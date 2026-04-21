Celeb World 21.04.2026

Antigoni – «The 2Night Show»: Οι δηλώσεις της για τη Eurovision και την προσωπική της πορεία

Η Antigoni μίλησε στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη Eurovision 2026 και τη στενή σχέση με τη μητέρα της
Ειρήνη Στόφυλα

Η Antigoni Buxton μίλησε ανοιχτά για τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026 και τις προσωπικές της αναφορές, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η τραγουδίστρια, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το τραγούδι «Jalla», αναφέρθηκε στην πορεία της στη μουσική, αλλά και στον καθοριστικό ρόλο της οικογένειάς της στη ζωή και την καριέρα της. Όπως δήλωσε, από μικρή ηλικία είχε στόχο να ασχοληθεί με το τραγούδι, επηρεασμένη από τη μουσική και τηλεοπτική παρουσία της μητέρας της, Tonia Buxton.


Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Eurovision, τονίζοντας πως θέλει τη μητέρα της δίπλα της στη σκηνή της διοργάνωσης. Μάλιστα, όπως είπε, έχει ξεκαθαρίσει προς τους υπεύθυνους ότι «αν δεν είναι εκείνη στον καναπέ, δεν θα είναι ούτε και η ίδια», δείχνοντας τη στενή σχέση που έχουν.

Η κοινή συνέντευξη της Αντιγόνης Buxton με τη μητέρα της Tonia

Η Antigoni περιέγραψε επίσης τη σύνδεσή της με τον διαγωνισμό, αναφέροντας πως η εμφάνιση τηςΈλενας Παπαρίζου με το «My Number One» αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ίδια. Από τότε, όπως είπε, είχε στο μυαλό της τη συμμετοχή στη Eurovision, κάτι που θεωρούσε θέμα χρόνου να συμβεί.


Με μουσικές σπουδές και εμπειρία σε τηλεοπτικά και καλλιτεχνικά projects, η Antigoni Buxton έχει ήδη διαμορφώσει ένα προσωπικό μουσικό ύφος που συνδυάζει pop ήχο με ethnic στοιχεία. Η συμμετοχή της στη Eurovision 2026 με το «Jalla» θεωρείται από τις πιο ενδιαφέρουσες της φετινής χρονιάς.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Antigoni Buxton the 2night show Αντιγόνη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Anne Hathaway: Ανακηρύχθηκε η πιο όμορφη γυναίκα – Και αποκαλύπτει τα μυστικά της

Επόμενο
Fais Group: Ανακοίνωσε την πώληση της ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Δες επίσης

Celeb News

Celeb News

Celeb News

Celeb News

Celeb News

Celeb News

Celeb News

Celeb News

Celeb News

