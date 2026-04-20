Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης που μπορεί να κρίνει τα πάντα στους ημιτελικούς

Από την έναρξη μέχρι την τελευταία εμφάνιση, οι επιλογές στη σειρά δημιουργούν ένα μουσικό αφήγημα που επηρεάζει κοινό και επιτροπές

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει και εσύ βρίσκεσαι πιο κοντά από ποτέ στον παλμό της μεγαλύτερης μουσικής γιορτής της Ευρώπης. Με τους δύο ημιτελικούς να προηγούνται του μεγάλου τελικού στις 16 Μαΐου, η αγωνία κορυφώνεται όχι μόνο για το ποιοι θα προκριθούν, αλλά και για τη σειρά εμφάνισης που – όπως κάθε χρόνο – παίζει καθοριστικό ρόλο στη δυναμική των συμμετοχών. Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, τα φαβορί που κρύβουν εκπλήξεις και η θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό δημιουργούν ένα τηλεοπτικό γεγονός που δεν θέλεις να χάσεις.

Πρώτος ημιτελικός – 12 Μαΐου

Η βραδιά ανοίγει με τη Μολδαβία και το «Viva, Moldova!» του Satoshi, δίνοντας έναν έντονο, εορταστικό τόνο από την αρχή. Ακολουθεί η Σουηδία, που παραδοσιακά θεωρείται δυνατή, ενώ η Ελλάδα με τον Akylas και το «Ferto» εμφανίζεται νωρίς, στην 4η θέση – μια θέση που μπορεί να λειτουργήσει είτε ως δυνατό ξεκίνημα είτε ως ρίσκο αν δεν μείνει στη μνήμη του κοινού.

Μολδαβία – Satoshi – Viva, Moldova! Σουηδία – FELICIA – My System Κροατία – LELEK – Andromeda Ελλάδα – Akylas – Ferto Πορτογαλία – Bandidos do Cante – Rosa Γεωργία – Bzikebi – On Replay Ιταλία – Sal Da Vinci – Per sempre sì / Απευθείας προκριθεί Φινλανδία – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Μαυροβούνιο – Tamara Živković – Nova Zora Εσθονία – Vanilla Ninja – Too Epic To Be True Ισραήλ – Noam Bettan – Michelle Γερμανία – Sarah Engels – Fire / Απευθείας προκριθεί Βέλγιο – ESSYLA – Dancing on the Ice Λιθουανία – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Αγ. Μαρίνο – Senhit feat. Boy George – Superstar Πολωνία – ALICJA – Pray Σερβία – LAVINA – Kraj mene

2. Δεύτερος ημιτελικός – 14 Μαΐου

Ο δεύτερος ημιτελικός ξεκινά δυναμικά με τη Βουλγαρία και συνεχίζει με μια σειρά από χώρες που εναλλάσσουν μουσικά είδη και ρυθμούς. Εδώ η ένταση ανεβαίνει πιο σταδιακά, με κορυφώσεις σε συγκεκριμένα σημεία.

Βουλγαρία – DARA – Bangaranga Αζερμπαϊτζάν – JIVA – Just Go Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – Choke Me Λουξεμβούργο – Eva Marija – Mother Nature Τσεχία – Daniel Zizka – CROSSROADS Γαλλία – Monroe – Regarde ! / Απευθείας προκριθεί Αρμενία – SIMÓN – Paloma Rumba Ελβετία – Veronica Fusaro – Alice Κύπρος – Antigoni – JALLA Αυστρία – COSMÓ – Tanzschein / Απευθείας προκριθεί Λετονία – Atvara – Ēnā Δανία – Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Αυστραλία – Delta Goodrem – Eclipse Ουκρανία – LELÉKA – Ridnym Ηνωμένο Βασίλειο – LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei / Απευθείας προκριθεί Αλβανία – Alis – Nân Μάλτα – AIDAN – Bella Νορβηγία – JONAS LOVV – YA YA YA

Καθώς πλησιάζεις στον τελικό της 16ης Μαΐου, οι ημιτελικοί δεν είναι απλώς προκριματικοί γύροι – είναι το πρώτο μεγάλο crash test. Οι εμφανίσεις, η σκηνική παρουσία και φυσικά η σειρά εμφάνισης θα καθορίσουν ποιοι θα συνεχίσουν.

