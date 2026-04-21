21.04.2026

Anne Hathaway: Ανακηρύχθηκε η πιο όμορφη γυναίκα – Και αποκαλύπτει τα μυστικά της

Η Anne Hathaway ανακηρύχθηκε η πιο όμορφη γυναίκα από το People magazine και μιλά για την καριέρα, την οικογένεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Anne Hathaway αναδείχθηκε ως η «Πιο Όμορφη Γυναίκα» από το περιοδικό People magazine, φιγουράροντας στο εξώφυλλο του τεύχους Μαΐου και δίνοντας μια αποκαλυπτική συνέντευξη για την καριέρα, την προσωπική της ζωή και τη δική της φιλοσοφία γύρω από την ομορφιά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η 43χρονη ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για το πώς αντιλαμβάνεται την έννοια της ομορφιάς, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι επιφανειακό. Όπως εξήγησε, για εκείνη η ομορφιά συνδέεται με την αλήθεια και μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και ατέλειες, αρκεί να παραμένει αυθεντική.

Jennifer Aniston: Η κίνηση-έκπληξη μετά τη γέννηση του παιδιού του πρωήν συζύγου της, Justin Theroux

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη φυσική της κατάσταση και στη συνεργασία της με την personal trainer Monique Eastwood, η οποία έχει διαμορφώσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει μπαλέτο, HIIT, Pilates και yoga. Η Hathaway αποκάλυψε ότι προπονείται μαζί της εδώ και περισσότερα από 4 χρόνια, σημειώνοντας πως αυτή η συνεργασία έχει βελτιώσει σημαντικά τη ζωή και την καθημερινότητά της.

Στο προσωπικό κομμάτι, η ηθοποιός μίλησε με συγκίνηση για την οικογένειά της και τον σύζυγό της, Adam Shulman, με τον οποίο είναι παντρεμένη από το 2012. Μαζί έχουν αποκτήσει 2 παιδιά και, όπως ανέφερε, αισθάνεται ιδιαίτερα τυχερή τόσο για τη μητρότητα όσο και για τη στήριξη που λαμβάνει από τον σύντροφό της.

Παρά τις προκλήσεις, η ίδια συνέχισε να εξελίσσεται επαγγελματικά, με μια ιδιαίτερα γεμάτη χρονιά μπροστά της, καθώς συμμετέχει σε 5 κινηματογραφικά πρότζεκτ. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το μουσικό δράμα «Mother Mary», στο οποίο υποδύεται μια ποπ σταρ που επανασυνδέεται με το παρελθόν της λίγο πριν τη μεγάλη επιστροφή της.

Με αυτή τη διάκριση και τις νέες δουλειές της, η Anne Hathaway επιβεβαιώνει τη σταθερή της παρουσία στο Χόλιγουντ, συνδυάζοντας επιτυχία, προσωπική ισορροπία και μια πιο ώριμη ματιά στην έννοια της ομορφιάς.

Ο Dwayne Johnson γιορτάζει την Tia: Η τούρτα που έφτιαξε ο ίδιος και η συγκινητική ανάρτηση

Η Katy Perry ρίχνει την πιστωτική στη Fontana di Trevi και γίνεται viral

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«The Devil Wears Prada 2»: Η live παγκόσμια πρεμιέρα στο Disney+

«The Devil Wears Prada 2»: Η live παγκόσμια πρεμιέρα στο Disney+

21.04.2026
Επόμενο
Antigoni – «The 2Night Show»: Οι δηλώσεις της για τη Eurovision και την προσωπική της πορεία

Antigoni – «The 2Night Show»: Οι δηλώσεις της για τη Eurovision και την προσωπική της πορεία

21.04.2026

Δες επίσης

Joe Jonas – Tatiana Gabriela: Το ταξίδι στο Puerto Rico που «επιβεβαιώνει» τη σχέση τους
Celeb News

Joe Jonas – Tatiana Gabriela: Το ταξίδι στο Puerto Rico που «επιβεβαιώνει» τη σχέση τους

21.04.2026
Anna Wintour: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της Bee που έκλεψε την παράσταση στο Broadway
Celeb News

Anna Wintour: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της Bee που έκλεψε την παράσταση στο Broadway

21.04.2026
«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά
Celeb News

«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά

21.04.2026
Chiara Ferragni: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της
Celeb News

Chiara Ferragni: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της

21.04.2026
Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»
Celeb News

Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»

21.04.2026
Συνεχίζεται η νομική διαμάχη για την Angelina Jolie και τον Brad Pitt για το Château Miraval – Nέα παράταση στη δίκη
Celeb News

Συνεχίζεται η νομική διαμάχη για την Angelina Jolie και τον Brad Pitt για το Château Miraval – Nέα παράταση στη δίκη

21.04.2026
Η Antigoni μίλησε για τη συμμετοχή της στο Love Island «χωρίς φίλτρα»
Celeb News

Η Antigoni μίλησε για τη συμμετοχή της στο Love Island «χωρίς φίλτρα»

21.04.2026
Madonna: Εξαφανίστηκαν τα vintage κομμάτια που φορούσε στο Coachella
Celeb News

Madonna: Εξαφανίστηκαν τα vintage κομμάτια που φορούσε στο Coachella

21.04.2026
«Είμαι αρραβωνιασμένη»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για την πρόταση γάμου και την απρόσμενη επανασύνδεση
Celeb News

«Είμαι αρραβωνιασμένη»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για την πρόταση γάμου και την απρόσμενη επανασύνδεση

21.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες