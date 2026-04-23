Πάνος Βλάχος: Το street live στο κέντρο της Αθήνας που έγινε viral

Ο Πάνος Βλάχος τραγούδησε ζωντανά στην Ερμού για καλό σκοπό, χαρίζοντας μια αυθόρμητη μουσική στιγμή στο κέντρο της Αθήνας

Μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική δράση πραγματοποίησε ο Πάνος Βλάχος στο κέντρο της Αθήνας, επιλέγοντας την οδό Ερμού για μια unplugged εμφάνιση με κοινωνικό πρόσημο.

Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στον πεζόδρομο με την κιθάρα του, ερμηνεύοντας τη σύνθεσή του «Συμπτώματα».

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού και η συλλογή πόρων για κοινωφελή σκοπό, με τον καλλιτέχνη να επικοινωνεί άμεσα με τους πολίτες μέσα από τη μουσική του.

Η ανταπόκριση των περαστικών ήταν άμεση, καθώς μεγάλος αριθμός ατόμων παρέμεινε στο σημείο για να παρακολουθήσει τη δράση, ενώ το υλικό από την εμφάνιση γνώρισε ευρεία διάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

