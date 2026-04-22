«The Super Mario Galaxy Movie»: Παραμένει Νο1 και γράφει ιστορία στα ταμεία

Η επιτυχία του «Super Mario Galaxy Movie» συνεχίζεται, με το κοινό σε U.K. και Ιρλανδία να γεμίζει τις αίθουσες και να το κρατά κορυφή
Η ταινία «The Super Mario Galaxy Movie» της Universal Pictures συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, παραμένοντας στην κορυφή του box office σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία για τρίτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την Comscore, η ταινία πρόσθεσε άλλα £2.6 εκατομμύρια ($3.4 εκατομμύρια) στις εισπράξεις της, ανεβάζοντας το συνολικό της ποσό στα £32.9 εκατομμύρια ($44.5 εκατομμύρια).

Η επιτυχία αυτή, που καταγράφηκε στις 21 Απριλίου 2026, αποδεικνύει την ισχυρή απήχηση του δημοφιλούς χαρακτήρα της Nintendo στο κοινό. Το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο για το ποια ταινία θα καταφέρει να εκθρονίσει τον Super Mario από την πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση, το Project Hail Mary της Sony διατήρησε τη θέση του, προσθέτοντας $2.3 εκατομμύρια στο πέμπτο Σαββατοκύριακο προβολής του και φτάνοντας τα $41 εκατομμύρια συνολικά. Την τρίτη θέση κατέλαβε το The Drama της Entertainment Film Distributors με $1.6 εκατομμύρια στο τρίτο του Σαββατοκύριακο, με τις συνολικές του εισπράξεις να ανέρχονται στα $10.9 εκατομμύρια.

Η κορυφαία νέα είσοδος της εβδομάδας ήταν το Lee Cronin’s The Mummy της Warner Bros., το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην τέταρτη θέση με $1.3 εκατομμύρια. Ακολούθησε η επανέκδοση του Akira από την Anime Ltd. στην πέμπτη θέση με $1.2 εκατομμύρια, ενώ το The Magic Faraway Tree της Entertainment Film Distributors συνέχισε την πορεία του στην έκτη θέση, προσθέτοντας $1.1 εκατομμύρια και φτάνοντας τα $18.1 εκατομμύρια συνολικά.

Πιο κάτω στο chart, το Time Hoppers: The Silk Road της Miracle Comms έκανε το ντεμπούτο του στην έβδομη θέση με $296.000. Το BTS World Tour ‘Arirang’ in Goyang: Live Viewing της Trafalgar Releasing βρέθηκε στην όγδοη θέση με $275.000, ενώ το All My Sons – NT Live 2026 του National Theatre ήταν στην ένατη με $265.000, φτάνοντας τα $807.000 συνολικά. Την δεκάδα έκλεισε το Bhooth Bangla της Bakrania Media, προσθέτοντας $253.000 στο δεύτερο Σαββατοκύριακο και φτάνοντας τα $299.000 συνολικά.

Ενώ το The Super Mario Galaxy Movie συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, το κοινό αναμένει με ενδιαφέρον τις νέες κυκλοφορίες. Η Universal θα επιδιώξει να διατηρήσει την κυριαρχία της με την ταινία Michael, η οποία θα κυκλοφορήσει ευρέως σε 300 αίθουσες. Παράλληλα, η Kazoo Films θα αντεπιτεθεί στον οικογενειακό χώρο με το Hitpig!, επίσης με ευρεία διανομή. Η A24 προσθέτει στο πρόγραμμα της το δράμα Mother Mary, σε σκηνοθεσία του David Lowery και με πρωταγωνίστριες τις Anne Hathaway και Michaela Coel, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σε περισσότερες από 100 τοποθεσίες.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Έχεις μπούκλες; Τα 5 «game changer» συστατικά που θα αλλάξουν εντελώς τη ρουτίνα σου

Δεν αντέχεις τη μοναξιά; Αυτά είναι τα 5 πιο κοινωνικά ζώδια

Zendaya – Robert Pattinson: Η ταινία «The Drama» σπάει τα ταμεία

The Devil Wears Prada 2: Ο λόγος που «έκοψαν» τη Sydney Sweeney από την ταινία

Ο Mike Myers ως Shrek στη σκηνή – Η εμφάνιση που «έκλεψε» την παράσταση

«Σε 10 χρόνια η AI θα κάνει τη δουλειά σου» – Η απάντηση «φωτιά» της Charlize Theron στον Chalamet

«Τέλος εποχής» για τους Obama στο Netflix – Η Higher Ground γίνεται ανεξάρτητη

«Practical Magic 2»: Το πρώτο teaser που ανοίγει ξανά την κινηματογραφική μαγεία

«The Devil Wears Prada 2»: Η live παγκόσμια πρεμιέρα στο Disney+

Το Παρίσι αποχαιρετά την Emily και υποδέχεται την Wednesday – Όλα όσα ξέρουμε για την 3η σεζόν

Η 2η σεζόν του «Dexter: Resurrection» – Οι νέες προσθήκες που αλλάζουν τα δεδομένα

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες