rae αφήνει πίσω το TikTok και μπαίνει με φόρα στην pop σκηνή

Σε αντίθεση με τη γενιά που προηγήθηκε, αυτές οι καλλιτέχνιδες μεγάλωσαν σε έναν κόσμο όπου η αναθεώρηση του παρελθόντος ήταν ήδη σε εξέλιξη. Έζησαν τη δημόσια αποκατάσταση της Britney Spears, διάβασαν τη μαρτυρία της μέσα από την αυτοβιογραφία της και είδαν πώς η κοινωνία άρχισε να αναγνωρίζει τις ευθύνες της. Αυτό το συλλογικό μάθημα μεταφράζεται σήμερα σε μια πιο προσεκτική, αλλά όχι λιγότερο τολμηρή, προσέγγιση της ποπ ταυτότητας.

Έτσι, η νέα αυτή γενιά δεν προσπαθεί να γίνει η επόμενη Britney Spears. Προσπαθεί να γίνει η πρώτη εκδοχή του εαυτού της σε έναν κόσμο που γνωρίζει πια καλύτερα τι σημαίνει φήμη, έκθεση και εξουσία. Αν η Britney Spears άνοιξε τον δρόμο, η Sabrina Carpenter, η Tate McRae και η Addison Rae περπατούν επάνω του με τα μάτια ανοιχτά, μετατρέποντας την κληρονομιά της όχι σε καλούπι προς αντιγραφή, αλλά σε προειδοποίηση, έμπνευση και τελικά σε εργαλείο αυτοπροσδιορισμού.

Διάβασε επίσης: Η Britney Spears κάνει comeback στο Instagram και δε μασά τα λόγια της

Δες κι αυτό…