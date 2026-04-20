Η Δωροθέα Μερκούρη φέρνει το «DiscoTech» των MAD VMA’s 2025 στο YFSF – Όλοι μιλούν ήδη για τα VMA’s που έρχονται

Το MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο, με το buzz από τις περσινές εμφανίσεις να κεντρίζουν το ενδιαφερόν στο YFSF
Ειρήνη Στόφυλα

Το περσινό act της Ελένης Φουρέιρα στα VMA βρέθηκε στο επίκεντρο της πρεμιέρας του YFSF, όταν η Δωροθέα Μερκούρη «μεταμορφώθηκε» στην Ελένη Φουρέιρα και τραγούδησε το «DiscoTech», ένα performance που είχε ήδη κυκλοφορήσει σαν παλμός σε social media και μουσικά sites μετά τα Video Music Awards 2025 από την ΔΕΗ.

Το «DiscoTech» στα VMA δεν ήταν ένα συνηθισμένο live. Ηταν μια σκηνική πρόταση που συνδύαζε neon αισθητική, χορευτική ένταση και μία pop ταυτότητα. 

Η εμφάνιση της Δωροθέας Μερκούρη δεν μπορεί να αποσπαστεί από το αποτύπωμα που άφησαν τα περσινά VMA, γιατί το «DiscoTech» της Ελένης Φουρέιρα δεν ήταν απλώς ένα ακόμη performance: ήταν μία από τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης. Ήταν το act που συζητήθηκε για την pop αισθητική του, για τη χορογραφική του ακρίβεια και για τον τρόπο που η Φουρέιρα κατάφερε να παραδώσει ένα show που έμοιαζε φτιαγμένο για διεθνές stage.

Τα MAD VMA έχουν διαμορφώσει μια παράδοση στο τι σημαίνει εντυπωσιακή live στιγμή, και το «DiscoTech» ήταν μία από αυτές τις εμφανίσεις που άφησαν πίσω τους ξεκάθαρο αποτύπωμα. Με το να επιλέξει αυτό το συγκεκριμένο act για την πρεμιέρα, η Μερκούρη ουσιαστικά αποφάσισε να αναμετρηθεί με μια από τις πιο συζητημένες στιγμές της περσινής διοργάνωσης.

Και ενώ το περσινό act της Ελένης Φουρέιρα συνεχίζει να συζητιέται μέσα από την πρεμιέρα του YFSF και τη μεταμόρφωση της Δωροθέας Μερκούρη στο «DiscoTech», η προσοχή στρέφεται ήδη στη φετινή μεγάλη επιστροφή. Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έρχονται στις 17 Ιουνίου και ήδη έχουν αρχίσει να δημιουργούν προσδοκίες για μία ακόμη χρονιά γεμάτη εντυπωσιακές εμφανίσεις, viral performances και στιγμές που θα συζητηθούν όσο λίγες στη σύγχρονη ελληνική pop σκηνή.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να συνεχίσει την παράδοση που καθιέρωσε acts όπως το «DiscoTech». Με τα MAD VMA 2026 να πλησιάζουν, το ενδιαφέρον ανεβαίνει και το κοινό ήδη μετρά αντίστροφα για το μεγαλύτερο μουσικό event του καλοκαιριού, που κάθε χρόνο ανεβάζει τον πήχη της ελληνικής live εμπειρίας.

Justin Bieber: Η viral συγκινητική στιγμή με την Billie Eilish στο Coachella

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: «Πρόληψη και διαχείριση της φυματίωσης: Ο Ρόλος των Φροντιστών» (21/4)

Η Yvonne Bosnjak και η Μαρία Μπεκατώρου μας δειχνουν πως να πάμε σε maske party με την κολλητή…και εμείς εγκρίνουμε!

Συνεργασία έκπληξη; Όταν ο Άκης Πετρετζίκης συναντήθηκε με τον Jamie Oliver

Jennifer Aniston: Η κίνηση-έκπληξη μετά τη γέννηση του παιδιού του πρωήν συζύγου της, Justin Theroux

Ο Patrick Muldoon «έφυγε» στα 57 – Η ξαφνική απώλεια του ηθοποιού που συγκλόνισε το Hollywood

Throwback στα '90s: Η Άννα Βίσση παραλαμβάνει το βραβείο της «Καλύτερης Τραγουδίστριας της Χρονιάς» από την Ναταλία Γερμανού

Ο Dwayne Johnson γιορτάζει την Tia: Η τούρτα που έφτιαξε ο ίδιος και η συγκινητική ανάρτηση

YFSF: Ποιος είναι ο Biased Beast που εντυπώσιασε και βγήκε πρώτος

Η Katy Perry ρίχνει την πιστωτική στη Fontana di Trevi και γίνεται viral

«Γεννημένη πρωταθλήτρια»: Η 6χρονη κόρη του Λευτέρη Πετρούνια κατέκτησε 4 μετάλλια στον πρώτο της αγώνα

