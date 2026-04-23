«Super Ferto»: H νέα εκδοχή του Akyla για τη Eurovision 2026

Ο Akylas παρουσιάζει το «Super Ferto», μια διασκευή γεμάτη ενέργεια πριν την τελική ευθεία προς τη Βιέννη και το stage της Eurovision

Μια εναλλακτική εκδοχή του «Ferto», το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Ο Akylas παρουσίασε τη διασκευή του κομματιού, η οποία φέρει τον τίτλο «Super Ferto», στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας της EBU.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου, μέσα από τη σειρά βίντεο «A Little Bit More» στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία των διοργανωτών που δίνει τη δυνατότητα στους φετινούς διαγωνιζόμενους να παρουσιάσουν τις συμμετοχές τους μέσα από remixes, acoustic versions ή εναλλακτικές ενορχηστρώσεις, ενισχύοντας την ψηφιακή παρουσία των αποστολών πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Akylas και Παρθένα Χοροζίδου τα «σπάνε» σε νέο Instagram post

Η ελληνική αποστολή, όπως είχαμε γράψει και εδώ, συνεχίζει τις προετοιμασίες της για τη Βιέννη, με την εν λόγω κυκλοφορία να αποτελεί μέρος της ευρύτερης επικοινωνιακής στρατηγικής για την ανάδειξη του καλλιτέχνη στο διεθνές κοινό.

Η «Θεοπούλα» στο πλευρό του Akyla; Η δήλωση της Έφης Παπαθεοδώρου