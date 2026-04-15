Μουσικά Νέα 15.04.2026

Ακύλας: Αποθέωση στο Άμστερνταμ για το «Ferto» πριν τη Eurovision 2026

Ο Ακύλας εντυπωσιάζει στο Άμστερνταμ με το «Ferto» πριν τη Eurovision 2026, κερδίζοντας θερμή υποδοχή και ανεβάζοντας τις προσδοκίες
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Ακύλας συνεχίζει δυναμικά την πορεία του προς τη Eurovision, προωθώντας το τραγούδι «Ferto» και κερδίζοντας όλο και μεγαλύτερη απήχηση στο ευρωπαϊκό κοινό.

Το Μεγάλο Σάββατο, ο καλλιτέχνης ταξίδεψε στο Άμστερνταμ, όπου συμμετείχε στο καθιερωμένο Eurovision in Concert, μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις πριν τον μεγάλο διαγωνισμό. Εκεί, παρουσίασε ζωντανά το κομμάτι του μπροστά σε πλήθος φαν, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό και τον καταχειροκρότησαν τόσο πριν όσο και μετά την εμφάνισή του.

Η επίσημη ανακοίνωση της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ – Ξεκινά η προπώληση

Η σκηνική του παρουσία παρέμεινε πιστή στο ιδιαίτερο στυλ που έχει ήδη καθιερώσει: μαύρος σκούφος, γυαλιά ηλίου και ένα κομψό ασπρόμαυρο σύνολο, στοιχεία που ενισχύουν τη μοναδική του ταυτότητα. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας, πολλοί από τους παρευρισκόμενους τραγουδούσαν μαζί του, δείχνοντας πως το «Ferto» έχει ήδη αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Ακύλας είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους φίλους της Eurovision σε πιο χαλαρό περιβάλλον. Σε μια ζεστή και άμεση ατμόσφαιρα, τραγούδησε μαζί τους, δημιουργώντας μια αυθόρμητη στιγμή που ενίσχυσε τη σύνδεσή του με το κοινό.

Παράλληλα, ο ίδιος συνεχίζει εντατικά τις προετοιμασίες του, εμφανιζόμενος αισιόδοξος για την πορεία του στον διαγωνισμό, ενώ τα προγνωστικά και τα στοιχήματα γύρω από τη συμμετοχή του βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Το βίντεο κλιπ του «Ferto» ακολουθεί μια σύγχρονη και δυναμική αισθητική, με γρήγορες εναλλαγές εικόνων και έντονο ρυθμό. Ο καλλιτέχνης κυριαρχεί στο πλάνο, μεταφέροντας την ενέργεια του τραγουδιού στον θεατή, ενώ η σκηνοθετική προσέγγιση των δημιουργών συνδυάζει συναίσθημα και χιούμορ, δίνοντας στο αποτέλεσμα έναν ξεχωριστό χαρακτήρα.

Με αυτά τα στοιχεία, ο Ακύλας δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει μια αξιόλογη θέση στη φετινή Eurovision, έχοντας ήδη καταφέρει να τραβήξει την προσοχή της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής.


Eurovision 2026: Το προφητικό video της Antigoni Buxton από το 2005

Ο Harry Styles επιμελείται το Meltdown Festival και ανακοινώνει ένα πολυσυλλεκτικό line-up

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα