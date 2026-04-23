Cinema 23.04.2026

9 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Το «Michael» ήδη συζητιέται παντού

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα ανοίγει με ταινίες που κινούνται ανάμεσα σε προσωπικά δράματα, μεγάλες βιογραφίες και έντονες περιπέτειες
Mad.gr

Αν νιώθεις ότι το σινεμά μπαίνει ξανά δυναμικά στη ζωή σου με την άνοιξη, τότε η εβδομάδα αυτή έρχεται να σου δώσει όλους τους λόγους να κλείσεις εισιτήριο. Από την Πέμπτη 23 Απριλίου, οι κινηματογραφικές αίθουσες γεμίζουν με ιστορίες που κινούνται από το βαθιά προσωπικό μέχρι το απόλυτα θεαματικό – και κάπου ανάμεσα θα βρεις σίγουρα εκείνη την ταινία που θα σε κάνει να χαθείς για δύο ώρες. Είτε προτιμάς ελληνικό σινεμά, είτε ευρωπαϊκές αφηγήσεις, είτε μεγάλες βιογραφίες και έντονες περιπέτειες, αυτή η κινηματογραφική εβδομάδα δεν σε αφήνει να βαρεθείς ούτε λεπτό. Και το καλύτερο; Το πρόγραμμα είναι τόσο πολυσυλλεκτικό που σου δίνει την αίσθηση ότι κάθε προβολή είναι και μια διαφορετική εμπειρία.

Αν ξεκινήσεις από το ελληνικό σινεμά, το «Μη Γελάτε, Θα Σας Δει ο Κόσμος» του Νικόλας Δημητρόπουλος φέρνει στο προσκήνιο μια ιστορία που ακουμπά σε καθημερινά διλήμματα. Μια γυναίκα στα σαράντα, μια απρόσμενη εγκυμοσύνη και μια εσωτερική σύγκρουση που μοιάζει οικεία, δημιουργούν μια αφήγηση που σε αγγίζει χωρίς φωνές.

Από την Ιταλία, το «Ένα Τελευταίο για τον Δρόμο» (Le Città di Pianura) του Francesco Sossai σε βάζει σε μια περιπλάνηση γεμάτη υπαρξιακές σκέψεις, φιλία και μικρές αλήθειες που εμφανίζονται εκεί που δεν τις περιμένεις – ανάμεσα σε ποτήρια και νυχτερινές συζητήσεις.

Το «Γυναίκες Έξω» (Fuori) του Mario Martone σε μεταφέρει στη Ρώμη του 1980 και στη ζωή της συγγραφέα Goliarda Sapienza. Εδώ, η τέχνη, η απόρριψη και η επιβίωση μπλέκονται σε μια ιστορία που δείχνει πώς ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μπορεί να γεννηθεί κάτι νέο.

Ακόμη πιο έντονη συναισθηματικά είναι η ταινία «I Was a Stranger» του Brad Anderson. Με φόντο τη Μεσόγειο, διαφορετικές ζωές συγκρούονται σε μια ιστορία για τα σύνορα, την ανθρωπιά και τις αποφάσεις που παίρνονται μέσα σε δευτερόλεπτα. Αν σου αρέσουν οι ταινίες που σε βαραίνουν ευχάριστα μετά το τέλος, αυτή είναι μία από αυτές.

Αν θέλεις κάτι πιο «μεγάλο», το «Michael» του Antoine Fuqua φέρνει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή του Michael Jackson. Δεν πρόκειται μόνο για μια μουσική διαδρομή, αλλά για ένα πορτρέτο φιλοδοξίας, ταλέντου και πίεσης που δύσκολα χωρά σε λέξεις.

Στο ίδιο δυναμικό κλίμα, το «Ο Σερίφης» (Normal) του Ben Wheatley προσφέρει ένταση και μυστήριο, με έναν νέο σερίφη που καλείται να αντιμετωπίσει μια πόλη γεμάτη μυστικά.

Και για κάτι πιο ανατρεπτικό, το «Sinatra! Eternity» φωτίζει τη σκοτεινή πλευρά της ζωής του Frank Sinatra, εστιάζοντας σε έναν έρωτα που τον σημάδεψε.

Αν πάλι θέλεις κάτι πιο ανάλαφρο ή οικογενειακό, η «Οικογένεια Ντινοσάουρους» (The Dino Family) φέρνει περιπέτεια, χιούμορ και ταξίδι στον χρόνο, με μια ιστορία που συνδυάζει δεινόσαυρους, οικογενειακές σχέσεις και δράση.

Τέλος, το ισπανικό «Αΐντα» (Aida y Vuelta) του Paco León δίνει μια meta ματιά στον κόσμο της τηλεόρασης και της «cancel» κουλτούρας, με δόσεις χιούμορ και έντασης.

