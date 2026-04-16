EUROVISION 16.04.2026

Ο Akylas κατακτά την Ευρώπη: Tο promo tour πριν την Eurovision

Μια ανάσα πριν τη μεγάλη σκηνή ο αγαπημένος καλλιτέχνης ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του κερδίζοντας τις εντυπώσεις σε κάθε γωνιά της ηπείρου
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Akylas μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία και η αλήθεια είναι πως η σκόνη που σήκωσε σε όλη την Ευρώπη δεν λέει να κοπάσει με τίποτα. Ο κύκλος των εμφανίσεών του, που δεν ήταν απλώς μια σειρά από live αλλά μια δυναμική δήλωση διεθνούς παρουσίας, ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο με τον ίδιο να δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ για το μεγάλο βήμα. Μέσα από αυτό το ευρωπαϊκό promo tour, ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατάφερε κάτι που πολλοί επιδιώκουν για χρόνια: να εκμηδενίσει τις αποστάσεις, να γίνει ένα με τους fans και να κερδίσει τον σεβασμό της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής σε κάθε του στάση. Η ενέργειά του πάνω στο stage και η ικανότητά του να επικοινωνεί το όραμά του μετέτρεψαν κάθε εμφάνιση σε ένα μικρό γεγονός, χτίζοντας μια διεθνή βάση οπαδών που πλέον παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα κάθε του κίνηση. Η κούρσα της Eurovision είναι μαραθώνιος και ο Akylas φαίνεται πως έχει φυλάξει τις καλύτερες ταχύτητες για το μεγάλο φινάλε αυτής της εντυπωσιακής περιοδείας.

Το Σάββατο ο Akylas προσγειώνεται στη Ρουμανία και το πλάνο του είναι κάτι παραπάνω από τολμηρό. Εκτός από το δικό του «Ferto», που έχει ήδη αρχίσει να γίνεται σύνθημα στα χείλη των Eurofans, ετοιμάζεται να αναμετρηθεί με έναν θρύλο της διοργάνωσης. Η απόφασή του να ερμηνεύσει το εμβληματικό «Rise Like a Phoenix» αποτελεί μια κίνηση που φανερώνει φωνητικό εκτόπισμα και τεράστια αυτοπεποίθηση. Με αυτή την επιλογή, ο καλλιτέχνης υπενθυμίζει σε όλους πως η Eurovision αγαπά τις μεγάλες φωνές και τις καθηλωτικές ερμηνείες, κλείνοντας παράλληλα το μάτι στην ιστορία του θεσμού.

Την Κυριακή, ο δρόμος οδηγεί τον Akyla στη βρετανική πρωτεύουσα για το μεγάλο Eurovision πάρτι του Λονδίνου. Αν το Βουκουρέστι είναι η απόδειξη των φωνητικών του δυνατοτήτων, το Λονδίνο αποτελεί την απόλυτη γιορτή και την ευκαιρία να πατήσει το «γκάζι» της δημοτικότητάς του στο maximum. Εκεί, στην καρδιά της ευρωπαϊκής κοινότητας του διαγωνισμού, θα έρθει ξανά σε επαφή με το πιο απαιτητικό κοινό, σφραγίζοντας την επιτυχία μιας περιοδείας που τον μετέτρεψε από έναν υποσχόμενο εκπρόσωπο σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της φετινής χρονιάς.

Με το promo tour να ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το συμπέρασμα για τον Akyla είναι σαφές: ο καλλιτέχνης που θα δούμε σε λίγο καιρό στα φώτα της δημοσιότητας έχει πλέον την εμπειρία και τον αέρα ενός διεθνούς star. Έχει «ψηθεί» στα live των ευρωπαϊκών πόλεων, έχει αφουγκραστεί τον παλμό του κόσμου και έχει χτίσει τις απαραίτητες γέφυρες για μια σπουδαία πορεία. Η σύνδεση που πέτυχε με καλλιτέχνες και fans από όλη την ήπειρο είναι το κρυφό του όπλο, πλέον, με την ψυχολογία στα ύψη, η μεγάλη σκηνή της Eurovision τον περιμένει για την τελική του επικράτηση.

