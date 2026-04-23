Cinema 23.04.2026

Netflix: Η Kylie Minogue όπως δεν την έχεις δει ποτέ – Το ντοκιμαντέρ που θα συζητηθεί

Μία σειρά που φέρνει στο προσκήνιο τις πιο προσωπικές στιγμές της Kylie Minogue και αποκαλύπτει τις διαδρομές που τη διαμόρφωσαν πέρα από τη λάμψη
Mad.gr

Η ανακοίνωση του Netflix για το νέο νοτκιμαντέρ γύρω από τη ζωή της Kylie Minogue δεν πέρασε απαρατήρητη – και όχι άδικα. Αν ανήκεις σε εκείνους που μεγάλωσαν με τις επιτυχίες της ή απλώς σε γοητεύει η πορεία μιας καλλιτέχνιδας που κατάφερε να επαναπροσδιορίσει την ποπ σκηνή ξανά και ξανά, τότε αυτό το project σε αφορά άμεσα. Το πρώτο στιγμιότυπο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει μια διαφορετική Kylie: πιο εσωστρεφή, πιο ανθρώπινη, μακριά από τα φώτα της σκηνής. Και κάπου εκεί ξεκινά μια αφήγηση που υπόσχεται να σε φέρει πιο κοντά στην πραγματική γυναίκα πίσω από τον τίτλο «Princess of Pop».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σειρά «Kylie» θα αποτελείται από τρία επεισόδια και έρχεται από τη δημιουργική ομάδα της Ventureland, που βρίσκεται πίσω από επιτυχημένα projects όπως το ντοκιμαντέρ για τον David Beckham και το «Wham!». Στην παραγωγή βρίσκεται ο John Battsek, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Michael Harte, γνωστός για τη δουλειά του στο «Three Identical Strangers».

Η Kylie Minogue ξανά στην κορυφή των chart στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εδώ, δεν θα δεις απλώς μια καταγραφή επιτυχιών. Θα μπεις σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο: αρχειακό υλικό, οικογενειακές στιγμές, συνεντεύξεις και εξομολογήσεις συνθέτουν ένα πορτρέτο που δεν περιορίζεται στη σκηνική περσόνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Kylie Minogue δεν είναι απλώς μια σταρ. Με πάνω από 80 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 18 βραβεία ARIA και δύο Grammy Awards, έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία. Μέσα από τη σειρά, θα δεις πώς διαχειρίστηκε τη δημοσιότητα, τις προσωπικές απώλειες και τις δυσκολίες υγείας, χωρίς να χάσει τη λάμψη της.

Αν επιστρέψεις στις απαρχές της καριέρας της, θα τη συναντήσεις στη σειρά Neighbours τη δεκαετία του ’80. Από εκεί, η μετάβαση στη μουσική ήταν εκρηκτική. Επιτυχίες όπως «Can’t Get You Out of My Head», «Spinning Around» και «The Loco-Motion» την καθιέρωσαν ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ποπ.

Και δεν σταμάτησε εκεί. Η παρουσία της επεκτάθηκε και στον κινηματογράφο, με εμφανίσεις σε ταινίες όπως το Street Fighter, αλλά και σε τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων και το πρόσφατο The Residence. Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά όλα δείχνουν πως δεν θα αργήσει.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Η αιχμηρή απάντηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Eurovision 2026: 1.100 καλλιτέχνες ζητούν μποϊκοτάζ εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ

Cinema

«Avengers: Endgame»: Ο δημιουργός του Iron Man αποκαλύπτει γιατί προσπάθησε να σώσει τον Tony Stark

23.04.2026
Cinema

Kim Kardashian: Η ληστεία των 6 εκατ. στο Παρίσι γίνεται docuseries

23.04.2026
Cinema

«Scary Movie 6»: Το viral poster με τον Michael Jackson προκαλεί αντιδράσεις

23.04.2026
Cinema

Michael B. Jordan – Austin Butler: Ξαναζωντανεύουν τον θρύλο του «Miami Vice» σε ένα neon ταξίδι στο 1985

23.04.2026
Cinema

«Michael»: Η απουσία της Janet Jackson και οι κατηγορίες για «ανακρίβειες»

23.04.2026
Cinema

9 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Το «Michael» ήδη συζητιέται παντού

23.04.2026
Cinema

Τελετή Λήξης Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26

23.04.2026
Cinema

«The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum»: Φέρνει ξανά εμβληματικούς ηθοποιούς στη Μέση Γη

23.04.2026
Cinema

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Superman: Man of Tomorrow» και το hype εκτοξεύεται

23.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες