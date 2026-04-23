Soft cookies με 3 υλικά: Το γλυκό που θα φτιάχνεις στο repeat κάθε φορά που έχεις λιγούρα

Δοκιμάσαμε τα ωραιότερα soft cookies και παρακάτω σου δίνουμε τη συνταγή με 3 υλικά και μηδενικό χρόνο προετοιμασίας

Το να ξυπνάς με μια ακατανίκητη επιθυμία για κάτι γλυκό και σοκολατένιο είναι το πιο συνηθισμένο «πρόβλημα» της καθημερινότητάς μας. Αντί λοιπόν να συμβιβαστείς με ένα μπαγιάτικο μπισκότο από το ντουλάπι, σου έχουμε το απόλυτο hack για αυθεντικά, μαλακά και πλούσια soft cookies που θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι γιατί δεν τα έφτιαχνες τόσο καιρό.

Αυτή η συνταγή δεν απαιτεί βρώμη ή «υγιεινές» εναλλακτικές που συχνά στερούνται γεύσης, εδώ μιλάμε για την πραγματική, σοκολατένια απόλαυση που λιώνει στο στόμα και χρειάζεται μόνο τρία βασικά υλικά που σίγουρα έχεις στο σπίτι. Μέσα σε δέκα λεπτά, η κουζίνα σου θα γεμίσει με εκείνη την ακαταμάχητη μυρωδιά του φρεσκοψημένου γλυκού, μετατρέποντας ένα απλό απόγευμα στην πιο cozy στιγμή της εβδομάδας.

Ετοιμάσου να δεις τη σοκολάτα να ρέει και τη διάθεσή σου να ανεβαίνει, ακολουθώντας τα πιο απλά βήματα που έγιναν ποτέ.

Υλικά

1 φλιτζάνι πραλίνα φουντουκιού ή λιωμένης κουβερτούρας 1 αυγό σε θερμοκρασία δωματίου 1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις (κοσκινισμένο) Μια πρέζα αλάτι (για να τονίσει τη σοκολάτα) Έξτρα σταγόνες σοκολάτας (αν θέλεις να το τερματίσεις)

Εκτέλεση

Ξεκινάς προθερμαίνοντας τον φούρνο σου στους 180°C και στρώνοντας μια λαδόκολλα σε ένα ρηχό ταψί. Σε ένα μεσαίο μπολ, ρίχνεις την πραλίνα φουντουκιού ή τη σοκολάτα σου και προσθέτεις το αυγό. Ανακατεύεις καλά με ένα σύρμα ή μια σπάτουλα μέχρι να γίνει ένα λείο και γυαλιστερό μείγμα. Προσθέτεις σιγά-σιγά το αλεύρι και το αλάτι στο μείγμα της σοκολάτας. Συνεχίζεις το ανακάτεμα μέχρι να ενσωματωθεί το αλεύρι και να δημιουργηθεί μια μαλακή ζύμη που δεν κολλάει υπερβολικά στα χέρια. Αν έχεις επιλέξει να βάλεις έξτρα σταγόνες σοκολάτας, τις ρίχνεις τώρα και κάνεις ένα τελευταίο γρήγορο ανακάτεμα. Πλάθεις μικρές μπαλίτσες με τα χέρια σου (περίπου στο μέγεθος ενός καρυδιού) και τις τοποθετείς στο ταψί αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους. Πιέζεις ελαφρά την κορυφή από κάθε μπαλίτσα με το δάχτυλό σου ή με ένα κουτάλι για να πάρουν το κλασικό σχήμα των cookies. Ψήνεις για ακριβώς 8-10 λεπτά. Προσοχή: Μην τα παραψήσεις! Πρέπει να φαίνονται ακόμα λίγο μαλακά όταν τα βγάλεις, καθώς θα σφίξουν όσο κρυώνουν πάνω στο ταψί.

Extra tips

Για να γίνουν ακόμα πιο «soft», μπορείς να αφήσεις τη ζύμη στο ψυγείο για 15 λεπτά πριν την πλάσεις, αν βέβαια έχεις την υπομονή να περιμένεις.

Το μυστικό για την τέλεια υφή είναι να τα βγάλεις από τον φούρνο μόλις αρχίσουν να «ραγίζουν» ελαφρώς στην επιφάνεια. Μόλις βγουν, μπορείς να προσθέσεις μερικούς κόκκους χοντρού αλατιού στην κορυφή, αυτό το γλυκό-αλμυρό contrast θα απογειώσει το αποτέλεσμα.

