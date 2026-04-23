Netflix: Η Kylie Minogue όπως δεν την έχεις δει ποτέ – Το ντοκιμαντέρ που θα συζητηθεί

Μία σειρά που φέρνει στο προσκήνιο τις πιο προσωπικές στιγμές της Kylie Minogue και αποκαλύπτει τις διαδρομές που τη διαμόρφωσαν πέρα από τη λάμψη

Η ανακοίνωση του Netflix για το νέο νοτκιμαντέρ γύρω από τη ζωή της Kylie Minogue δεν πέρασε απαρατήρητη – και όχι άδικα. Αν ανήκεις σε εκείνους που μεγάλωσαν με τις επιτυχίες της ή απλώς σε γοητεύει η πορεία μιας καλλιτέχνιδας που κατάφερε να επαναπροσδιορίσει την ποπ σκηνή ξανά και ξανά, τότε αυτό το project σε αφορά άμεσα. Το πρώτο στιγμιότυπο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει μια διαφορετική Kylie: πιο εσωστρεφή, πιο ανθρώπινη, μακριά από τα φώτα της σκηνής. Και κάπου εκεί ξεκινά μια αφήγηση που υπόσχεται να σε φέρει πιο κοντά στην πραγματική γυναίκα πίσω από τον τίτλο «Princess of Pop».

Η σειρά «Kylie» θα αποτελείται από τρία επεισόδια και έρχεται από τη δημιουργική ομάδα της Ventureland, που βρίσκεται πίσω από επιτυχημένα projects όπως το ντοκιμαντέρ για τον David Beckham και το «Wham!». Στην παραγωγή βρίσκεται ο John Battsek, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Michael Harte, γνωστός για τη δουλειά του στο «Three Identical Strangers».

Η Kylie Minogue ξανά στην κορυφή των chart στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εδώ, δεν θα δεις απλώς μια καταγραφή επιτυχιών. Θα μπεις σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο: αρχειακό υλικό, οικογενειακές στιγμές, συνεντεύξεις και εξομολογήσεις συνθέτουν ένα πορτρέτο που δεν περιορίζεται στη σκηνική περσόνα.

Η Kylie Minogue δεν είναι απλώς μια σταρ. Με πάνω από 80 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 18 βραβεία ARIA και δύο Grammy Awards, έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία. Μέσα από τη σειρά, θα δεις πώς διαχειρίστηκε τη δημοσιότητα, τις προσωπικές απώλειες και τις δυσκολίες υγείας, χωρίς να χάσει τη λάμψη της.

Αν επιστρέψεις στις απαρχές της καριέρας της, θα τη συναντήσεις στη σειρά Neighbours τη δεκαετία του ’80. Από εκεί, η μετάβαση στη μουσική ήταν εκρηκτική. Επιτυχίες όπως «Can’t Get You Out of My Head», «Spinning Around» και «The Loco-Motion» την καθιέρωσαν ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ποπ.

Και δεν σταμάτησε εκεί. Η παρουσία της επεκτάθηκε και στον κινηματογράφο, με εμφανίσεις σε ταινίες όπως το Street Fighter, αλλά και σε τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων και το πρόσφατο The Residence. Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά όλα δείχνουν πως δεν θα αργήσει.

«Τέλος εποχής» για τους Obama στο Netflix – Η Higher Ground γίνεται ανεξάρτητη