O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: «Πρόληψη και διαχείριση της φυματίωσης: Ο Ρόλος των Φροντιστών» (21/4)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, διοργανώνει...
διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: «Πρόληψη και διαχείριση της φυματίωσης: Ο Ρόλος των Φροντιστών», την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 και ώρες 13:00–14:30, με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. To σεμινάριο θα χαιρετήσει ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός.

Το σεμινάριο του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ. απευθύνεται σε οικογενειακούς και επαγγελματίες φροντιστές, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας, καθώς και σε άτομα που φροντίζουν ασθενείς με χρόνια νοσήματα, αναπηρία ή αυξημένες ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη ανάγκη για ενημέρωση και εκπαίδευση των φροντιστών, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα στην υποστήριξη ευάλωτων ή ευπαθών ατόμων στην κοινότητα. Κατά τη διάρκεια του webinar θα παρουσιαστούν βασικές πληροφορίες για τη φυματίωση, με έμφαση στην αναγνώριση συμπτωμάτων, τους τρόπους μετάδοσης και τα σύγχρονα μέσα πρόληψης και θεραπείας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη διάκριση μεταξύ μύθων και πραγματικότητας γύρω από τη νόσο, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση του στίγματος και της παραπληροφόρησης.

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει παρουσίαση πρακτικών σεναρίων, ενισχύοντας την κατανόηση και την ετοιμότητα των συμμετεχόντων σε πραγματικές συνθήκες φροντίδας. Παράλληλα, θα υπάρχει διαδραστική αλληλεπίδραση με το κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και άμεσων απαντήσεων από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των εκπαιδευτικών δράσεων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικτυακής ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του σεμιναρίου μέσω σχετικού συνδέσμου ενώ οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

To σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, πλατφόρμα Zoom:

Meeting id: 5041428707
Password: 001996

Διαφορετικά μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://us02web.zoom.us/j/5041428707?pwd=aHNGUWJrV1RnampsZWxLbVFJQTBYQT09

συμπληρώνοντας το όνομά σας και πατώντας το κουμπί join with computer audio.

Ο Τομέας Υγείας ΕΕΣ και η Κινητή Ομάδα Υγείας, σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Φορείς Υγείας, το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και με τις νοσηλευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της Αττικής, φροντίζουν  για την ευρεία επικοινωνία της εν λόγω ενημερωτικής διαδικτυακής εκδήλωσης, ενισχύοντας το κοινωνικό τους αποτύπωμα και την αύξηση της θετικής του επίδρασης στην κοινωνία.

Η Δωροθέα Μερκούρη φέρνει το «DiscoTech» των MAD VMA's 2025 στο YFSF – Όλοι μιλούν ήδη για τα VMA's που έρχονται

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης που μπορεί να κρίνει τα πάντα στους ημιτελικούς

