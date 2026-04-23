Η αιχμηρή απάντηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απαντά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μέσω Instagram μετά τα σχόλια για το ραδιόφωνο
Συνεχίζεται η κόντρα με πρωταγωνιστές τους Γρηγόρη Αρναούτογλου και Δημήτρη Ουγγαρέζο. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του πρώτου, ο οποίος σχολίασε την πορεία της ραδιοφωνικής εκπομπής του Ουγγαρέζου, υποστηρίζοντας πως κάνει μια «απεγνωσμένη προσπάθεια».

https://www.instagram.com/d_ougarezos/

Η τοποθέτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του, υποστήριξε πως η εκπομπή του συναδέλφου του δεν σημειώνει την επιθυμητή επιτυχία στους πίνακες ακροαματικότητας.

«Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης, που δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο», ανέφερε ο παρουσιαστής, συμπληρώνοντας πως το να σχολιάζει κανείς τις εκπομπές των ανταγωνιστών του δεν είναι «κομψό».

Ο Αρναούτογλου κάλεσε τον Ουγγαρέζο να επικεντρωθεί στο δικό του προϊόν για να αλλάξει την κατάσταση, κλείνοντας με μια ευχή για «καλή επιτυχία από τα βάθη της καρδιάς του».

Το Instagram «καρφί» του Ουγγαρέζου

Η απάντηση από την πλευρά του Δημήτρη Ουγγαρέζου δεν άργησε να έρθει, και δόθηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός επέλεξε έναν έμμεσο αλλά σαφή τρόπο για να τοποθετηθεί, αναδημοσιεύοντας μηνύματα υποστήριξης από τους ακροατές του.

https://www.instagram.com/d_ougarezos/

Σε ένα από αυτά, ο Ουγγαρέζος σχολίασε: «Ρε Γρηγόρη, σ’ ευχαριστώ. Τόσα μηνύματα έχουμε να λάβουμε από τότε που είμαστε κι εμείς (οι καημένοι) πρώτοι», απαντώντας έτσι στον χαρακτηρισμό που του απέδωσε ο παρουσιαστής.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Το τρυφερό story της Κατερίνας Καινούργιου με τα βρεφικά ρούχα

23.04.2026
Netflix: Η Kylie Minogue όπως δεν την έχεις δει ποτέ – Το ντοκιμαντέρ που θα συζητηθεί

23.04.2026

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η ημερομηνία που θα επιστρέψει στην εκπομπή

23.04.2026
«Δεν έχω λάβει ακόμη προσκλητήριο»: Ο Γιώργος Κρικοριάν μιλάει για το γάμο της Δανάης Μπάρκα

23.04.2026
Κατερίνα Διδασκάλου – Άγνωστος αφαίρεσε το πρόσωπό της από τη μαρκίζα

23.04.2026
«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Η Χάρις Αλεξίου και το ποστ που έγινε viral

23.04.2026
Dua Lipa: Ο ρομαντικός προορισμός που θεωρείται φαβορί για τον γάμο της

23.04.2026
Eurovision 2026: Η Μαρίνα Σάττι «αρνήθηκε» να σχολιάσει τη φετινή συμμετοχή του Akyla

23.04.2026
GNTM: Ηχηρή αποχώρηση από την κριτική επιτροπή – Η ανακοίνωση που δεν περίμενε κανείς

23.04.2026
Γιατί απουσίαζε η Μαρία Ηλιάκη από το «Νωρίς Νωρίς»; – Οι δηλώσεις του Κρατερού Κατσούλη

23.04.2026
Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Οι αποκαλύψεις για τον γάμο της

23.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!