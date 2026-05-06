Corporate News 06.05.2026

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα έχει δυναμική παρουσία στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), για άλλη μια χρονιά, θα έχει καθοριστική παρουσία στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου
Mε τη συμμετοχή 120 αθλητών από όλο τον κόσμο και τη φιλοξενία σε 21 Δήμους και 5 Περιφέρειες της χώρας, αναλαμβάνοντας την πλήρη υγειονομική και διασωστική κάλυψή του. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών, έμπειρου νοσηλευτικού προσωπικού, 10 διασωστικών οχημάτων και 10 Κινητών Μονάδων Υγείας, αποτελεί, για άλλη μια χρονιά, βασικό πυλώνα για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης.

Πρόγραμμα ΕΤΑΠ:

• 6 Μαΐου: Ιωάννινα – Αγρίνιο
• 7 Μαΐου: Καρπενήσι – Λάρισα
• 8 Μαΐου: Βόλος – Λαμία
• 9 Μαΐου: Πειραιάς – Πλατεία Συντάγματος (Τελικός)

Οι εθελοντές και το προσωπικό του Ε.Ε.Σ. θα βρίσκονται σε κάθε σημείο της διαδρομής,  διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια αθλητών και θεατών, ενώ παράλληλα θα υλοποιούν ενημερωτικές και διαδραστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

ελληνικός ερυθρός σταυρός
Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο – Καλεσμένος ο Αντώνης Ρέμος την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 21:00

Αλέξανδρος Κοψιάλης: Η απρόσμενη συγγνώμη της Ναταλίας Γερμανού και το cancel που τον «σημάδεψε»

Ο ΑΝΤ1 λανσάρει τα δύο νέα online κανάλια – ANT1 Comedy και ANT1 Drama
Ο ΑΝΤ1 λανσάρει τα δύο νέα online κανάλια – ANT1 Comedy και ANT1 Drama

«Nike x BRICK AFTER BRICK»: Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης μετατρέπεται σε statement τέχνης
«Nike x BRICK AFTER BRICK»: Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης μετατρέπεται σε statement τέχνης

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας με μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας με μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος

M·A·C VIVA GLAM: Ένα πρόγραμμα με παγκόσμια δράση που συνδέει την ομορφιά με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
M·A·C VIVA GLAM: Ένα πρόγραμμα με παγκόσμια δράση που συνδέει την ομορφιά με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: «Πρόληψη και διαχείριση της φυματίωσης: Ο Ρόλος των Φροντιστών» (21/4)
O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: «Πρόληψη και διαχείριση της φυματίωσης: Ο Ρόλος των Φροντιστών» (21/4)

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει χρήσιμες οδηγίες προστασίας ενόψει Πάσχα
O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει χρήσιμες οδηγίες προστασίας ενόψει Πάσχα

«Why couldn't you get a proper job?»: Η HUGO παρουσιάζει το Red Means Go
«Why couldn’t you get a proper job?»: Η HUGO παρουσιάζει το Red Means Go

Το attica City Link ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του στο OPEN HOUSE Athens 2026
Το attica City Link ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του στο OPEN HOUSE Athens 2026

Στον «θρόνο» του Δία η ελίτ των διασωστών: Η εντυπωσιακή εκπαίδευση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Όλυμπο
Στον «θρόνο» του Δία η ελίτ των διασωστών: Η εντυπωσιακή εκπαίδευση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Όλυμπο

