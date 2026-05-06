Celeb World 06.05.2026

Αλέξανδρος Κοψιάλης: Η απρόσμενη συγγνώμη της Ναταλίας Γερμανού και το cancel που τον «σημάδεψε»

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης μιλά ανοιχτά για την περίοδο του cancel και αποκαλύπτει ότι δέχτηκε μήνυμα συγγνώμης από τη Ναταλία Γερμανού
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης επέστρεψε με μια από τις πιο προσωπικές και ειλικρινείς συνεντεύξεις του, μιλώντας στο «AnesTea the Podcast» του Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Ο γνωστός influencer άνοιξε ξανά το κεφάλαιο του «cancel» που βίωσε στα social media, μια περίοδο που, όπως είπε, σημάδεψε βαθιά τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του. Μάλιστα, αποκάλυψε και κάτι που για πρώτη φορά γίνεται γνωστό: ότι πριν λίγους μήνες δέχτηκε προσωπική συγγνώμη από τη Ναταλία Γερμανού, τρία χρόνια μετά τα γεγονότα.

Στην αρχή της συζήτησης, ο Κοψιάλης εξήγησε πως το μήνυμα της παρουσιάστριας τον αιφνιδίασε, αλλά και τον συγκίνησε, καθώς έφερε στην επιφάνεια μνήμες από μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του. «Τρία χρόνια… και τώρα με ρωτάς τι έχω περάσει μέχρι να ανοίξω αυτό το μήνυμα;» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η δίνη του cancel δεν σβήνει εύκολα από το μυαλό κάποιου.

Αναφερόμενος στο επίμαχο περιστατικό του 2022, εξήγησε πώς βρέθηκε στο επίκεντρο έντονου hate, όταν δημοσίως υποστήριξε ότι ο Δημήτρης Φιντιρίκος δεν βρισκόταν στο σημείο όπου φερόταν να εμπλέκεται στην υπόθεση βιασμού της Γεωργίας Μπίκα, αλλά στο Αμπού Ντάμπι. Εκείνη τη στιγμή, όπως λέει, δεν επιχείρησε να πάρει θέση στην υπόθεση, αλλά να απαντήσει στα απίστευτα απειλητικά μηνύματα που δεχόταν.

«Μου έστελναν να πεθάνει το παιδί μου, να πεθάνει η μάνα μου», είπε σοκαρισμένος. «Βγήκα να πω το αυτονόητο: μη με βρίζετε, μη εύχεστε τέτοια πράγματα για την οικογένειά μου».

Ο Κοψιάλης δεν δίστασε να περιγράψει αναλυτικά και το τι ακολούθησε. Αποκάλυψε ότι για μήνες δεν μπορούσε καν να βγει από το σπίτι, νιώθοντας παντού βλέμματα και κριτική. Αυτή η πίεση τον επηρέασε βαθιά: «Ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής μου», είπε. Περιέγραψε ότι είχε πάρει πολλά κιλά, κοιμόταν ελάχιστα, ζούσε με εφιάλτες και ένιωθε απομακρυσμένος από όλους, ακόμη κι από το παιδί και τη γυναίκα του.

Η πιο συγκλονιστική του παραδοχή αφορούσε τον γιο του: «Έχασα ενάμιση χρόνο το παιδί μου. Είναι λες και έχω μπλακάουτ. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από όταν ήταν βρέφος».

Ο Κοψιάλης αποκάλυψε ότι μέχρι σήμερα του έχει μείνει σοβαρή ανασφάλεια: «Μου έχει μείνει μανία να διαβάζω σχόλια. Φοβάμαι ότι πάντα κάτι μπορεί να γίνει».
Μίλησε όμως και για το πώς βλέπει πλέον την έννοια της ευθύνης στο διαδίκτυο: «Δεν είμαι υπόλογος για τον Ηλία ούτε για κανέναν άλλον. Αν μάθεις ότι έχω κάνει κάτι κακό, δεν είσαι εσύ υπεύθυνος για μένα. Το ίδιο ισχύει και ανάποδα».

Κλείνοντας, κατέστησε ξεκάθαρο πως, παρότι «οι πληγές δεν έχουν κλείσει πλήρως», προσπαθεί να ξαναβρεί τις ισορροπίες του και να συνεχίσει με μια πιο συνειδητή στάση στα social media και στη ζωή του.

Δείτε τη συνέντευξη παρακάτω:

Αλέξανδρος Κοψιάλης συνέντευξη
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα έχει δυναμική παρουσία στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

«Το Πόδι της Χήνας»: Από την Novus Theatre Ensemble στο «Από Μηχανής Θέατρο»

