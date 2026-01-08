MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 08.01.2026

Ο A$AP Rocky, η Lorde και οι Stray Kids στην κορυφή του Governors Ball

Το μεγάλο μουσικό φεστιβάλ της Νέας Υόρκης αποκαλύπτει το πλήρες πρόγραμμα και επιστρέφει στο Flushing Meadows Corona Park τον Ιούνιο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Governors Ball Festival ανακοίνωσε επίσημα τους βασικούς καλλιτέχνες της διοργάνωσης του 2026, με τους A$AP Rocky, Lorde και Stray Kids να αναλαμβάνουν τον ρόλο των κεντρικών ονομάτων σε μία από τις σημαντικότερες μουσικές εκδηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Flushing Meadows Corona Park της Νέας Υόρκης από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου 2026, φιλοξενώντας δεκάδες καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά είδη.

Η Lorde επιστρέφει στο Governors Ball για πρώτη φορά ως headliner, καθώς είχε εμφανιστεί στη διοργάνωση το 2017 χωρίς να κατέχει την κορυφαία θέση στο πρόγραμμα. Ο A$AP Rocky, με καταγωγή από το Harlem, είχε βρεθεί ξανά στην κορυφή του φεστιβάλ το 2021 και επανέρχεται ως ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της φετινής διοργάνωσης. Οι Stray Kids επιβεβαιώνουν τη διεθνή δυναμική της K-pop σκηνής, προσθέτοντας στο lineup έναν από τους πιο επιδραστικούς εκπροσώπους του είδους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει το εξώφυλλο του Don’t Be Dumb με την υπογραφή του Tim Burton

Στο πρόγραμμα του Governors Ball 2026 περιλαμβάνονται επίσης οι Baby Keem, Kali Uchis, JENNIE από τις BLACKPINK, Katseye, Major Lazer, Pierce the Veil και Dominic Fike, ενώ έντονη είναι και η παρουσία καλλιτεχνών με έδρα τη Νέα Υόρκη όπως οι Geese, The Dare, Del Water Gap, Arcy Drive και Lexa Gates. Το φεστιβάλ δίνει παράλληλα χώρο και σε ανερχόμενα σχήματα όπως οι The Backfires και Chanpan, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του ως πλατφόρμα νέων τάσεων. Το πλήρες lineup συμπληρώνεται από ονόματα όπως οι Blood Orange, Clipse, Mariah The Scientist, Wet Leg, Amyl and The Sniffers, Freddie Gibbs και The Alchemist, Ravyn Lenae, King Princess, The Beths, Snow Strippers, Thee Sacred Souls, Spacey Jane, Hot Mulligan, Rachel Chinouriri και Slayyyter, διαμορφώνοντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό τοπίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Governors Ball 2025 είχε γιορτάσει την 15η επέτειό του με headliners τους Tyler The Creator, Olivia Rodrigo και Hozier, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση του φεστιβάλ στον διεθνή μουσικό χάρτη. Για το 2026, η διοργάνωση συνεργάζεται με το Spotify, προσφέροντας μια ψηφιακή εμπειρία που συνδέει τις ακουστικές συνήθειες των χρηστών με το lineup του φεστιβάλ και δημιουργεί εξατομικευμένες λίστες αναπαραγωγής.

Διάβασε επίσης: Το φινάλε του Stranger Things εκτόξευσε τα τραγούδια του Prince

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2026 A$ap Rocky Governors Ball Lorde Stray Kids
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πότε να κλείσεις αεροπορικά για το 2026 – Ο μήνας με τις χαμηλότερες τιμές

Πότε να κλείσεις αεροπορικά για το 2026 – Ο μήνας με τις χαμηλότερες τιμές

08.01.2026
Επόμενο
Στην κορυφή του Netflix σε 37 χώρες: Η νέα κορεάτικη σειρά που έχει τρελάνει όλο τον πλανήτη

Στην κορυφή του Netflix σε 37 χώρες: Η νέα κορεάτικη σειρά που έχει τρελάνει όλο τον πλανήτη

08.01.2026

Δες επίσης

Πώς η Gen Z επανέφερε την pop κληρονομιά της Britney Spears το 2025
Reviews

Πώς η Gen Z επανέφερε την pop κληρονομιά της Britney Spears το 2025

08.01.2026
Έτοιμο το νέο album του Bruno Mars
Μουσικά Νέα

Έτοιμο το νέο album του Bruno Mars

07.01.2026
Eurovision 2026: Αυτές είναι οι κληρωτίδες κατανομής των ημιτελικών
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτές είναι οι κληρωτίδες κατανομής των ημιτελικών

07.01.2026
Τάνια Μπρεάζου: Διαψεύδει τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Τάνια Μπρεάζου: Διαψεύδει τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026

07.01.2026
Ο A$AP Rocky κυκλοφορεί videoclip με Winona Ryder σε punk διάθεση
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky κυκλοφορεί videoclip με Winona Ryder σε punk διάθεση

07.01.2026
Sicario – «Φωτιά»: No1 τραγούδι σε πωλήσεις στην Ελλάδα το 2025
Μουσικά Νέα

Sicario – «Φωτιά»: No1 τραγούδι σε πωλήσεις στην Ελλάδα το 2025

07.01.2026
Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό
TV

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

07.01.2026
Αυτό είναι το τραγούδι που έχει ακουστεί στις περισσότερες ταινίες όλων των εποχών
Μουσικά Νέα

Αυτό είναι το τραγούδι που έχει ακουστεί στις περισσότερες ταινίες όλων των εποχών

07.01.2026
Οικονομική υπερδύναμη η pop – Οι πιο ακριβοπληρωμένοι μουσικοί του 2025
Μουσικά Νέα

Οικονομική υπερδύναμη η pop – Οι πιο ακριβοπληρωμένοι μουσικοί του 2025

07.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση με την «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση με την «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος