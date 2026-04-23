Eurovision 2026: 1.100 καλλιτέχνες ζητούν μποϊκοτάζ εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ

Περισσότεροι από 1.100 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού ενώνουν τη φωνή τους, ζητώντας μποϊκοτάζ της Eurovision 2026, εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ. Η πρωτοβουλία προέρχεται από την καμπάνια No Music For Genocide και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντική υποστήριξη από τη διεθνή μουσική σκηνή.

Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονται γνωστά ονόματα όπως οι Massive Attack, Sigur Rós, Mogwai και Primal Scream, καθώς και προσωπικότητες όπως ο Brian Eno και ο Peter Gabriel. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης καλλιτέχνες που έχουν συνδεθεί άμεσα με τον διαγωνισμό, όπως η Emmelie de Forest και ο Charlie McGettigan.

Τα αιτήματα και η επιστολή

Στην ανοιχτή επιστολή τους, οι υπογράφοντες καλούν την European Broadcasting Union να επανεξετάσει τη στάση της και να αποκλείσει το Ισραήλ από τον διαγωνισμό. Υποστηρίζουν ότι η διοργάνωση δεν μπορεί να λειτουργεί ως ουδέτερη πλατφόρμα όταν, όπως αναφέρουν, εξελίσσονται σοβαρές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ζητούν από καλλιτέχνες, ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και κοινό να απέχουν από τη Eurovision έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Η καμπάνια καλεί επίσης σε ευρύτερες δράσεις πίεσης, ακόμη και στον χώρο της μουσικής διανομής και των ψηφιακών πλατφορμών.

Αντιδράσεις και αποχωρήσεις χωρών

Το θέμα έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορισμένες χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σλοβενία, έχουν εκφράσει επιφυλάξεις ή έχουν κινηθεί προς αποχώρηση από τη διοργάνωση, αυξάνοντας την πίεση προς τους διοργανωτές.

Η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διεθνή προβολή της διαμάχης.

Σύγκριση με τη Ρωσία και κατηγορίες για διπλά στάνταρ

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της επιστολής αφορά την προηγούμενη απόφαση της EBU να αποκλείσει τη Ρωσία από τη Eurovision 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Οι καλλιτέχνες υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν αντίστοιχα κριτήρια και στη σημερινή περίπτωση, κατηγορώντας τη διοργάνωση για ασυνέπεια.

Η στάση αυτή ενισχύεται και από δηλώσεις συγκροτημάτων όπως οι Kneecap, που έχουν τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ του μποϊκοτάζ, επισημαίνοντας ότι η σιωπή, όπως αναφέρουν, ισοδυναμεί με αποδοχή.

Μια υπόθεση με πολιτιστικές και πολιτικές προεκτάσεις

Η αντιπαράθεση γύρω από τη Eurovision 2026 δείχνει πως ο διαγωνισμός δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα μουσικό γεγονός, αλλά και ένα πεδίο έντονων πολιτικών και κοινωνικών συζητήσεων. Η εμπλοκή τόσων πολλών καλλιτεχνών αναδεικνύει τη διάθεση της πολιτιστικής κοινότητας να τοποθετηθεί δημόσια σε διεθνή ζητήματα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η European Broadcasting Union καλείται να διαχειριστεί μια κρίση που επηρεάζει τόσο την εικόνα όσο και τη συνοχή του διαγωνισμού.

