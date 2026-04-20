Eurovision buzz: Ο Akylas ξεσήκωσε την Ομογένεια στη Ρουμανία στο πλαίσιο του promo tour για το «Ferto»

Ο Akylas αποθεώθηκε στην ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι κατά τη διάρκεια του promo tour για τη Eurovision 2026
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Akylas αποθεώθηκε το Σάββατο (18/4) στην ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο του promo tour για τη Eurovision 2026 και το τραγούδι «Ferto». Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο της πρεσβείας, παρουσία της ελληνικής Ομογένειας στη ρουμανική πρωτεύουσα.

Πλήθος Ελλήνων του Βουκουρεστίου συγκεντρώθηκε για να υποδεχθεί τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Μαζί του βρέθηκε η πρέσβειρα της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή-Ευαγγελία Γραμματίκα, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό και του ευχήθηκε καλή επιτυχία ενόψει της συνέχειας του διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε σύντομο μουσικό και χορευτικό πρόγραμμα, με συμμετοχή παραδοσιακού συγκροτήματος. Ο Akylas συμμετείχε σε χορευτικό δρώμενο με μέλη της Ομογένειας, ενώ ερμήνευσε ζωντανά το «Ferto» από τα σκαλοπάτια της πρεσβείας, με το κοινό να τον χειροκροτεί και να καταγράφει τη στιγμή με κινητά τηλέφωνα.

Στη συνέχεια, ο Akylas αναμένεται να εμφανιστεί στο επίσημο Eurovision pre-party της Ρουμανίας στο Arenele Romane, μαζί με καλλιτέχνες από Βουλγαρία, Ρουμανία και προηγούμενες συμμετοχές του διαγωνισμού.

Το promo tour του Ακύλα συνεχίζεται σε ευρωπαϊκές πόλεις, με επόμενους σταθμούς και το Λονδίνο, πριν από την τελική φάση προετοιμασίας για τη Βιέννη. Η ελληνική αποστολή αναχωρεί την 1η Μαΐου, ενώ η πρώτη τεχνική πρόβα έχει προγραμματιστεί για τις 2 Μαΐου. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί 4η στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026 στις 12 Μαΐου, με τον τελικό να διεξάγεται στις 16 Μαΐου στο Wiener Stadthalle.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Νέο era για την Ariana Grande; Το studio video που έβαλε τους fans σε mode αναμονής

20.04.2026
YFSF: Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μεταμορφώνεται σε Bad Bunny -Η αποκάλυψη για τον πατέρα του

20.04.2026

EUROVISION

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης που μπορεί να κρίνει τα πάντα στους ημιτελικούς

20.04.2026
EUROVISION

Eurovision 2026: Πτώση στα προγνωστικά για τον Akylas λίγο πριν τον ημιτελικό

16.04.2026
EUROVISION

Ο Akylas κατακτά την Ευρώπη: Tο promo tour πριν την Eurovision

16.04.2026
EUROVISION

Ανατροπές στα φαβορί της Eurovision 2026

04.04.2026
EUROVISION

Eurovision 2026: Το νέο λογότυπο του διαγωνισμού για τα 70 χρόνια μουσικής ιστορίας

19.08.2025
EUROVISION

EUROVISION 2020
Η Stefania θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Rotterdam

29.12.2019
EUROVISION

Η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε 11.500 θεατές στο Άμστερνταμ

16.12.2019
EUROVISION

Eurovision 2020: Η Κύπρος επέλεξε και επίσημα τον Sandro Nicolas

29.11.2019
EUROVISION

Απίστευτη πρωτιά για την Έλενα Παπαρίζου! Το BBC ανέδειξε το Number 1 ως το καλύτερο τραγούδι της ιστορίας της Eurovision

23.05.2015
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση