Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή της στο GNTM. Η παρουσιάστρια μίλησε στο «Buongiorno» και αποκάλυψε ότι ο νέος κύκλος του ριάλιτι μόδας βρίσκεται ήδη σε προετοιμασία.
Όπως είπε, δουλεύει στο project εδώ και καιρό: «Έχω ήδη ξεκινήσει δύο μήνες τώρα. Δεν ανακοινώνω ποτέ τίποτα, αλλά μπορώ πλέον επίσημα να σας λέω ότι θα είμαι στο GNTM γιατί τόσο καιρό το κρύβαμε».
Η fashion εμφάνιση της Ζενεβιέβ Μαζαρί στο κόκκινο χαλί του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»
Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να δούμε τη Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM, η Ζενεβιέβ ήταν ξεκάθαρη: «Πέρυσι που ήρθε ως guest συνεργαστήκαμε απίστευτα. Είναι γεμάτη ενέργεια, τη λάτρεψα».
Οι επίσημες ανακοινώσεις του GNTM αναμένονται σύντομα αλλά η Ζενεβιέβ είναι ήδη εκεί.
