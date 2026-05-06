Θέατρο 06.05.2026

«Το Πόδι της Χήνας»: Από την Novus Theatre Ensemble στο «Από Μηχανής Θέατρο»

«Ήθελα να πω ότι εγώ την αγαπώ τη δουλειά μου. Όταν είμαι σε διακοπές ανυπομονώ να επιστρέψω. Δύο-τρεις μέρες κι αρχίζω να νιώθω ανήσυχη. Ανυπομονώ να έρθω στη δουλειά. Είναι υπέροχο συναίσθημα. Το απολαμβάνω… φρικτά!»
Μετά την παράσταση «Καύσωνας» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η Novus Theatre Ensemble συνεχίζοντας την έρευνά της σε σύγχρονες και πρωτότυπες μορφές δραματουργίας παρουσιάζει τη νέα της παράσταση με τίτλο «Το Πόδι της Χήνας» που ανεβαίνει από τις 19 Απριλίου στην Πάνω Σκηνή του Από Μηχανής Θεάτρου.

Στο χώρο διαλείμματος μιας πολυεθνικής εταιρείας, που φαίνεται να πουλά τα πάντα, τέσσερις εργαζόμενοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα διάλειμμα που μοιάζει να μην έχει τέλος. Κάτω από φώτα φθορίου και μέσα σε κλίμα επιβεβλημένης εταιρικής ευγένειας και επαναλαμβανόμενων καλεσμάτων αφοσίωσης στην εταιρεία, περιμένουν τη στιγμή που θα επιστρέψουν στην ασφάλεια της δουλειάς τους.

Άνθρωποι που ξέρουν να μεταθέτουν την ευτυχία για αργότερα, αφοσιωμένοι στον μόχθο της εργασίας, παραμένουν -ακόμα και μέσα στην παράξενη αυτή συνθήκη- προσηλωμένοι στους κανόνες της εταιρίας με την ελπίδα ότι κάποτε θα ανταμειφθούν. Καθώς όμως η αναμονή παρατείνεται, η πίεση να διατηρήσουν μια θετική στάση στα όσα συμβαίνουν, και ταυτόχρονα απόλυτο επαγγελματισμό, γίνεται αφόρητη. Την ίδια στιγμή οι πιο κρυφές τους επιθυμίες απειλούν να ξεσπάσουν.

Είναι αυτό το ατελείωτο διάλειμμα ένα σημάδι ότι πλησιάζει η σωτηρία τους; Θα εμφανιστεί ο μέγας CEO για να τους επιβραβεύσει και τελικά να τους απελευθερώσει; Αξίζει άραγε την πίστη τους;

Συνομιλώντας με τη σύγχρονη πραγματικότητα όπου η εργασία διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο χώρο στη ζωή και την ταυτότητα των ανθρώπων, το έργο φωτίζει τους μηχανισμούς πίστης, πειθαρχίας και προσδοκίας που οργανώνουν τη σχέση μας με αυτή.

Μια καρναβαλική, εφιαλτική κωμωδία με στοιχεία θρίλερ και ρομάντσου που εξετάζει με αιχμηρή και παράλογη ματιά τις μαύρες τρύπες και τις αγωνίες της σύγχρονης εργασιακής κουλτούρας.

Όταν το σύστημα σε παγιδεύει μέσα του, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να σε απελευθερώσει;

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Ζωή Μυλωνά
Δραματουργός: Άρτεμις Μάνου
Σύμβουλος δραματουργίας: Ευδοξία Ανδρουλιδάκη
Σκηνογράφος/ενδυματολόγος: Δημοσθένης Κλιμενώφ
Συνεργάτις ενδυματολόγος: Αγγελική Αναγνωστοπούλου
Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος
Επιμέλεια κίνησης: Σπύρος Ντόγκας
Μουσική: Γιώργος Ραμαντάνης
Βοηθοί σκηνοθέτριας: Αναστασία Αλεξοπούλου, Ελίνα Κουβαρά
Βοηθός σκηνογράφου: Μελίνα Καμπούρογλου
Trailer/φωτογραφίες: Χρίστος Συμεωνίδης
Γραφιστικά: Atelier Origin
Κομμώσεις trailer: Θωμάς Γαλαζούλας
Μακιγιάζ trailer: Ελένη Καρατσώκη
Οργάνωση παραγωγής: Ελέσα Κουστένη
Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού
Διεύθυνση Παραγωγής: Σταμάτης Μουμουλίδης
Παραγωγή: 5η Εποχή  

Τους ρόλους ερμηνεύουν: Κατερίνα Μαυρογεώργη, Ζωή Μυλωνά, Γιάννης Παναγόπουλος, Νατάσα Σφενδυλάκη,  Kristof

Παραστάσεις: Κυριακή 21.15, Δευτέρα 21.00 & Τρίτη 21.00
Διάρκεια: 80 λεπτά
Τιμές εισιτηρίων: Early bird 12€
Γενική είσοδος 15€
Προπώληση: more.com

Από Μηχανής Θέατρο | Πάνω Σκηνή, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο | Τηλ. 210 5223097

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | [email protected]

