«The Devil Wears Prada 2»: Η live παγκόσμια πρεμιέρα στο Disney+

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της εμβληματικής ταινίας «The Devil Wears Prada 2» δεν κάνει απλώς πρεμιέρα στους κινηματογράφους, αλλά ανοίγει την αυλαία της με ένα παγκόσμιο γεγονός που μεταδίδεται ζωντανά. Μέσα από το Disney+, έχεις την ευκαιρία να βρεθείς κυριολεκτικά στην «πρώτη σειρά» του κόκκινου χαλιού στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης, παρακολουθώντας από κοντά αστέρες, δημιουργούς και όλο το παρασκήνιο μιας από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές επιστροφές των τελευταίων ετών. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι στη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησε χθες, 20 Απριλίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, και θα παραμείνει διαθέσιμη στο Disney+ μετά το τέλος της.

Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιείται στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης, με τη ζωντανή μετάδοση να ξεκινά στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα για την Ελλάδα. Μέσα από το Disney+, μπορείς να παρακολουθήσεις κάθε στιγμή, από τις πρώτες αφίξεις μέχρι τις πιο αυθόρμητες δηλώσεις των συντελεστών. Ακόμη κι αν δεν καταφέρεις να μείνεις ξύπνια, η μετάδοση θα παραμείνει διαθέσιμη και μετά το τέλος της, δίνοντάς σου την ευκαιρία να τη δεις όποτε σε βολεύει.

SXSW London 2026: Η ταινία «Virginia Woolf’s Night and Day» ανοίγει την αυλαία

Δεν πρόκειται για μια απλή κάλυψη πρεμιέρας, αλλά για μια εμπειρία που σε μεταφέρει κατευθείαν στο επίκεντρο της λάμψης. Θα παρακολουθήσεις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, αφίξεις διασημοτήτων που θα συζητηθούν για το στιλ τους, αλλά και ζωντανές συνεντεύξεις με το καστ και τους δημιουργούς. Παράλληλα, οι backstage στιγμές και οι μικρές εκπλήξεις της βραδιάς δημιουργούν την αίσθηση πως βρίσκεσαι εκεί, ανάμεσα σε κάμερες και φλας.

Η επιστροφή των πρωταγωνιστών αποτελεί από μόνη της ένα μεγάλο γεγονός. Η Meryl Streep, η Anne Hathaway, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci επιστρέφουν στους ρόλους που τους καθιέρωσαν, μεταφέροντας ξανά την ένταση και τη γοητεία των χαρακτήρων τους στη μεγάλη οθόνη. Μαζί τους, εμφανίζονται οι Kenneth Branagh, Simone Ashley, Caleb Hearon και Helen J. Shen, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο David Frankel και το σενάριο η Aline Brosh McKenna.

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη ταινία «The Devil Wears Prada», η συνέχεια έρχεται να επαναφέρει έναν κόσμο που παραμένει αμείλικτος αλλά ακαταμάχητος. Οι γνώριμοι χαρακτήρες κινούνται ξανά στους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα λαμπερά γραφεία του Runway, σε μια ιστορία που συνδυάζει φιλοδοξία, στιλ και προσωπικές ανατροπές. Η ατμόσφαιρα είναι γνώριμη, αλλά τα διακυβεύματα μοιάζουν πιο σύγχρονα από ποτέ.

Η ταινία «The Devil Wears Prada 2» κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Απριλίου 2026, όμως η ζωντανή μετάδοση της πρεμιέρας στο Disney+ λειτουργεί ως η ιδανική εισαγωγή σε αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει.

«Top Gun 3»: Ο Tom Cruise επιστρέφει στην πιο θρυλική αεροπορική saga