Μουσικά Νέα 20.04.2026

Νέο era για την Ariana Grande; Το studio video που έβαλε τους fans σε mode αναμονής

Η Ariana Grande μοιράζεται νέο βίντεο από το στούντιο ηχογράφησης, με νέο κομμάτι να παίζει στο background
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ariana Grande φαίνεται πως έχει μπει επίσημα σε φάση δημιουργίας για το νέο της μουσικό project, με το τελευταίο της video στα social media να ενισχύει ακόμη περισσότερο τις φήμες για επικείμενο άλμπουμ.

Στο νέο της post στο Instagram, η pop star μοιράζεται πλάνα μέσα από το στούντιο ηχογράφησης, όπου τη βλέπουμε να βρίσκεται πίσω από κονσόλες, να χειρίζεται εξοπλισμό και να δείχνει ηχεία, ενώ στο background ακούγεται ένα νέο, αδημοσίευτο κομμάτι. Το στιγμιότυπο αυτό θεωρείται από πολλούς fans ως ακόμη μία ένδειξη ότι το επόμενο album της βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο παραγωγής.

Να θυμίσουμε ότι είχε δημοσιεύσει αντίστοιχο υλικό και πριν λίγο καιρό και προκάλεσε άμεσα έντονη κινητικότητα στο fanbase της, με σχόλια όπως «AG8 is coming» και «it’s happening» να κατακλύζουν την ανάρτηση, ενισχύοντας τη θεωρία ότι πρόκειται για το επόμενο μεγάλο δισκογραφικό της βήμα.

Παρότι η Ariana Grande είχε αφήσει να εννοηθεί σε παλαιότερες δηλώσεις της ότι δεν σχεδίαζε άμεση επιστροφή με νέο άλμπουμ, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν διαφορετική κατεύθυνση. Πολλοί fans συνδέουν τα πρόσφατα teasers με το «AG8», όπως αποκαλούν ανεπίσημα το επόμενο project της, θεωρώντας πως η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει.

Το ενδιαφέρον ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τις cryptic αναρτήσεις και τα συμβολικά visuals που έχει χρησιμοποιήσει τελευταία, τα οποία αρκετοί ερμηνεύουν ως ένδειξη καλλιτεχνικής αλλαγής και νέας εποχής στον ήχο της. Η εικόνα της μέσα στο στούντιο, σε συνδυασμό με την παρουσία νέας μουσικής στο background, δημιουργεί την αίσθηση ότι η διαδικασία παραγωγής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

https://www.instagram.com/arianagrande/

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για ημερομηνία κυκλοφορίας, η γενική εικόνα που διαμορφώνεται είναι πως η Ariana Grande ετοιμάζει την επιστροφή της στη δισκογραφία μέσα στο 2026. Για τους fans της, κάθε νέο snippet ή studio στιγμιότυπο μοιάζει με μικρό κομμάτι ενός παζλ που οδηγεί σε μια από τις πιο αναμενόμενες pop κυκλοφορίες των τελευταίων ετών.

Η Σαρλίζ Θερόν αποκαλύπτει καρέ-καρέ τη νύχτα που η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της για να τη σώσει

Eurovision buzz: Ο Akylas ξεσήκωσε την Ομογένεια στη Ρουμανία στο πλαίσιο του promo tour για το «Ferto»

