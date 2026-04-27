Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιβεβαιώνει την επιστροφή της στο GNTM, αποκαλύπτοντας ότι προετοίμαζε τον νέο κύκλο εδώ και δύο μήνες

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή της στο GNTM. Η παρουσιάστρια μίλησε στο «Buongiorno» και αποκάλυψε ότι ο νέος κύκλος του ριάλιτι μόδας βρίσκεται ήδη σε προετοιμασία.

Όπως είπε, δουλεύει στο project εδώ και καιρό: «Έχω ήδη ξεκινήσει δύο μήνες τώρα. Δεν ανακοινώνω ποτέ τίποτα, αλλά μπορώ πλέον επίσημα να σας λέω ότι θα είμαι στο GNTM γιατί τόσο καιρό το κρύβαμε».

Η fashion εμφάνιση της Ζενεβιέβ Μαζαρί στο κόκκινο χαλί του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να δούμε τη Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM, η Ζενεβιέβ ήταν ξεκάθαρη: «Πέρυσι που ήρθε ως guest συνεργαστήκαμε απίστευτα. Είναι γεμάτη ενέργεια, τη λάτρεψα».





Οι επίσημες ανακοινώσεις του GNTM αναμένονται σύντομα αλλά η Ζενεβιέβ είναι ήδη εκεί.

