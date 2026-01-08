Ο A$AP Rocky, η Lorde και οι Stray Kids στην κορυφή του Governors Ball

Το μεγάλο μουσικό φεστιβάλ της Νέας Υόρκης αποκαλύπτει το πλήρες πρόγραμμα και επιστρέφει στο Flushing Meadows Corona Park τον Ιούνιο

Το Governors Ball Festival ανακοίνωσε επίσημα τους βασικούς καλλιτέχνες της διοργάνωσης του 2026, με τους A$AP Rocky, Lorde και Stray Kids να αναλαμβάνουν τον ρόλο των κεντρικών ονομάτων σε μία από τις σημαντικότερες μουσικές εκδηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Flushing Meadows Corona Park της Νέας Υόρκης από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου 2026, φιλοξενώντας δεκάδες καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά είδη.

Η Lorde επιστρέφει στο Governors Ball για πρώτη φορά ως headliner, καθώς είχε εμφανιστεί στη διοργάνωση το 2017 χωρίς να κατέχει την κορυφαία θέση στο πρόγραμμα. Ο A$AP Rocky, με καταγωγή από το Harlem, είχε βρεθεί ξανά στην κορυφή του φεστιβάλ το 2021 και επανέρχεται ως ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της φετινής διοργάνωσης. Οι Stray Kids επιβεβαιώνουν τη διεθνή δυναμική της K-pop σκηνής, προσθέτοντας στο lineup έναν από τους πιο επιδραστικούς εκπροσώπους του είδους.

Στο πρόγραμμα του Governors Ball 2026 περιλαμβάνονται επίσης οι Baby Keem, Kali Uchis, JENNIE από τις BLACKPINK, Katseye, Major Lazer, Pierce the Veil και Dominic Fike, ενώ έντονη είναι και η παρουσία καλλιτεχνών με έδρα τη Νέα Υόρκη όπως οι Geese, The Dare, Del Water Gap, Arcy Drive και Lexa Gates. Το φεστιβάλ δίνει παράλληλα χώρο και σε ανερχόμενα σχήματα όπως οι The Backfires και Chanpan, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του ως πλατφόρμα νέων τάσεων. Το πλήρες lineup συμπληρώνεται από ονόματα όπως οι Blood Orange, Clipse, Mariah The Scientist, Wet Leg, Amyl and The Sniffers, Freddie Gibbs και The Alchemist, Ravyn Lenae, King Princess, The Beths, Snow Strippers, Thee Sacred Souls, Spacey Jane, Hot Mulligan, Rachel Chinouriri και Slayyyter, διαμορφώνοντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό τοπίο.

Το Governors Ball 2025 είχε γιορτάσει την 15η επέτειό του με headliners τους Tyler The Creator, Olivia Rodrigo και Hozier, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση του φεστιβάλ στον διεθνή μουσικό χάρτη. Για το 2026, η διοργάνωση συνεργάζεται με το Spotify, προσφέροντας μια ψηφιακή εμπειρία που συνδέει τις ακουστικές συνήθειες των χρηστών με το lineup του φεστιβάλ και δημιουργεί εξατομικευμένες λίστες αναπαραγωγής.

