«The Super Mario Galaxy Movie»: Παραμένει Νο1 και γράφει ιστορία στα ταμεία

Η επιτυχία του «Super Mario Galaxy Movie» συνεχίζεται, με το κοινό σε U.K. και Ιρλανδία να γεμίζει τις αίθουσες και να το κρατά κορυφή

Η ταινία «The Super Mario Galaxy Movie» της Universal Pictures συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, παραμένοντας στην κορυφή του box office σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία για τρίτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την Comscore, η ταινία πρόσθεσε άλλα £2.6 εκατομμύρια ($3.4 εκατομμύρια) στις εισπράξεις της, ανεβάζοντας το συνολικό της ποσό στα £32.9 εκατομμύρια ($44.5 εκατομμύρια).

Η επιτυχία αυτή, που καταγράφηκε στις 21 Απριλίου 2026, αποδεικνύει την ισχυρή απήχηση του δημοφιλούς χαρακτήρα της Nintendo στο κοινό. Το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο για το ποια ταινία θα καταφέρει να εκθρονίσει τον Super Mario από την πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση, το Project Hail Mary της Sony διατήρησε τη θέση του, προσθέτοντας $2.3 εκατομμύρια στο πέμπτο Σαββατοκύριακο προβολής του και φτάνοντας τα $41 εκατομμύρια συνολικά. Την τρίτη θέση κατέλαβε το The Drama της Entertainment Film Distributors με $1.6 εκατομμύρια στο τρίτο του Σαββατοκύριακο, με τις συνολικές του εισπράξεις να ανέρχονται στα $10.9 εκατομμύρια.

Η κορυφαία νέα είσοδος της εβδομάδας ήταν το Lee Cronin’s The Mummy της Warner Bros., το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην τέταρτη θέση με $1.3 εκατομμύρια. Ακολούθησε η επανέκδοση του Akira από την Anime Ltd. στην πέμπτη θέση με $1.2 εκατομμύρια, ενώ το The Magic Faraway Tree της Entertainment Film Distributors συνέχισε την πορεία του στην έκτη θέση, προσθέτοντας $1.1 εκατομμύρια και φτάνοντας τα $18.1 εκατομμύρια συνολικά.

Πιο κάτω στο chart, το Time Hoppers: The Silk Road της Miracle Comms έκανε το ντεμπούτο του στην έβδομη θέση με $296.000. Το BTS World Tour ‘Arirang’ in Goyang: Live Viewing της Trafalgar Releasing βρέθηκε στην όγδοη θέση με $275.000, ενώ το All My Sons – NT Live 2026 του National Theatre ήταν στην ένατη με $265.000, φτάνοντας τα $807.000 συνολικά. Την δεκάδα έκλεισε το Bhooth Bangla της Bakrania Media, προσθέτοντας $253.000 στο δεύτερο Σαββατοκύριακο και φτάνοντας τα $299.000 συνολικά.

Ενώ το The Super Mario Galaxy Movie συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, το κοινό αναμένει με ενδιαφέρον τις νέες κυκλοφορίες. Η Universal θα επιδιώξει να διατηρήσει την κυριαρχία της με την ταινία Michael, η οποία θα κυκλοφορήσει ευρέως σε 300 αίθουσες. Παράλληλα, η Kazoo Films θα αντεπιτεθεί στον οικογενειακό χώρο με το Hitpig!, επίσης με ευρεία διανομή. Η A24 προσθέτει στο πρόγραμμα της το δράμα Mother Mary, σε σκηνοθεσία του David Lowery και με πρωταγωνίστριες τις Anne Hathaway και Michaela Coel, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σε περισσότερες από 100 τοποθεσίες.

