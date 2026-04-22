Cinema 22.04.2026

Zendaya – Robert Pattinson: Η ταινία «The Drama» σπάει τα ταμεία

Το κινηματογραφικό project με Zendaya και Robert Pattinson αποδεικνύει ότι οι πρωτότυπες ιστορίες μπορούν ακόμη να κυριαρχήσουν στις αίθουσες
Mad.gr

Η νέα ταινία «The Drama», με πρωταγωνιστές τη Zendaya και τον Robert Pattinson, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φαινόμενα της χρονιάς, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και να επιβεβαιώσει τη δυναμική της ως ένα από τα πιο επιτυχημένα projects του στούντιο A24.

Η ταινία κατάφερε να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού παγκοσμίως, συνδυάζοντας ρομαντική ιστορία με πιο σκοτεινά και αντισυμβατικά στοιχεία. Η επιτυχία της δεν περιορίζεται μόνο στο box office, αλλά επεκτείνεται και στη συνολική πολιτιστική της απήχηση.

Από τα πρώτα της κιόλας βήματα στις αίθουσες, η ταινία σημείωσε εντυπωσιακή πορεία, με άνοιγμα που ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις και με σταθερή δυναμική σε διεθνείς αγορές. Η στρατηγική προώθησης συνέβαλε καθοριστικά σε αυτό το αποτέλεσμα, μετατρέποντας την προβολή της σε ένα πολυεπίπεδο event που συνδύασε μόδα, κινηματογράφο και pop culture.

Η επιτυχία της Zendaya στον κινηματογράφο συνεχίζει να ενισχύεται, καθώς κάθε της συμμετοχή σε μη franchise παραγωγές φαίνεται να προσελκύει σημαντικό κοινό, ενώ και ο Robert Pattinson επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη θέση του ως ένας από τους πιο ενδιαφέροντες ηθοποιούς της γενιάς του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, το κοινό της ταινίας αποτελείται κυρίως από νεαρές ηλικίες και θεατές που αναζητούν πιο σύγχρονες, διαφορετικές κινηματογραφικές προσεγγίσεις, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το status της ως «μοντέρνου κινηματογραφικού φαινομένου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το The Drama δεν είναι απλώς μια ακόμη ρομαντική παραγωγή. Είναι μια απόδειξη ότι το σύγχρονο σινεμά μπορεί να συνδυάσει καλλιτεχνική ταυτότητα και εμπορική επιτυχία, δημιουργώντας μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της οθόνης και γίνεται παγκόσμια συζήτηση.

