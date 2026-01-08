MadWalk 2025 highlights
Στην κορυφή του Netflix σε 37 χώρες: Η νέα κορεάτικη σειρά που έχει τρελάνει όλο τον πλανήτη

Οι ξένες σειρές και ταινίες του Netflix που έγιναν παγκόσμια επιτυχία χωρίς αγγλικά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι fans των σειρών με σούπερ ήρωες έχουν πλέον έναν νέο λόγο να κολλήσουν στο Netflix. Το Cashero, μια κορεάτικη μίνι σειρά του 2025, φέρνει στο προσκήνιο καθημερινούς ανθρώπους που ξαφνικά αποκτούν υπερδυνάμεις και, φυσικά, όπως συνηθίζεται στο είδος, τις χρησιμοποιούν για καλό σκοπό, ενώ απέναντί τους στέκονται οι κακοί με αντίθετα κίνητρα.

Η υπόθεση μπορεί να θυμίζει κλασικό μοτίβο, αλλά η σειρά έχει καταφέρει να κερδίσει το κοινό της: μέσα σε σύντομο διάστημα, το Cashero βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης του Netflix σε 37 χώρες παγκοσμίως.

Σούπερ ήρωες με… αναπάντεχο twist

Ο πρωταγωνιστής, Kang Sang-woong, είναι ένας συνηθισμένος υπάλληλος που το μόνο όνειρό του είναι να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Αντί για ένα κεραμίδι, όμως, ξυπνά μέσα του μια σούπερ δύναμη που συνδέεται με τα χρήματα που έχει πάνω του: όσο περισσότερα έχει, τόσο πιο ισχυρός γίνεται — και αν τα αποχωριστεί, χάνει τη δύναμή του. Δίπλα του βρίσκεται η κοπέλα του, η οποία υποδύεται τον… λογιστή της σχέσης, προσπαθώντας να υπολογίσει πόσα χρήματα χρειάζονται για να επιβιώσει στις μάχες, να προστατεύσει τον σύντροφό της και τους υπόλοιπους συμμάχους τους.

Μια ομάδα ηρώων με ιδιόμορφες δυνάμεις

Η ομάδα δεν περιορίζεται μόνο στον Kang Sang-woong. Στο cast περιλαμβάνονται:

  • Ένας δικηγόρος που ενεργοποιεί τις δυνάμεις του μόνο όταν πίνει αλκοόλ.
  • Μια γυναίκα που αποκτά τηλεκίνηση, αλλά μόνο όσο τρώει και «τροφοδοτείται» από τις θερμίδες που καταναλώνει.

Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες είναι μέλη μιας λεσχης υπερ-ηρώων, φαινομενικά φυσιολογικών ανθρώπων που επιθυμούν να προστατεύσουν την πόλη τους και τις ταυτότητές τους.

Οι κακοί δεν λείπουν…

Φυσικά, καμία σειρά με σούπερ ήρωες δεν είναι πλήρης χωρίς τους κακούς. Στο Cashero, οι αντίπαλοι έχουν σκοπό να καταστρέψουν τη ζωή των ηρώων, δημιουργώντας ένταση και αγωνία σε κάθε επεισόδιο. Το αποτέλεσμα είναι μια ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ, τη δράση και την καθημερινή τρέλα, που κάνει τη σειρά να ξεχωρίζει στο Netflix.

