Eurovision buzz: Ο Akylas ξεσήκωσε την Ομογένεια στη Ρουμανία στο πλαίσιο του promo tour για το «Ferto»

Ο Akylas αποθεώθηκε στην ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι κατά τη διάρκεια του promo tour για τη Eurovision 2026

Ο Akylas αποθεώθηκε το Σάββατο (18/4) στην ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο του promo tour για τη Eurovision 2026 και το τραγούδι «Ferto». Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο της πρεσβείας, παρουσία της ελληνικής Ομογένειας στη ρουμανική πρωτεύουσα.

Πλήθος Ελλήνων του Βουκουρεστίου συγκεντρώθηκε για να υποδεχθεί τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Μαζί του βρέθηκε η πρέσβειρα της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή-Ευαγγελία Γραμματίκα, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό και του ευχήθηκε καλή επιτυχία ενόψει της συνέχειας του διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε σύντομο μουσικό και χορευτικό πρόγραμμα, με συμμετοχή παραδοσιακού συγκροτήματος. Ο Akylas συμμετείχε σε χορευτικό δρώμενο με μέλη της Ομογένειας, ενώ ερμήνευσε ζωντανά το «Ferto» από τα σκαλοπάτια της πρεσβείας, με το κοινό να τον χειροκροτεί και να καταγράφει τη στιγμή με κινητά τηλέφωνα.

Στη συνέχεια, ο Akylas αναμένεται να εμφανιστεί στο επίσημο Eurovision pre-party της Ρουμανίας στο Arenele Romane, μαζί με καλλιτέχνες από Βουλγαρία, Ρουμανία και προηγούμενες συμμετοχές του διαγωνισμού.

Το promo tour του Ακύλα συνεχίζεται σε ευρωπαϊκές πόλεις, με επόμενους σταθμούς και το Λονδίνο, πριν από την τελική φάση προετοιμασίας για τη Βιέννη. Η ελληνική αποστολή αναχωρεί την 1η Μαΐου, ενώ η πρώτη τεχνική πρόβα έχει προγραμματιστεί για τις 2 Μαΐου. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί 4η στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026 στις 12 Μαΐου, με τον τελικό να διεξάγεται στις 16 Μαΐου στο Wiener Stadthalle.

