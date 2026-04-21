Cinema 21.04.2026

Ο Mike Myers ως Shrek στη σκηνή – Η εμφάνιση που «έκλεψε» την παράσταση

Η εμφάνιση του Mike Myers με πράσινο μακιγιάζ και χαρακτηριστικά του Shrek αποτέλεσε ένα μοναδικό tribute στον Eddie Murphy στο AFI Gala
Πόπη Βασιλείου

Ο Mike Myers εμφανίστηκε στο AFI Life Achievement Award με πλήρη μεταμόρφωση σε Shrek, φορώντας πράσινο μακιγιάζ και τα χαρακτηριστικά αυτιά του εμβληματικού χαρακτήρα από το Shrek. Η εμφάνιση αυτή δεν ήταν απλώς ένα θεατρικό στοιχείο, αλλά ένας συμβολικός φόρος τιμής στον Eddie Murphy, ο οποίος τιμήθηκε για τη συνολική του προσφορά στην τέχνη και τη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Mike Myers ανέβηκε στη σκηνή και μίλησε με έντονη συγκίνηση για τον Eddie Murphy, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία του Shrek δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς εκείνον. Χαρακτήρισε τον χαρακτήρα Donkey ως ένα «αριστούργημα», αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα, το χιούμορ και τη ζωντάνια που έφερε ο Murphy στον ρόλο, ο οποίος παραμένει από τους πιο εμβληματικούς στην ιστορία του animation.

Η συνεργασία των Mike Myers και Eddie Murphy στο σύμπαν του Shrek θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία του σύγχρονου animation. Η δυναμική ανάμεσα στους χαρακτήρες Shrek και Donkey καθόρισε μια ολόκληρη γενιά θεατών, δημιουργώντας ένα δίδυμο που συνδύασε χιούμορ, συναίσθημα και διαχρονική απήχηση.

Ο Mike Myers μοιράστηκε επίσης προσωπικές αναμνήσεις από την πρώτη του συνάντηση με τον Eddie Murphy, περιγράφοντας μια στιγμή δέους και θαυμασμού, καθώς ο Murphy τον επισκέφθηκε στα παρασκήνια του Saturday Night Live.

Όπως ανέφερε, η πρώτη τους επαφή ήταν γεμάτη σεβασμό και αμοιβαία εκτίμηση, κάτι που εξελίχθηκε σε μια δημιουργική συνεργασία με τεράστια πολιτιστική απήχηση.

Coachella: Η αντίδραση του Justin Timberlake στο cover του Justin Bieber για το «Cry Me a River»

