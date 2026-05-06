Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα έχει δυναμική παρουσία στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), για άλλη μια χρονιά, θα έχει καθοριστική παρουσία στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου

Mε τη συμμετοχή 120 αθλητών από όλο τον κόσμο και τη φιλοξενία σε 21 Δήμους και 5 Περιφέρειες της χώρας, αναλαμβάνοντας την πλήρη υγειονομική και διασωστική κάλυψή του.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών, έμπειρου νοσηλευτικού προσωπικού, 10 διασωστικών οχημάτων και 10 Κινητών Μονάδων Υγείας, αποτελεί, για άλλη μια χρονιά, βασικό πυλώνα για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης.

Πρόγραμμα ΕΤΑΠ:

• 6 Μαΐου: Ιωάννινα – Αγρίνιο

• 7 Μαΐου: Καρπενήσι – Λάρισα

• 8 Μαΐου: Βόλος – Λαμία

• 9 Μαΐου: Πειραιάς – Πλατεία Συντάγματος (Τελικός)

Οι εθελοντές και το προσωπικό του Ε.Ε.Σ. θα βρίσκονται σε κάθε σημείο της διαδρομής, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια αθλητών και θεατών, ενώ παράλληλα θα υλοποιούν ενημερωτικές και διαδραστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους.