Corporate News 07.01.2026

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην πρώτη γραμμή της προφοράς και το 2025

Το 2025, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (E.E.Σ), παρέμεινε σταθερά προσηλωμένος στο ανθρωπιστικό του καθήκον, υλοποιώντας συνεχείς δράσεις και προγράμματα προς ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, καθώς επίσης τη συνεχή ενίσχυση των πλέον ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων της χώρας μας.
Βίντεο – ανασκόπηση του Ε.Ε.Σ. εδώ: https://youtu.be/TyV-CVJP1oI?si=rxv2RsS_UMabHnZF

Συγκεκριμένα, το 2025, οι ακούραστοι εθελοντές (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών – Διασωστών & Ναυαγοσωστών και Νεότητας) και το προσωπικό του Ε.Ε.Σ, απανταχού της Ελλάδος, αντιμετώπισαν επιτυχώς μεγάλες ανθρωπιστικές προκλήσεις (πυρκαγιές, πλημμύρες, μεταναστευτικό κ.α.), λειτουργώντας πάντοτε ως αρωγός της Ελληνικής Πολιτείας.

Παράλληλα, το 2025, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εντατικοποίησε και επέκτεινε το ανθρωπιστικό του έργο, υλοποιώντας μια σειρά από πρωτοποριακά και καινοτόμα προγράμματα (δράσεις Προαγωγής Υγείας σε όλη την Ελλάδα, Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας, Πρώτες Βοήθειες για τους τετράποδους φίλους μας, ενημερώσεις για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής κ.α.) προς όφελος των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο και τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μπορείτε να επισκεφθείτε το υπερσύγχρονο καινούριο site του Ε.Ε.Σ. στο www.redcross.gr

ελληνικός ερυθρός σταυρός
