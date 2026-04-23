Charlize Theron στο «Apex»: Η viral εμφάνιση που απογείωσε το red carpet

Η εμφάνιση της Charlize Theron στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του «Apex» στη New York City δεν ήταν απλώς ακόμη μία στιλιστική επιλογή – ήταν μια στιγμή που σε κάνει να σταματήσεις το scroll και να κοιτάξεις ξανά. Αν παρακολουθείς τη μόδα των celebrities ή σε ενδιαφέρει το πώς μια σταρ επαναπροσδιορίζει την εικόνα της στα 50 της, τότε αυτή η εμφάνιση έχει όλα όσα χρειάζεσαι: τόλμη, αισθητική και μια ξεκάθαρη δήλωση αυτοπεποίθησης. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε να αφήσει στην άκρη τα «ασφαλή» red carpet looks και να εμφανιστεί με ένα σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στο ανδρόγυνο tailoring και τη θηλυκή πρόκληση, αποδεικνύοντας ότι το στιλ δεν έχει ηλικία – έχει άποψη.

Στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στο Paris Theatre, η Charlize Theron επέλεξε ένα look από τον οίκο Dior που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Ένα μαύρο μάλλινο σακάκι από τη συλλογή Winter 2026, φορεμένο χωρίς πουκάμισο ή εσώρουχο, συνδυάστηκε με tailored παντελόνι και έναν λευκό πλισέ γιακά με μακριές κορδέλες που έπεφταν εντυπωσιακά μέχρι τη μέση.

Η αντίθεση ανάμεσα στη δομημένη αυστηρότητα του σακακιού και τη θεατρικότητα του γιακά δημιούργησε ένα αποτέλεσμα που δεν είναι απλώς fashion-forward – είναι ξεκάθαρα statement. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπεις την Theron σε δημιουργία του Dior. Η συνεργασία τους μετρά πάνω από δύο δεκαετίες, με την ηθοποιό να αποτελεί το πρόσωπο του αρώματος J’adore Dior. Μάλιστα, το 2024 έγινε η πρώτη ambassador του οίκου για high jewelry και skincare, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι αυτή η συνεργασία είναι δημιουργικά σημαντική για εκείνη – και η εμφάνιση στην πρεμιέρα του «Apex» το αποδεικνύει έμπρακτα.

Πέρα όμως από τη μόδα, υπάρχει και η ταινία. Στο Apex, η Theron υποδύεται τη Sasha, μια γυναίκα που προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια και βρίσκει τον εαυτό της παγιδευμένο σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι επιβίωσης στην άγρια φύση της Αυστραλίας. Απέναντί της βρίσκεται ο Taron Egerton, σε έναν ρόλο που ανεβάζει την ένταση.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Απριλίου, και ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όχι μόνο για την πλοκή της αλλά και για την έντονη σωματική παρουσία της πρωταγωνίστριας.

