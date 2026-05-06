GNTM: Η επιστροφή που θα συζητηθεί – Ο διπλός ρόλος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Το νέο GNTM κάνει δυναμική επιστροφή με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο ως παρουσιάστρια και κριτής

Το GNTM επιστρέφει δυναμικά στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του Star και εσύ ετοιμάζεσαι να δεις έναν από τους πιο αγαπημένους διαγωνισμούς μόδας σε μια εντελώς ανανεωμένη εκδοχή. Το νέο κύμα του reality δεν έρχεται απλώς ως συνέχεια των προηγούμενων σεζόν, αλλά ως μια πιο εξελιγμένη παραγωγή που στοχεύει να ανεβάσει τον πήχη τόσο στο κομμάτι της μόδας όσο και στο κομμάτι της τηλεοπτικής εμπειρίας.

Στο επίκεντρο της νέας εποχής του GNTM βρίσκεται η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία αναλαμβάνει διπλό ρόλο ως παρουσιάστρια και κριτής. Με την εμπειρία της στον χώρο της μόδας και τη διεθνή της πορεία, φέρνει μια πιο επαγγελματική και σύγχρονη ματιά σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού. Η παρουσία της δεν λειτουργεί απλώς ως τηλεοπτικό στοιχείο, αλλά ως βασικός άξονας που καθοδηγεί τη ροή και την αισθητική του show.

Το GNTM στη Θεσσαλονίκη: Το casting που υπόσχεται να αλλάξει ζωές ξεκινά

Το νέο GNTM δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξέλιξη των διαγωνιζομένων, εστιάζοντας όχι μόνο στην εξωτερική εικόνα αλλά και στην προσωπικότητα, τη συνέπεια και την ικανότητα προσαρμογής στον απαιτητικό χώρο της μόδας. Κάθε δοκιμασία σχεδιάζεται έτσι ώστε να αναδείξει διαφορετικές πτυχές των υποψηφίων, από φωτογραφίσεις υψηλής αισθητικής μέχρι απαιτητικά catwalk challenges.

Παράλληλα, η παραγωγή φαίνεται να επενδύει σε πιο έντονα σκηνικά, σύγχρονη αισθητική και μια συνολικά αναβαθμισμένη εικόνα, ώστε να προσφέρει ένα αποτέλεσμα που να ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα του modelling reality. Το GNTM δεν μένει απλώς σε έναν διαγωνισμό ομορφιάς, αλλά επιχειρεί να δείξει τη διαδικασία διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου επαγγελματία στον χώρο της μόδας.

Το ταξίδι ξεκινά λοιπόν με υψηλές προσδοκίες και ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις, και εσύ βρίσκεσαι μπροστά σε μια σεζόν που υπόσχεται ένταση, μεταμορφώσεις και πολλές τηλεοπτικές στιγμές που θα συζητηθούν.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή της στο GNTM