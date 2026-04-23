Η fashion εμφάνιση της Ζενεβιέβ Μαζαρί στο κόκκινο χαλί του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί παρευρέθηκε στην πρεμιέρα του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» και μοιράστηκε φωτογραφίες από το κόκκινο χαλί και τα backstage

Στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» παρευρέθηκε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των χρηστών στα social media.

Η creative director και παρουσιάστρια ταξίδεψε στο εξωτερικό για την πρώτη προβολή του sequel της ταινίας, εκπροσωπώντας την εγχώρια fashion σκηνή σε ένα διεθνές event.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ζενεβιέβ Μαζαρί δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από το κόκκινο χαλί, αποκαλύπτοντας τις λεπτομέρειες του look που επέλεξε για τη συγκεκριμένη βραδιά. Η ανάρτηση, η οποία περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την άφιξή της αλλά και από τον χώρο της εκδήλωσης, συνοδεύεται από τη λεζάντα «About last night...», επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή της στην επίσημη πρεμιέρα.

Η παρουσία της στον χώρο της εκδήλωσης καταγράφηκε από τους φωτογράφους, ενώ η ίδια μοιράστηκε με τους ακολούθους της εμπειρίες από τα backstage και την ατμόσφαιρα της προβολής.

Η ταινία, που αποτελεί τη συνέχεια του θρυλικού «The Devil Wears Prada», αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς στον χώρο της μόδας, με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί να δίνει το «παρών» ανάμεσα σε διεθνείς προσωπικότητες του κλάδου.

