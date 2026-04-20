Μουσικά Νέα 20.04.2026

Justin Bieber: Η viral συγκινητική στιγμή με την Billie Eilish στο Coachella

Η Billie Eilish ζει το απόλυτο fan moment στο Coachella, όταν ο Justin Bieber την ανεβάζει στη σκηνή σε μια συγκινητική και viral στιγμή
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του φετινού Coachella εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Billie Eilish έζησε ένα πραγματικό «όνειρο ζωής» πάνω στη σκηνή, χάρη στον Justin Bieber.

Κατά τη διάρκεια του headline set του Bieber, το κοινό δεν περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε. Η Billie Eilish, που παρακολουθούσε τη συναυλία από τις πρώτες σειρές, φαινόταν ήδη συγκινημένη. Όταν όμως ο Bieber την κάλεσε ξαφνικά στη σκηνή για να συμμετάσχει στο «One Less Lonely Girl», η αντίδρασή της ήταν αυθόρμητη και γεμάτη ενθουσιασμό.

Ανεβαίνοντας δίπλα του, η τραγουδίστρια δεν μπορούσε να κρύψει τα συναισθήματά της. Κάλυπτε το πρόσωπό της, γελούσε και σχεδόν δεν πίστευε τι ζούσε. Στο τέλος του τραγουδιού, λύγισε από τη συγκίνηση, πέφτοντας στα γόνατα, σε μια εικόνα που έγινε αμέσως viral.

Ο Justin Bieber την αγκάλιασε ζεστά και της έδωσε ένα τρυφερό φιλί στο πίσω μέρος του κεφαλιού, σε μια κίνηση που ανέδειξε τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Οι δυο τους αντάλλαξαν ακόμη μία αγκαλιά πριν η Eilish επιστρέψει στο κοινό, εμφανώς συγκινημένη.

Η στιγμή αυτή είχε ιδιαίτερο βάρος για την ίδια, καθώς είναι γνωστό ότι υπήρξε φανατική θαυμάστρια του από μικρή ηλικία. Η πρώτη τους γνωριμία έγινε το 2019, επίσης στο Coachella, όταν η Eilish ήταν μόλις 17 ετών. Από τότε, η σχέση τους εξελίχθηκε σε μια δυνατή φιλία, με τον Bieber να λειτουργεί συχνά ως μέντορας και υποστηρικτής της.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο τραγουδιστής έχει εκφράσει την επιθυμία του να την προστατεύσει από τις δυσκολίες της δημοσιότητας, ενώ η Eilish έχει αναφερθεί στη σημασία της παρουσίας του στη ζωή της, ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση της φήμης.

Η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε ένα από τα highlights της βραδιάς, σε ένα set που έτσι κι αλλιώς ήταν γεμάτο εκπλήξεις. Ο Justin Bieber έκλεισε το δεύτερο weekend του φεστιβάλ με εντυπωσιακό τρόπο, έχοντας στο πλευρό του και άλλους καλλιτέχνες-έκπληξη.

Ωστόσο, η αυθόρμητη και γεμάτη συναίσθημα στιγμή με τη Billie Eilish ήταν εκείνη που ξεχώρισε, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι stars μπορούν να ζήσουν στιγμές θαυμασμού, όπως ακριβώς οι πιο αφοσιωμένοι fans τους.

