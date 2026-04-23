Charlize Theron στο «Apex»: Η viral εμφάνιση που απογείωσε το red carpet

Η πρεμιέρα του «Apex» στη Νέα Υόρκη μετατρέπεται σε μια στιγμή υψηλής αισθητικής και προσωπικής έκφρασης από την Charlize Theron
Η εμφάνιση της Charlize Theron στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του «Apex» στη New York City δεν ήταν απλώς ακόμη μία στιλιστική επιλογή – ήταν μια στιγμή που σε κάνει να σταματήσεις το scroll και να κοιτάξεις ξανά. Αν παρακολουθείς τη μόδα των celebrities ή σε ενδιαφέρει το πώς μια σταρ επαναπροσδιορίζει την εικόνα της στα 50 της, τότε αυτή η εμφάνιση έχει όλα όσα χρειάζεσαι: τόλμη, αισθητική και μια ξεκάθαρη δήλωση αυτοπεποίθησης. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε να αφήσει στην άκρη τα «ασφαλή» red carpet looks και να εμφανιστεί με ένα σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στο ανδρόγυνο tailoring και τη θηλυκή πρόκληση, αποδεικνύοντας ότι το στιλ δεν έχει ηλικία – έχει άποψη.

Στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στο Paris Theatre, η Charlize Theron επέλεξε ένα look από τον οίκο Dior που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Ένα μαύρο μάλλινο σακάκι από τη συλλογή Winter 2026, φορεμένο χωρίς πουκάμισο ή εσώρουχο, συνδυάστηκε με tailored παντελόνι και έναν λευκό πλισέ γιακά με μακριές κορδέλες που έπεφταν εντυπωσιακά μέχρι τη μέση.

«Σε 10 χρόνια η AI θα κάνει τη δουλειά σου» – Η απάντηση «φωτιά» της Charlize Theron στον Chalamet

Η αντίθεση ανάμεσα στη δομημένη αυστηρότητα του σακακιού και τη θεατρικότητα του γιακά δημιούργησε ένα αποτέλεσμα που δεν είναι απλώς fashion-forward – είναι ξεκάθαρα statement. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπεις την Theron σε δημιουργία του Dior. Η συνεργασία τους μετρά πάνω από δύο δεκαετίες, με την ηθοποιό να αποτελεί το πρόσωπο του αρώματος J’adore Dior. Μάλιστα, το 2024 έγινε η πρώτη ambassador του οίκου για high jewelry και skincare, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι αυτή η συνεργασία είναι δημιουργικά σημαντική για εκείνη – και η εμφάνιση στην πρεμιέρα του «Apex» το αποδεικνύει έμπρακτα.

Πέρα όμως από τη μόδα, υπάρχει και η ταινία. Στο Apex, η Theron υποδύεται τη Sasha, μια γυναίκα που προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια και βρίσκει τον εαυτό της παγιδευμένο σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι επιβίωσης στην άγρια φύση της Αυστραλίας. Απέναντί της βρίσκεται ο Taron Egerton, σε έναν ρόλο που ανεβάζει την ένταση.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Απριλίου, και ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όχι μόνο για την πλοκή της αλλά και για την έντονη σωματική παρουσία της πρωταγωνίστριας.

Η Charlize Theron αποκαλύπτει καρέ-καρέ τη νύχτα που η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της για να τη σώσει

Eurovision 2026: 1.100 καλλιτέχνες ζητούν μποϊκοτάζ εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ

9 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Το «Michael» ήδη συζητιέται παντού

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η ημερομηνία που θα επιστρέψει στην εκπομπή
«Δεν έχω λάβει ακόμη προσκλητήριο»: Ο Γιώργος Κρικοριάν μιλάει για το γάμο της Δανάης Μπάρκα
Κατερίνα Διδασκάλου – Άγνωστος αφαίρεσε το πρόσωπό της από τη μαρκίζα
«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Η Χάρις Αλεξίου και το ποστ που έγινε viral
Dua Lipa: Ο ρομαντικός προορισμός που θεωρείται φαβορί για τον γάμο της
Eurovision 2026: Η Μαρίνα Σάττι «αρνήθηκε» να σχολιάσει τη φετινή συμμετοχή του Akyla
GNTM: Ηχηρή αποχώρηση από την κριτική επιτροπή – Η ανακοίνωση που δεν περίμενε κανείς
Γιατί απουσίαζε η Μαρία Ηλιάκη από το «Νωρίς Νωρίς»; – Οι δηλώσεις του Κρατερού Κατσούλη
Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Οι αποκαλύψεις για τον γάμο της
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

